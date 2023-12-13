Çok haklıyız ama yeter mi?

Dünya barışını temin iddiasıyla kurulan Birleşmiş Milletler’in (BM) bu hedefine ulaşmadığı tartışılmaz bir gerçektir.

Aynı şekilde BM sisteminin kilidi mahiyetinde olan “beş daimi ülke” uygulamasının varlığı da en büyük yanlışlardan biridir.

Türkiye, haklı olarak BM’deki bu uygulamanın sona ermesini ve daha adil bir karar alma mekanizmasının kurulmasını istiyor. Bu talebi dile getirmekte yüzde yüz ve hatta ifadesi yanlış olmasa ‘yüzde yüzden daha fazla haklıyız’ demek de mümkün. Peki, bu kadar haklı olunan bir mesele niçin dünya nezdinde yeteri kadar taraftar bulmuyor?

Tabii ki Birleşmiş Milletler’i kuranlar bu uygulama ile bir bakıma kendilerini garanti ve korumaya almışlar. En basit ifadesiyle her hangi bir dernek kurucusunun kendisini ‘ömür boyu başkan’ ilan etmesi gibi bir şey. Ayrıca bu kararın arkasında ekonomik, askeri ve siyasi güç var. Yani, günümüzde bir ülke çıksa ve “Ben de alternatif bir BM [haydi bir isim verelim: Dünya Barış Birliği: DBM] kuruyorum. Burada kararlar adil bir şekilde ve ekseriyete göre alınacak” dese; bunu diyen ülke ‘zengin ve güçlü’ değilse dikkate alan olur mu?

Bunların hepsinden daha önemlisi; “BM adil olsun. 5 tabii üyeden her hangi birinin, mesela 150 ülkenin aldığı kararı veto edip tanımaması adil değil” diyen ülke ya da ülkelerin “kendilerinin adil olması” gereğidir. Yani, BM’nin ya da dünyadaki başka bir kuruluşun ya da devletin ‘adil’ olmasını isteyen siyasetçi ya da idareciler en başta kendileri adil olmak zorundadır.

Türkiye’nin hak, hukuk ve adalet noktasındaki eksiklerini bilmeyen yoktur. Hatta Türkiye’yi idare edenler de çoğu zaman bunu itiraf ediyorlar. Peki, kendi içinde gerçek bir adalet sistemi kuramayan idarecilerin “BM adil olsun, ABD adil olsun, AB adil olsun, İİT adil olsun” şeklindeki çağrılarının dünya nezdinde karşılık bulması mümkün olabilir mi?

Tekrar hatırlatmakta fayda var ki, gerek Birleşmiş Milletler ve gerekse Avrupa Birliği gibi kuruluşların tam adaletle hareket etmesini istemek çok doğru, çok isabetli ve çok haklı bir istektir. Ancak bu taleplerin dünya nezdinde karşılık bulması en başta bu talepleri dile getiren idarelerin “hak, hukuk ve adalet”e sahip olması ile mümkündür. Hukuk adalet sahasında dünya sıralamasında gerilerde yer alan bir idare, bir siyasi anlayışla BM’nin adil olması çağrısı yapmak maalesef karşılık bulmaz ve şimdiye kadar da bulmuş değil.

Şunu da hatırlamak gerekir ki, Türkiye’nin “tam adil bir ülke” olması hepimizin menfaatinedir. BM bizi dinlesin ya da dinlemesin biz; tam adaleti temin için çalışmak durumundayız. Keşke adalette dünya örnek olabilsek ve yaptığımız çağrılar da hemen karşılık bulabilse.

“BM adil olsun” demekle çok çok çok haklıyız; ama netice için bu çağrı yetmiyor...

