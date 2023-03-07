"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2023 SALI - YIL: 54

Çocuklar ve deprem

Faruk ÇAKIR
07 Mart 2023, Salı
UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran şiddetli depremlerden etkilenen çocuk ve ailelerle bir araya geldiği ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yapmış.

Russell, Türkiye’yi ziyareti sırasında, temel hizmetlerin ve depremden etkilenen çocuklar için psikososyal desteğin önemini hatırlatmış. Gaziantep’te, çocukların ve ebeveynlerin iyileşmelerine ve toparlanmalarına yardımcı olmak için psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri sunan UNICEF’in desteklediği çocuk dostu alanı ziyaret eden Russell, ayrıca Kahramanmaraş’ı ziyareti sırasında da aralarında Suriyelilerinde yer aldığı ailelerle bir araya gelmiş. 

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell şöyle demiş: “Depremler, bölgede yaşayan çocuklar için kesinlikle dehşet verici bir olaydı. Etrafta dolaşırken, sanki zaman durmuş gibi, ailelerin günlük yaşamlarından eşyalar görüyorsunuz. Hayal bile edilemeyecek bir yıkımın ortasında ve birbiri ardına moloz yığınına dönüşmüş binaların arasındayken bir anda karşınıza gencecik yaşamların nasıl yarım kaldığını size hatırlatan bir battaniye, bir oyuncak ya da bir çocuk kitabı çıkabiliyor.”

UNICEF’den yapılan açıklamaya göre Russell, Kahramanmaraş’taki kamp ziyareti sırasında ilk depremde uyandığında “dünyanın sonunun geldiğini sanan” 28 yaşında dört çocuk annesi bir kadınla sohbet etmiş. Russell, “Anne, önce çığlıklar ve bağırışmalar duyduklarını, sonra bir anda her yerin karardığını anlattı. Tüm ailesi hayatta olduğu için minnettar ama çocuklarının duygusal yaralarının tamamen iyileşmesinin uzun zaman alacağına inanıyor. İşte tam da bu nedenle, depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlanması son derece önemli” demiş. (UNICEF’in 28 Şubat 2023 tarihli Basın Bülteni.)

Yine UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) açıklamasına göre depremden etkilenen bölgelerde 2,5 milyon çocuk acil insani yardıma ihtiyaç durumda. AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) başta olmak üzere resmi kuruluşlarla işbirliği içinde çalışan UNICEF, depremden etkilenen çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlanması, çocuk dostu ve geçici öğrenme alanları oluşturulması, ailelerinden ayrı düşmüş ve refakatçisi olmayan çocukların tespit edilmesi gibi alanlarında faaliyet yürüttüğünü duyurmuş. 

Russell’in şu tespiti de önemli: “Bu depremin yol açtığı fiziksel yıkım apaçık ortada ve çocuklarda sebep olduğu duygusal hasar her ne kadar daha azmış gibi görünse de bu yıkım kadar derin. Bu nedenle psikososyal destek, çocukların iyileşmesine ve toparlanmasına, ailelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmada kritik bir rol oynuyor.”

Çocukların maruz kaldığı ‘duygusal hasar’ın tedavi edilmesi için bütün Türkiye ve bütün kuruluşlar el ele vermeli. Çünkü bugünün çocukları, yarının büyükleri...

Okunma Sayısı: 67
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı

    AB' den Yunanistan'a yardım

    Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Almanya: Ukrayna'ya silah yardımı devam edecek

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Fransa buyurgan tavrını bırakmalı

    Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili son durum?

    Elli senelik bir manevi ibadet ömrünü kazanmaya hazır mısınız?

    Bingöl - Solhan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı: 2 bin çadır yandı, 12 bin kişi yerinden oldu

    İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

    Beşiktaş'ta 3 puan sevinci

    Güvenli binanın formülü ne?

    Bursa'daki olaylara ilgili soruşturma başlatıldı

    Halk 6’lı masanın devamını istiyor

    Perde duvar sistemi eksik

    Resmi enflasyona kimse inanmıyor

    "Ukrayna ve Rusya'ya tek bir silah ya da mühimmat satmadık"

    6 katlı bina yıkıldı

    Deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Karabağ'da çatışma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    73 yıl önceki (1950) seçim süreci
    Ali FERŞADOĞLU

    Aleyhinde karar veren kadıyı sürgüne mi gönderdi?
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf Aleyhisselam’ın vefa imtihanı
    Sebahattin YAŞAR

    Kaş çatmak, tebessüm ve adalet
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklar ve deprem
    Muhammet ÖRTLEK

    Mısır ve Hindistan şehadetnamelerini mi alıyor?
    Ahmet BATTAL

    Dizi dizi fidanlıklar, diz dize fidanlar…
    Mehmet Pekel

    Depremde kendimizi sorgulamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.