Daha fazla gecikmese...

Epey bir süredir yargıda reform yapılacağı konuşuluyor.

Şimdiye kadar çoktan yapılması icap eden iyileştirmenin bu defa gerçekleşmesi ve bir daha ertelenmemesini temenni ederiz.

İktidarın hazırladığı ‘Yargı Reformu’nun muhalefete sunulup geniş bir uzlaşma sağlanmaya çalışılacağı ilân edilmiş durumda.

Yargı reformu meselesi de bir yönüyle ‘af’ tartışmalarını hatırlatıyor. Af ve yargı reformu gibi meseleler en çok cezaevinde bulunanları ilgilendiriyor. Bu hususta paketler hazırlanıp ertelendiğinde ise insanlar hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak Türkiye’nin köklü bir yargı reformuna muhtaç olduğu hem iktidar hem de muhalefet tarafından ilân ve ifade edildiğine göre bu meselenin daha fazla gecikmemesi gerekir.

Bazı medya kuruluşları ‘partilerin görüşüne açılan pakete ulaş’mış. “1. yargı paketi” olarak isimlendirilen paketle yargının hızlanması, iş yükünün azalması ile düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesine yönelik düzenlemeler olacakmış. (Milliyet, 23 Eylül 2019)

Ekim ayı içinde kanun haline gelmesi beklenen paketle yapılması düşünülen düzenlemelerin bir kısmı şöyle:

* Düşünce ve ifade özgürlüğünü pekiştirmeye yönelik olarak istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılması düşünülüyormuş. Verilen bilgilere göre, bu yolla istinaf mahkemelerinde 5 yılın altında cezası kesinleşmiş yaklaşık 30 bin kişi için ‘yeniden yargılanma imkânı’ ortaya çıkacakmış.

* Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddesine “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmü eklenecekmiş.

* Cumhuriyet savcısı veya kolluk şüpheliye ‘seri yargılama’ teklif edebilecek. Şüpheli teklifi kabul ederse seri yargılama usûü uygulanacak. Belirlenen ceza savcı tarafından ‘yaptırımlara’ çevrilebilecek veya ertelenebilecek.

* Tutuklama için “suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe” yeterli olmayacak, “kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin bulunması” şartı aranacak.

* OHAL kapsamında kabul edilen kanunlar uyarınca kamu görevinden çıkarılanlara veya beraat edenlere pasaport verilebilecek.

Esasında bütün bu çalışma ve ‘reform paketleri’ Türkiye’nin hukuk ve adalet konusunda ciddî sıkıntılar yaşadığını gösterir. Öyle olmasa reform ihtiyacı ortaya çıkar mıydı?

Çok daha iyi noktalara ulaşmış olmamız gerekirken daha fazla sıkıntılara sürüklenmiş olmamız acaba kimlerin kabahatidir? 2019 yılının sonuna yaklaştığımız günlerde dahi hâlâ ‘düşünceyi açıklamak suç olmasın’ noktasında bulunmak “Büyük Türkiye”ye yakışır mı? Bu meseleler en az 30 yıl önce konuşulmuş, tartışılmış ve daha iyi noktalara ulaşmak için paketler hazırlanmıştı. AB uyum paketlerinin hazırlanmış olmasının bir maksadı da bu değil miydi? Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar bu meseleleri tartışıyor olmak Türkiye için ciddî bir kayıptır.

Yine de iyi yönde adımlar atılması kararın milletin menfaatine olduğunu ifade etmekte fayda var. Temennimiz, iyi yönde atılacak adımların gecikmemesi ve ertelenmemesidir. Hak, hukuk ve adalet hepimiz için...