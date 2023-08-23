Daha binalar yıkılacak...

2023 Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehri derinden etkileyen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremin üzerinden aylar geçti ve deprem yaraları tam olarak sarılamadı.

Bu durumu, “Çok büyük tahribat yaşandı. Hangi ülke ve idare olsa başka bir netice çıkmazdı” diye yorumlayanlar olabilir.

Esasında itiraz edilmesi gereken ası nokta, depremzedenin yaşadığı sıkıntıların tam olarak bilinmemesi, duyulmaması ve üstünün örtülüyor olmasıdır. Deprem bölgesi dışında yaşayanlara sorulsa, muhtemelen “Deprem yaraları sarıldı. Bölgede hiçbir sıkıntı yok” der. Böyle düşünmekle de mazur sayılabilirler. Çünkü ‘resmi haber’lere ve Türkiye’yi ‘idare edenler’e göre her yer toz pembe. Yine onlara göre depremzedelerin yaraları sarılmış durumda. Hatta bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara bakılırsa, depremzedelerin yeni evleri bize neredeyse hazır. Geçen gün böyle bir paylaşımda, “Depremzedeler için yapılan evler yüzde 80 tamamlandı” manasında bir bilgi vardı. Aynı paylaşımın altında yorum yazan bir depremzede, bu mesajı verene hitap ederek özetle; “Abi, ben Kahramanmaraş’tayım. Öyle bir durum yok. Bu sadece çok sınırlı sayıdaki bir ‘site’ ile ilgili bilgidir. Bu mesajdan, ‘Bütün depremzede evleri bitmek üzere’ gibi bir anlam çıkıyor ki çok yanlış bir bilgidir” diye itiraz ediyordu.

İktidarın yayın organı haline gelen medya vasıtalarına bakılırsa depremzedelerin her ihtiyacı karşılanmış durumda. Aksini söyleyenlere de maalesef her türlü iftirayı atmayı ihmal etmiyorlar.

Peki, şu haberi okuyan ne düşünür: “Depremlerden etkilenen Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar kontrollü yıkılıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor. (AA, 21 Ağustos 2023)

Depremde hazar gören binaların yıkımı bile tamamlanmadığına göre, “Depremzedenin derdi ve sıkıntısı yok. Tam saha olarak çalışıyoruz. Her türlü ihtiyaç karşılanmıştır. Depremzedeler için evler bitmek üzere” gibi haber ve açıklamalar nasıl yorumlanabilir?

Deprem çok büyüktü, doğru. Fakat bu durum, bilhassa deprem bölgesi dışındaki insanları yanıltmayı icap ettirmez ki? “Her şey yolunda. Depremzedelerin her ihtiyacı karşılandı” denildiğinde bölgeye gitmesi muhtemel yardımlar da gitmiyor...

6 Şubat 2023 depremi çok büyüktü, ama inanın idarecilerin milleti yanıltması çok daha büyük...

