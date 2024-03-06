"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Çocuklara büyük tehdit

Faruk ÇAKIR
06 Mart 2024, Çarşamba
Bazen bir haber ya da kısa bir bilgi, önemli bir meselenin gündeme gelmesine vesile olur.

Aynen onun gibi, Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısının son on yılda 2 katına çıktığı bilgisi de Türkiye’yi idare edenleri uyandırmalı, sarsmalı ve uykularını dahi kaçırmalı.

Esasında sadece “Türkiye’yi idare edenler”in değil; bir bütün olarak ülkemizin ve bütün milletimizin uykusunu kaçırmalı. Böyle bir bilgi orta yerde olduğu halde, hangimiz “Her şey yolunda” tavrı sergileyebiliriz mi? Suça sürüklenen çocuk sayısı son on yılda 2 katına çıktı ise bunda bizin de bir suçumuz, kabahatimiz ve ihmalimiz yok mu?

Bu mesele internette, “Yaşasın Çocuklar” programında dile getirilmiş. Habere göre Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapiste Çocuk Tematik Alan Temsilcisi Avukat Cansu Şekerci, (cezaevlerinden) tahliye sonrasında yapılması gerekenlere dikkat çekip şöyle demiş: “Tutuklu ve hükümlü çocukların tahliyesinden sonra ne yapacağına ve nasıl yönlendirileceğine dair herhangi bir hazırlık yok, çocuk bazen nereye gideceğini ve ne yapacağını bile bilemiyor. (...) Hapishaneleri rehabilitasyonla ilişkilendirmek mümkün değil. Bir çocuğu ailesinden, yaşadığı ortamdan, okulundan, açık havadan, oyun alanlarından alıp belirli kurallar içine hapsediyorsunuz. Caydırıcılık konusunda da aynı şey geçerli. (...) Çocuk için koruyucu-önleyici önlem alınmadığından bu suçtan başına bir şey gelmediğini düşünüyor ve bu suçtan uzaklaşmıyor. Suçun veya eylemin caydırıcılığına ilişkin bir şeyle karşılaşmıyor. Dolayısıyla çocuğun bu eylemden vazgeçmesi için bir önlem alınmıyor.” (ankahaber.net/, 3 Mart 2024)

“Müslüman Türkiye”de böyle bir tablo varsa, idareciler bunu görmezden gelebilir mi? Ya da böyle bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz halde “Dünya bizi kıskanıyor” diyebilir miyiz? Bu mesele hafife ve basite alınabilecek bir konu mudur? Türkiye’yi idare edenler ya çıkıp “Bu bilgi doğru değil. Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısı daha az” demelidirler ya da bu meseleyi “değişmeyen ilk gündem” olarak ilan etmeli ve mutlaka çare aranmalı, bulunmalıdır.

Hayır, hayır, hayır! Ülkemizde suça sürüklenen çocuk sayısı son 10 yılda 2 katına çıktıysa, bunun sebeplere ve sonuçları mutlaka elin isimler tarafından tartışılmalı. Tabii ki meselenin tartışılabilmesi için önce ‘tablo’nun netleşmesi, problemin kabulü gerekir. Acaba ne oldu da ‘suça bulaşan çocuk’ sayısı bu nispette arttı? Televizyon, eğitim, aile ve çevrenin bu noktadaki etkisi nedir? Çocuklar hangi TV programları izleyerek bu yola sevk edildi? Bunca okul, bunca eğitimci, bunca STK bu gidişe bir çare olamadı mı? Çocukların karşı karşıya kaldığı bu tablo mesela Diyanet camiasının gündemine alındı mı? Bu hususta kaç defa ‘hutbe’ okunun anne baba ve aileler uyarıldı? Ekseriyetin izlediği özel ya da devlet kanalı TV’ler bu meseleyi tartışan ve çareler arayan kaç ‘açık oturum’ düzenledi?

Yarından tezi yok, bu meseleyi birinci gündem yapalım ve çareler arayalım, bulalım. Çocuklarımızı, ailemizi, cemiyeti bu büyük tehlikeden birlikte ve beraber koruyalım, kurtaralım inşallah.

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Gazze'deki durum "kabul edilemez"

    Filipinler'le Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

    Tahir Büyükkörükçü Hoca rahmetle yad ediliyor

    Gazze 151 gündür yoğun saldırı altında - Son 10 günde 1025 Filistinli daha katledildi!

    Ramazan ayı boyunca sadece Ankara ve İstanbul'da kırmızı etin fiyatı sabitlendi

    Katıldığı etkinlikte Filistin bayrağı açtı

    Önce İsrail’in saldırılarını durdur

    Depremle ilgili ciddiyetle akıl ve irade koyulmuyor

    151 günde 13.430 çocuğu katletti

    Soykırımın bir parçası

    Güvenlik Konseyi artık harekete geçsin

    31 Mart, erken seçim getirebilir

    Gıda fiyatlarında artış hız kesmiyor

    Daha %10’unu bile yapamadınız

    Aile hekimleri: Biz tüccar değiliz

    Üretim artmadan enflasyon düşmez

    Erdoğan sıkıntıların farkında

    İsrail'in "aç bırakma politikası" 16 çocuğun ölümüne yol açtı

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cahil cesareti mi, güç azgınlığı mı?
    Ahmet BATTAL

    Kimse yok mu muhalefette!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD: Gazze'deki durum "kabul edilemez"
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara büyük tehdit
    Risale-i Nur'dan

    Şu kâinatı şenlendiren, rahmettir
    Ali FERŞADOĞLU

    Ehven-i şer prensibi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıl sonra adem-i merkeziyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filipinler'le Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.