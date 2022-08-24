Çocukları öldüren savaş bitsin!

Dünyanın gözü önünde olmaması gereken bir savaş bir şekilde devam ediyor.

Başka bütün savaşlar gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da yine masum çocuklar ölmeye devam ediyor. Bir şekilde bu savaş da sona erecek inşallah ve savasın ağır faturasını dolaylı da olsa bütün dünya ödeyecek. O halde bu savaşın bir gün önce ve bugün bitirilmesi icap etmez mi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta da önce çocukların öldüğü bir defa daha açıklanmış. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) açıklamasına göre Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuk ölmüş ya da yaralanmış. Açıklamaya göre bu rakam, günde ortalama 5’ten fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor. UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, “Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği sayılar. Gerçek

sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çocuk kayıplarının çoğuna patlayıcı silahların kullanımı neden oldu” demiş. UNICEF’e göre ayrıca, her 10 okuldan 1’inin savaşta hasar gördüğünü veya yıkıldığı tahmin ediliyormuş. (AA, 23 Ağustos 2022)

Günde 5 çocuğun ölmesi, acaba kaç kişiyi olumsuz anlamda etkilemiş olur? Ayrıca savaşın eğitime vurduğu darbenin de farkında mıyız? 10 okuldan 1’inin tahrip olduğu bir ‘eğitim sistemi’ arızasız işleyebilir mi? Bu durum aynı zamanda ‘cehalet’e pirim vermek anlamına gelmez mi?

Savaşın başladığı ilk günden itibaren bu ‘kavga’nın anlamsız olduğu pek çok kişi tarafından ifade edildi. “Büyük devletler” samimi olarak istese ve gereğini yapsa bu savaş devam eder miydi? Tam aksine, ‘büyük devlet’ler bir bakıma bu savaş üzerinden birbirleriyle ‘bilek güreşi’ yapmış oluyor. Sonrasında ortaya çıkan tabloya bakılınca ‘çimenlerin ezildiği’ni söylemek haksızlık mı olur?

Dinleyen olmaz ama başta Türkiye’yi idare edenler olmak üzere bütün liderlere bu savaşın bir an önce sona ermesi için ellerini ‘taş’ın altına koymaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bütün gayretler savaşın bir an önce, bir gün daha devam etmeden sona ermesi yönünde olmalı. Yoksa, “Bu savaştan ve sonrasında biz ne kazanırız ne menfaat elde ederiz” diye hadiseye yaklaşan herkes yanlış yapmış olur. Üstelik böyle bakanlar ‘kazandık’ diye düşünürken çok şey kaybetmiş olurlar.

Hür dünya ülkeleri ve tabii ki ‘İslam dünyası’ bu savaşın sona ermesi için ne yapabiliyorsa onu yapmalı. Hem de çalışmalarını ‘yarın’a bırakmadan... Gayretler ve diplomasi adımları, ‘bir çocuk daha ölmesin’ niyetiyle atılmalı vesselam.