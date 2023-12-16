Çözümü yanlış yerde aramak

Hasta olunca geç kalmaktan korkan insanlar, ekonomik kriz gibi meselelere çare bulma noktasında geç kalanlara nedense müsamaha ile bakıyorlar. Ekonomik, sosyal ve siyasi krizlere karşı vaktinde çare bulamamak da korkulması icap eden bir mesele değil mi?

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş, iktidarın bu konudaki ‘ilgisizliğini’ yorumladığı bir yazısında şöyle demiş: “Bugün aslında iktidar bloku, her ne kadar yabancı kaynak arayışını her yerde sürdürse de, bunun önünde ekonomik olduğu kadar, politik engellerin de olduğunu bildiğinden, asıl olarak B planını hayata geçiriyor. Yani ‘enflasyonla mücadele’ adı altında iktidarın uygulamakta olduğu sıkı para ve maliye politikalarının, emek karşıtı ücret ve gelir politikalarının ve işçi haklarına karşı sert tutumunun asıl nedeni; önümüzdeki yıl (özellikle de yerel yönetim seçimlerinden sonra) ortaya çıkacak ekonomik yavaşlama, bunun beraberinde getireceği iflaslar, işsizlik artışı ve yoksullaşmanın daha da derinleşmesi ile halkın satın alma gücünü iyice düşürüp, yani iç pazarı baskılayarak, ihracata yönelmek biçimindeki stratejisidir.” (T24.com.tr, 14 Aralık 2023)

Ülkemizin krizlerden kurtulmasının önünde sadece ‘ekonomik’ değli,’politik engellerin’ de bulunduğunu en iyi iktidardakiler bilir. Fakat bu engellerin sebebi de yine Türkiye’yi idare edenlerin ‘keyfi tavırları’dır. Mesela, sağlam bir hukuk sistemi kurmayanların Türkiye’yi ekonomik krizlerden kurtarabilmesi mümkün müdür? Peki, iktidar bunu bildiği halde niçin iyi bir hukuk sistemi kurmaktan kaçınıyor?

Akademisyen, yazar Prof. Dr. Mustafa Durmuş tespitlerine şunları da ilave etmiş: “Kısaca, iktidar bloku ekonomik krizden çıkışı ucuz emek sömürüsüne dayalı ihracatta arıyor. Bu yüzden de iç talebi bastırmak için reel ücretleri ve diğer emek gelirlerini düşük tutuyor. Bu denli yüksek enflasyona rağmen asgari ücretin yılda sadece bir kez artırılacağı konusundaki kararlılığı bu stratejinin bir sonucudur. Ancak bu bir çözüm olmadığı gibi, yeni bir strateji de değil. 1980’li yıllarda ülkede krize giren ithal ikameci (iç talebe dayalı) büyüme stratejisi 12 Eylül askeri darbesi ile desteklenen Özalcı neo-liberal ihracata dönük büyüme stratejisine geçiş ile aşılabilmişti. Ama bundan 40 yıl sonra bugün ekonominin geldiği durum ortada. Ekonomi en az o yıllar kadar ciddi bir kriz içinde. Özetle, ülkenin en temel ihracat pazarı olan Avrupa pazarının daralma içinde olduğu, Orta Doğudaki jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde dış pazarı, hele de rekabet gücü yüksek olmayan ürünlerle, zorlamak ekonomiyi krizden çıkartmaya yetmeyecektir.”

İdareciler 2024 için pembe tablolar çizse de, mevcut israf düzeninin devamı halinde işlerin düzelmeyeceğini bilelim ve ayaklarımız yorganımıza göre uzatmayı tercih edelim.

