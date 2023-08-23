"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Daha binalar yıkılacak...

Faruk ÇAKIR
23 Ağustos 2023, Çarşamba
2023 Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehri derinden etkileyen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremin üzerinden aylar geçti ve deprem yaraları tam olarak sarılamadı.

Bu durumu, “Çok büyük tahribat yaşandı. Hangi ülke ve idare olsa başka bir netice çıkmazdı” diye yorumlayanlar olabilir.

Esasında itiraz edilmesi gereken ası nokta, depremzedenin yaşadığı sıkıntıların tam olarak bilinmemesi, duyulmaması ve üstünün örtülüyor olmasıdır. Deprem bölgesi dışında yaşayanlara sorulsa, muhtemelen “Deprem yaraları sarıldı. Bölgede hiçbir sıkıntı yok” der. Böyle düşünmekle de mazur sayılabilirler. Çünkü ‘resmi haber’lere ve Türkiye’yi ‘idare edenler’e göre her yer toz pembe. Yine onlara göre depremzedelerin yaraları sarılmış durumda. Hatta bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara bakılırsa, depremzedelerin yeni evleri bize neredeyse hazır. Geçen gün böyle bir paylaşımda, “Depremzedeler için yapılan evler yüzde 80 tamamlandı” manasında bir bilgi vardı. Aynı paylaşımın altında yorum yazan bir depremzede, bu mesajı verene hitap ederek özetle; “Abi, ben Kahramanmaraş’tayım. Öyle bir durum yok. Bu sadece çok sınırlı sayıdaki bir ‘site’ ile ilgili bilgidir. Bu mesajdan, ‘Bütün depremzede evleri bitmek üzere’ gibi bir anlam çıkıyor ki çok yanlış bir bilgidir” diye itiraz ediyordu.

İktidarın yayın organı haline gelen medya vasıtalarına bakılırsa depremzedelerin her ihtiyacı karşılanmış durumda. Aksini söyleyenlere de maalesef her türlü iftirayı atmayı ihmal etmiyorlar.

Peki, şu haberi okuyan ne düşünür: “Depremlerden etkilenen Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar kontrollü yıkılıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor. (AA, 21 Ağustos 2023)

Depremde hazar gören binaların yıkımı bile tamamlanmadığına göre, “Depremzedenin derdi ve sıkıntısı yok. Tam saha olarak çalışıyoruz. Her türlü ihtiyaç karşılanmıştır. Depremzedeler için evler bitmek üzere” gibi haber ve açıklamalar nasıl yorumlanabilir?

Deprem çok büyüktü, doğru. Fakat bu durum, bilhassa deprem bölgesi dışındaki insanları yanıltmayı icap ettirmez ki? “Her şey yolunda. Depremzedelerin her ihtiyacı karşılandı” denildiğinde bölgeye gitmesi muhtemel yardımlar da gitmiyor...

6 Şubat 2023 depremi çok büyüktü, ama inanın idarecilerin milleti yanıltması çok daha büyük...

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem

    İsrail askerleri silahsız Filistinliyi başından vurdu

    Kamu-Sen masadan çekildi

    'Dolar 32 lira olur'

    KKM’den hızlı çıkış zor

    Cezayir, Fransa’nın Nijer talebini reddetti

    İngiltere'de on binlerce sığınmacı başvuru sonucunu bekliyor

    9 yerleşim yeri tahliye edildi - Çanakkale'deki büyük yangında son durum?

    'Çanakkale'deki yangın şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor'

    Ormanı yakan zanlı 79 saatlik görüntü incelenerek bulundu

    Veteriner hekimler de şiddetten şikâyetçi

    Hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da mevsim normalleri üzerinde

    Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek

    DSÖ'den Kovid-19 için daha fazla test çağrısı

    "Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon sağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor"

    Pakistan'da 914 metre yükseklikte saatlerdir mahsur durumdalar

    Mısır fiyatları da üreticiyi endişelendiriyor

    KKM kara deliğe dönüştü

    Türkiye’de 33 ultra zengin var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Model ülke”den bu hale...
    Genel

    'Dolar 32 lira olur'
    Genel

    Kamu-Sen masadan çekildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    “İhvânı” kışkırtmak, müflis bir tecrübe oldu
    Genel

    KKM’den hızlı çıkış zor
    Genel

    İsrail askerleri silahsız Filistinliyi başından vurdu
    Risale-i Nur'dan

    “Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galiptir?”
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın Suriye çıkmazı...
    Genel

    Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem
    Faruk ÇAKIR

    Daha binalar yıkılacak...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.