Çocuklar ve deprem

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran şiddetli depremlerden etkilenen çocuk ve ailelerle bir araya geldiği ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yapmış.

Russell, Türkiye’yi ziyareti sırasında, temel hizmetlerin ve depremden etkilenen çocuklar için psikososyal desteğin önemini hatırlatmış. Gaziantep’te, çocukların ve ebeveynlerin iyileşmelerine ve toparlanmalarına yardımcı olmak için psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri sunan UNICEF’in desteklediği çocuk dostu alanı ziyaret eden Russell, ayrıca Kahramanmaraş’ı ziyareti sırasında da aralarında Suriyelilerinde yer aldığı ailelerle bir araya gelmiş.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell şöyle demiş: “Depremler, bölgede yaşayan çocuklar için kesinlikle dehşet verici bir olaydı. Etrafta dolaşırken, sanki zaman durmuş gibi, ailelerin günlük yaşamlarından eşyalar görüyorsunuz. Hayal bile edilemeyecek bir yıkımın ortasında ve birbiri ardına moloz yığınına dönüşmüş binaların arasındayken bir anda karşınıza gencecik yaşamların nasıl yarım kaldığını size hatırlatan bir battaniye, bir oyuncak ya da bir çocuk kitabı çıkabiliyor.”

UNICEF’den yapılan açıklamaya göre Russell, Kahramanmaraş’taki kamp ziyareti sırasında ilk depremde uyandığında “dünyanın sonunun geldiğini sanan” 28 yaşında dört çocuk annesi bir kadınla sohbet etmiş. Russell, “Anne, önce çığlıklar ve bağırışmalar duyduklarını, sonra bir anda her yerin karardığını anlattı. Tüm ailesi hayatta olduğu için minnettar ama çocuklarının duygusal yaralarının tamamen iyileşmesinin uzun zaman alacağına inanıyor. İşte tam da bu nedenle, depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlanması son derece önemli” demiş. (UNICEF’in 28 Şubat 2023 tarihli Basın Bülteni.)

Yine UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) açıklamasına göre depremden etkilenen bölgelerde 2,5 milyon çocuk acil insani yardıma ihtiyaç durumda. AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) başta olmak üzere resmi kuruluşlarla işbirliği içinde çalışan UNICEF, depremden etkilenen çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlanması, çocuk dostu ve geçici öğrenme alanları oluşturulması, ailelerinden ayrı düşmüş ve refakatçisi olmayan çocukların tespit edilmesi gibi alanlarında faaliyet yürüttüğünü duyurmuş.

Russell’in şu tespiti de önemli: “Bu depremin yol açtığı fiziksel yıkım apaçık ortada ve çocuklarda sebep olduğu duygusal hasar her ne kadar daha azmış gibi görünse de bu yıkım kadar derin. Bu nedenle psikososyal destek, çocukların iyileşmesine ve toparlanmasına, ailelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmada kritik bir rol oynuyor.”

Çocukların maruz kaldığı ‘duygusal hasar’ın tedavi edilmesi için bütün Türkiye ve bütün kuruluşlar el ele vermeli. Çünkü bugünün çocukları, yarının büyükleri...