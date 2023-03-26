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26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Daha adil bir dünya için fırsat

Faruk ÇAKIR
26 Mart 2023, Pazar
Dua ve Kur’an ayı Ramazan bereketiyle geldi, hoş geldi.

Ramazan ayı elbette en başta İslam dünyasının beklediği ve değerlendirmeye çalıştığı manevi bir “ticaret mevsimi”dir. Bu mübarek ay, İslam dünyası için sevinç ve şükür ayı olması icap ederken, ekseriyetle bu ay, “Uluslararası ifsat şebekeleri”nin tuzakları sebebiyle hüzünlü geçiyor. 

Bu mübarek ayda bile İslam alemi ‘savaş’lardan başını kaldırabilmiş değil. İnşallah hakiki Ramazanlara ve bayramlara ulaşmak nasip olur.

Ramazan ayı vesilesiyle dünya liderlerinin yaptıkları açıklamalar, de her geçen yıl biraz daha dikkat çekici oluyor. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Ramazan mesajında bu cümleden sayılabilir. İlgili haber şöyle: “Guterres, ramazan ayı vesilesiyle bir video mesaj yayımladı. Tüm dünyadaki Müslümanlara en içten dileklerini ileten Guterres, ramazanın tefekkür ve öğrenme ayı olduğunu kaydetti. İnsanlığın bu ayda hoşgörü ve merhametle bir araya geldiğini belirten Guterres, BM’nin de misyonunun diyalog, birlik ve barışı yaymak olduğunu hatırlattı. Guterres, bu zor zamanlarda düşüncelerinin çatışma bölgesinde olanlar, yerlerinden edilenler ve acı çekenlerle olduğunu dile getirdi. Ramazan ayında barış, karşılıklı saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğunu belirten Guterres, ‘Kutsal ay ramazandan feyz alarak herkes için daha adil ve eşit bir dünya inşa edelim. Hayırlı ramazanlar’ mesajını paylaştı. (AA, 23 Mart 2023) 

Güzel bir Ramazan haberi de Londra’dan geldi. Haber şöyle: “İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi, ilk kez 30 bin ampulden oluşan Ramazan ışıklarıyla süslendi. Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla ‘Mutlu Ramazanlar’ yazıldı. Işıkların açılışı ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’ın katıldığı törenle yapıldı. Işıklandırma konsepti, ramazan ayına ilişkin farkındalığı yaymayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen ‘Ramadan Lights UK’ adlı kuruluş tarafından hazırlandı. Caddedeki ışıklandırmalara Londralıların yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Işıklar, 23 Nisan’a kadar her gün yerel saatle 17.00’den 01.00’e kadar caddeyi aydınlatacak.” (AA, 23 Mart 2023)

Dünya liderlerinin Ramazan ayını gündemlerine alması ve ‘çok anlamlı’ mesajlar vermiş olması dikkat çekici. Aynı zamanda Londra gibi şehirlerin Ramazan ayı vesilesiyle süslenmesi alkışı hak etmez mi? Aynı zamanda Londra’nın mesela İstanbul’da olmayan şekilde Ramazan ayını karşılamış olması bize de mesaj vermiş olmuyor mu?

Bütün bunlar “ümit var olmak için” vesileler değil mi? İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha canlı, çok daha verimli Ramazan ve bayramlara ulaşırız...

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