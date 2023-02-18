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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Çocukları vuran deprem

Faruk ÇAKIR
18 Şubat 2023, Cumartesi
Ülkemizin güneydoğusunu ve Suriye’nin kuzeyini vuran Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin üzerinden günler geçti.

Depremlerin ardından açıklama yapan UNICEF, milyonlarca çocuğun acil insani yardıma muhtaç olduğu konusunda uyarıda bulundu. 

Depremden etkilenenlerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Türkiye’de depremden etkilenen 10 ilde 4,6 milyon civarında çocuk yaşadığı belirtiliyor. ÜNICEF’in açıklamasına göre Suriye’de de deprem 2,5 milyondan fazla çocuğu etkilemiş durumda.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, “Kalbimiz, sevdiklerini ve evini kaybeden herkesle birlikte. İhtiyaç duyduklarında onların yanında olacağız. Hayatta kalanları desteklemek ve hiçbir çocuğu geride bırakmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” demiş. (14 Şubat 2023 tarihli basın açıklaması.)

Açıklamada şu bilgiler paylaşılmış: “Depremler sırasında ve sonrasında hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların sayısına dair henüz net rakamlar olmasa da, toplam can kaybı resmi olarak 35.000’i geçtiğinden bu sayının binlerle ifade edilmesi muhtemel.

“Depremlerin bölgedeki çocuk ve ailelerin üzerindeki etkisi tam bir yıkım oldu ve yüz binlerce insan çaresiz bir durumda kaldı. Pek çok aile evini kaybetti ve şimdi geçici barınma yerlerinde, genellikle dondurucu kış koşullarında ve zorluklarına zorluk katan kar ve yağmur altında yaşamaya devam ediyorlar. Depremler ayrıca okullara ve diğer temel altyapıya geniş çaplı zararlar vererek çocukların ve ailelerin refahını da tehlikeye attı. Etkilenen nüfusun sağlık ihtiyaçları kadar güvenli su ve sanitasyona (hijyen tedbirleri) erişimi de önemli bir endişe kaynağı.

“UNICEF depremlerden etkilenenlere hayati öneme sahip yardımları ulaştırmak için, ortaklarıyla birlikte gece gündüz çalışıyor. Bu kapsamda kritik sağlık malzemeleri, battaniye, giysi, güvenli içme suyu ve sanitasyon malzemeleri gibi temel malzemeler temin ediliyor ve çocuklara oyun oynamaları ve tanık oldukları travmatik olayların ardından toparlanmaları için güvenli alanlar sunuluyor. Bu çabalara rağmen, depremden etkilenen nüfusun ihtiyaçları muazzam düzeyde, karşı karşıya olunan zorluklar ise çok sayıda ve çok katmanlı olarak önümüzde durmakta. (...) Yaşanan bu afette UNICEF’in ilk önceliği hem Türkiye’de hem de Suriye’de çocukların korunmasıdır. UNICEF ayrıca çocukların bir an önce okula dönebilmeleri için de çalışmalarını sürdürmektedir.”

Haklı olarak daha çok ülkemizdeki depremi konuşuyoruz, ama komşumuz Suriye’de de ciddi bir kayıp var. Gerek ülkemizde ve gerekse Suriye’de depremden etkilenen çocukların durumu öncelikli olarak masaya yatırılmalı ve bilhassa eğitim konusundaki sıkıntılar giderilmeye çalışılmalı. 

Unutmayalım, cehalet ‘en büyük düşman’ olduğuna göre çocukların eğitimi konusunu geri plana atamayız.

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