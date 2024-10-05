Çok ağır fatura

Dünyanın gözünün önünde ve dünyaya rağmen devam eden İsrail zulmü, sınırları çoktan aşmış olsa da ‘büyük devletlerin idarecileri’ henüz uyanabilmiş değil. Onlar kasıtla zulümde sınır tanımayan İsrail’i desteklemeye devam ediyorlar.

Bununla birlikte her ülkede var olan insaf ehli insanların zalim İsrail’in yaptıklarına itiraz ettiğini de görmezden gelemeyiz. Filistin ve Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden zulmün rakamlara yansıyan ifadesi ‘fatura’nın büyüklüğünü ve ağırlığını görmek istemeyenlere dahi göstermiş oluyor.

İsrail’in ortaya koyduğu zulüm elbette ki “büyük devletler”in sessiz kalmasına ve hatta gizli ya da açık desteğine dayanıyor. Öyle ki İsrail’e yapılan ‘saldırı’nın etkisiz kılındığını ekseriyetle Amerika açıklıyor. Yanlış işler yapan bir idareciyi, körü körüne desteklemek çelişki değil mi?

“İsrail’in Gazze’deki Soykırımının 1. Yılı” adı altında paylaşılan bilgi ve haberlerde, İsrail’in Gazze Şeridi’nde zorla yerinden ettiği nüfusu ittiği sözde güvenli bölgelerde 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bilgiler verilmiş. İlgili haber şöyle: “İsrail, defalarca yeni bir harita paylaşarak ve havadan broşürler atarak Gazzelilerden bulundukları bölgeyi boşaltmalarını istedi. İsrailli yetkililerin tahliye emri sonrası Gazze’de kuzeyden güneye birçok noktada göç yolculukları başladı. Zorla yerinden edilen aileler için sığınma merkezine dönüştürülen hastaneler, okullar ve kamplar, “güvenli” ilan edilen bölgelerde yer almasına rağmen İsrail bombardımanı, topçu atışı ve askerlerin doğrudan ateşi sonucu birçok kez hedef alındı. BM verilerine göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşayan her 10 kişiden 9’u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi. Aynı verilere göre Gazze’deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda en az bir kez göç etmek zorunda kaldı. Filistin halkı İsrail’in 14 Mayıs 1948’de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları “Nekbe”yi ikinci kez yaşadı. Gazze Şeridi’nde 360 kilometre karelik bir alana sıkıştırılan 2,3 milyon Filistinlinin neredeyse tamamı bir yıl içinde defalarca yerinden edildi. Gazzeliler küçük bir kara parçasında bitmek bilmeyen bir sürgüne tabi tutuldu. Sözde “insani alanlara” ittiği Filistinlileri hedef alan İsrail ordusu, “güvenli bölge” söylemiyle binlerce sivili katletti.” (AA, 3 Ekim 2024)

Her şey bir yana bırakılsa bile, 10 kişiden 9 kişinin yerinden edildiği, 2 milyondan fazla insanın bir yıl içinde birden çok yerinen edilmesi, sağa sola sürülmesi ve üstelik ‘güvenli bölge’ ilan edilen yerlerin bombalanması, insanların buralarda katledilmesi ‘hür dünya’nın ve ‘büyük devletler’in de en büyük itirazını icap ettirmez miydi?

Dünya bu zulme sessiz kalmaya devam ederse Allah muhafaza, daha büyük faturalan ödemek durumunda kalabilir…