Çocuklar geleceğimiz değil miydi?

Yemen’de büyük bir insanî kriz var ve bu krizi günde en az bir defa haklı olarak kızdığımız Birleşmiş Milletler (BM) gündeme taşıyıp, “Âcil yardım” çağrısı yapıyor.

Dünyada belli başlı kriz noktaları var ve bu noktalardaki dertler azalmadan devam ediyor. Her defasında hatırlatıldığı üzere ‘insanlık’ bu meseleye ciddî olarak sahip çıksa belki bir günde, belki bir ayda bu krizler sona erebilir. Elbette siyasî krizleri kısa sürede sona erdirmek kolay olmasa da paraya dayanan, gıda krizi ve benzeri krizleri sona erdirmek kolay ve mümkündür.

Yemen’deki durumu gündeme taşıyan BM Yemen İnsanî İşler Koordinatörü Lise Grande, âcil olarak para yardımı yapılamazsa, önümüzdeki haftalarda Yemen’de ciddî kriz yaşanacağına dikkat çekmiş.

Para temin edilemediği durumda, Yemen’deki su ve kanalizasyon hizmetlerinin yüzde 50’sinin kesileceğini belirten Grande, ülkenin sağlık tesislerinin yarısını oluşturan 189 hastane ve 2 bin 500 sağlık kliniğine sağlanan ilâç ve gerekli tıbbî malzemenin de durabileceğini kaydetmiş. (AA, 19 Ağustos 2020)

İlgili habere göre BM yetkilisi Grande, BM’nin Yemen’deki başlıca programlarının yarısının finansman eksikliğinden etkilendiğini, ülkedeki kapsamlı 38 programdan 12’sinin kapatıldığını ya da büyük ölçüde azaltıldığını belirtmiş. Aynı açıklamaya göre finansman yetersizliği sebebiyle Nisan ayında Yemen’in kuzeyindeki 8 milyon kişiye verilen gıda desteği de yarıya indirilmiş.

Tabiî ki her zaman olduğu gibi bu krizler en başta çocukları vuruyor. BM yetkilisi, bu sebeple binlerce çocuğun yetersiz beslenme ve hastalık neticesi ölebileceğini hatırlatmış.

Savaş şartlarının yaşandığı bir ülkede en başta çocukların mağdur olması tabiî bir neticedir. Oradaki çocukların da eğitime ihtiyacı var. Ancak Yemen’deki okulların en az yüzde 70’inin kapatılması ya da çok sınırlı şekilde hizmet vermesi mümkün olabilir deniyor.

Peki bu kriz kaç milyar dolarlık bir kriz? Yani dünya zenginleri isteseler bu ‘para krizini’ sona erdiremez mi? Açıklanan rakamlara bakılırsa bu krizin para yönünü icabında tek başına bir zengin karşılayabilir.

BM, krizi aşmak için 2.4 milyar dolarlık bir ‘yardım fonu’ bulmak istemiş. Bunun için Suudi Arabistan harekete geçmiş, fakat düzenlenen konferansta sadece 1.3 milyar dolar yardım sözü verilmiş. Sonra da söz verenler sözlerini tutmamış ve sadece vaad edilen yardımın yarıdan daha azı, yüzde 40’ı toplanabilmiş. 2014’den bu yana savaş şartlarında olan Yemen için dünya ülkelerinin 3 milyar dolar para ayıramaması izah edilebilir mi?

Hatırlamak lâzım ki Avrupa ülkeleri virüs salgını zararlarını telâfi etmek için neredeyse trilyon doları bir araya getirebileceklerini ilân etmişlerdi. Elbette virüs ile de mücadele edilsin, ama dünyanın bir köşesinde ‘ekmek’ bulamayan insanlar varken salgınlar sona erer mi? Üstelik burada bilhassa çocuklar mağdur oluyor. Hani çocuklar insanlığın geleceğiydi? Olan için ‘az para’ kabul edilen bir miktarı bir araya getirip Yemen’in imdadına koşmamak nasıl izah edilecek?

Her ne kadar genel anlamıyla BM’ye kızmakta haklı olunsa da asıl sorumluluk “İslâm ülkeleri”ndedir. Hiç değilse hadisenin ‘para’ yönü temin edilsin ve insanlar, çocuklar kuru bir ekmeğe muhtaç olmasın.

Yemen’deki çocuklar açken dünya tok olsa bunun bir anlamı olur mu?