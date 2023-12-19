Dalga geçmeyin?

Merkez Bankası Başkanı’nın bir röportaj vesilesiyle yaptığı açıklamalar bir defa daha gösterdiği ki “Türkiye’yi idare edenler” de milletin çektiği sıkıntıların farkında, ancak ya farkında değilmiş gibi davranıyorlar.

Dününün ki Merkez Bankası’nın başındaki isim, İstanbul’daki kiraların çok yüksek olduğundan şikâyetle kiralık (özetle ve bilmana) ev tutmadığını, annesinin yanında kaldığını söylemiş. Başka pek çok şey de söylemiş, ancak burada esas mesele; var olan ‘hayat pahalılığının’ sorumlusunun kim olduğunu gizlemekte düğümleniyor. Türkiye pahalı, İstanbul pahalı, çarşı pazar pahalı... Hatta bu pahalılık Avrupa ve Amerika ile bile kıyaslanmış. Bütün bunlar doğru da, bunun bir sorumlusu yok mu? Kiraların pahalı olmasının tek sorumlusu “insafsız ev sahipleri” midir? Marketlerde soğan, patates pahalı olsa sorumluluğu çiftçiye ya da “üç harflı marketler”e adıyorlar. Enflasyon yüksek çıkında sorumluğu pazarcılara yüklüyorlar. Yani herkesin bir suçu ve kabahati var, ancak Türkiye’yi idare edenlerin, siyasi kararları alanların, bakanları, kısaca ‘siyasi irade’nin hiç bir kabahati yok! Böyle bir anlayış millet ekseriyetle ‘dalga geçmek’ anlamına gelmez mi?

MB Başkanı şunu da söylemiş: “Şimdi enflasyonla kesin bir mücadele içindeyiz. O kesin. Bizim ekibimizin en büyük başarılarından biri de bu. Şu an hangi yatırımcı raporuna bakarsanız bakın beklenti belirli bir aralıkta. Hepsi yüzde 36 ila yüzde 40 arasına çıpaladı beklentiyi 2024 sonu için. Bu yıl sonunda yüzde 65’in gerçekleşmesi ile yüzde 36’ya olan inanç daha da artacak. Şu an atılan adımlarla belirli bir politika çerçevesinde ilerliyoruz. Bu adımlar neticesinde para politikasından en fazla etkilenen otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde bir gerileme görüyoruz. Ve 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren bunun daha genele yayılmasını bekliyoruz. Ayrıca kiralarda da fiyat artışının yavaşladığını görüyoruz. Ama kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyacımız var. Tüm bunlar para politikasının çalışmaya başladığını gösteriyor. Ulaşım ve yemek gibi hizmet gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasını 2024 sonunda göreceğiz. Kira ve eğitim gibi gruplarda ise biraz daha yavaş olacak. Enflasyonda tek haneli rakamları 2026’da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise yüzde 14.” (Konuşan: Ahmet Hakan, hurriyet.com.tr, 16 Aralık 2023)

Hedef ilan etmek ve millete umut vermek elbette doğrudur. Ancak bu hedeflerin “Türkiye ve dünya gerçekleri”yle uyumlu olması gerekmez mi? Hem bundan önce ilan edilen hedefler tutmayınca milletten özür dileyen oldu mu? Bu hedeflerin inandırıcı olması biraz da buna bağlı değil mi?

Elbette enflasyonun düşmesi ve milletin krizden çıkmasını temenni ve arzu ederiz. Fakat bu insanları yanıltarak olmaz. Mevcut israf düzeni devam ettiği müddetçe hedeflerin tutmayacağını en başka kendileri bilmiyor mu?