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22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Çöküşü durduralım

Faruk ÇAKIR
22 Aralık 2023, Cuma
Türkiye’yi idare edenler sıkıntıların üzerini örtüp ‘yok sayma’ya devam etse de dertler azalmıyor. Aksine ertelenen problemler birike birike işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) ekonomi profesörü olan Daron Acemoğlu, Türkiye’nin dertleri üzerine yapılan bir röportajda ‘beyin göçü’ne dikkat çekmiş ve idarecileri uyarmış. Acemoğlu, “Özgürlükler kısıtlanıyor. Türkiye’nin geleceğini iyice karanlık gören en parlak gençler yurtdışına gitmeye başladı. Az insan giderse problem yok ama sayı bu kadar çok olunca bu bir çöküşe yol açar ve Türkiye bunun eşiğinde” tespitinde bulunmuş.

Gündemi meşgul eden “asgari ücret pazarlıkları”nı yorumlayan Acemoğlu şöyle demiş: 

“Tabii ki garip bir durum. İki problem var birincisi asgari ücret gelir dağılımına göre çok yüksek. Bu yüzden yüzde 50 asgari ücretle çalışıyor ama aynı zamanda asgari ücrete reel olarak bakarsanız yine de çok yüksek değil, fakirliğin azıcık üzerine çıkabilir. İstanbul, Ankara gibi kentlerde o bile olamaz. Bu niye? Çünkü Türkiye’deki sanayi sistemi bozuk; verimli değil, üretkenliği düşük. Şirketler yeterince üretmiyor çünkü verimli çalışmıyorlar. Neden üretmiyorlar? Çünkü kurumlar bozuk, çünkü teknolojiyi doğru kullanmıyorlar; çünkü teknolojiye yeterince yatırım yapmıyorlar; insan kaynakları iyi değil çünkü yine kurumlar bozuk, eğitim sistemi bozuk... Yani tamamen sistem problemi var ve bu sistemden asgari ücretle çıkmak mümkün değil. Asgari ücret çözüm değil!” (Konuşan: Özlem Yüzak, cumhuriyet.com.tr, 20 Aralık 2023)

Enflasyonla mücadele konusundaki değerlendirmeleri sorulan Daron Acemoğlu, bu konuda da şu tespiti yapmış: “(...) Çok daha derin problemleri var Türkiye’nin... Az önce de bahsettiğim gibi sistem problemi. Türkiye’nin gelişmek için artık önünde çok ufak bir pencere kaldı ama bunları kaçıracağız gibi duruyor. Şu anda bir tek faizleri artırıp yurtdışından bir iki bankadan kaynak getirip bu yapılmaz.”

Bu tespitler gösteriyor ki; bazılarının hatırlatılmasından memnun olmadığı hak, hukuk ve adalet yolu krizden çıkış için en kestirme yoldur. Madem özgürlüklerin kısıtlanması gençleri küstürüp başka ülkelere gitmeye zorluyor; o halde ‘hak, hukuk ve adalet’i tesis etmek icap etmez mi? Çok sayıda gencin ve yetişmiş insanların çalışma ve yaşama için ‘daha hür, daha zengin, daha iyi’ diye düşündükleri ülkelere gitmesi Türkiye’nin kaybetmesi anlamına gelmez mi? Üniversite eğitimini bitiren bir gencin küsüp başka ülkelere taşınması sevinilecek bir durum mudur? “Yetişmiş insan ihraç” ederek “Büyük Türkiye” olmaya imkân var mı?

İdarecilerin de bu durumun farkında olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat ne hikmetse “Giden gider, kalan yeter” anlayışında ısrar ediyorlar ve bu ta yaşadığımız krizi hem derinleştiriyor hem de katmerleştiriyor. 

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