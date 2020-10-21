"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Darbe anayasası niçin değiştirilmez?

Faruk ÇAKIR
21 Ekim 2020, Çarşamba
Çok şey konuşuluyor, çok vaadde bulunuluyor, ama bir şeyi unutuyoruz: Türkiye, 2020 yılında dahi 12 Eylül 1980 darbecilerinin hazırlayıp millete zorla kabul ettirdiği “1982 Anayasası” ile idare ediliyor.

Gençler belki hatırlamaz, ama hakikaten 1982 Anayasası her ne kadar ‘yüzde 92’ ile kabul edilmiş olsa da bu hür seçim neticesi ortaya çıkan bir tablo değildi. Tartışmasız şekilde millete zorla kabul ettirilmiştir, çünkü fiilen “Bu anayasa hayır diyorum, hayır  diyelim” demek yasaktı. Haliyle ‘hayır’ demenin ya da itiraz etmenin yasak olduğu bir seçimi normal kabul etmek de mümkün olmadığı için, neticeyi, yani ‘yüzde 92 evet’i de normal kabul etmek mümkün değildir.

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı TBMM’de yaptığı konuşmada, halen yürürlükte olan Anayasa’nın bir darbe Anayasası olduğunu hatırlatarak, “Bunun yerine 18 yıldır sivil bir anayasa ikame etmek aklına bile gelmeyen iktidar için utançtır” demiş. Subaşı,  konuşmasında şunları da söylemiş: “Uyguladığımız ve bugün baş tacı ettiğimiz Anayasa, darbe Anayasa’sıdır. Bu Meclis ve Hükûmet mahcubiyet duymalıdır; On sekiz yıldır iktidar olan Hükûmetin bu darbe Anayasa’sını değiştirip yerine sivil bir anayasa ikame edememesi doğrusu utançtır. (...) Gerçekten bu anayasayla yaşıyoruz, baş tacı ediyoruz çünkü daha iyisini meclis ikame edemedi! Üstelik bu 1982 Anayasası darbe ima etmiyor, gözümüze sokuyor! Gerçekleri görmezden gelerek, üstünü örterek görevimizi yapmış olamayız!”

Elbette yeni ve çok daha iyi bir anayasayı yapmamış olmak tek başına şu anki iktidarın kabahati değil. Şimdiye kadar iktidara gelen bütün partiler, bütün liderler ve bütün vekiller bu kabahate ortaktır. İlk fırsatta bu darbe anayasasından kurtulamayan bir TBMM görevini hakkıyla yapmış sayılmaz. Ayrıca, 1982 Anayasası’nın pek çok maddesinin değiştirildiği de bir gerçektir. Buna rağmen anayasadaki temel sıkıntılar sona ermiş değildir. Türkiye mutlaka bu darbe anayasasından kurtulmalıdır.

İktidar pek çok şeyi tek başına yapabildiği halde bu hususta gerekli adımları atmaması, işi yokuşa sürmesi ve daha da önemlisi bunu bir mesele ve dert olarak görmemesi düşündürücüdür.

1982 Anayasası’nı değiştirmek her halde çok zor olmasa gerek. Daha önce de TBMM’de değişik partiler bir araya gelerek, belli noktalarda uzlaşarak anayasanın çoğu maddesini değiştirdiler. Şimdi de hak ve hürriyetler noktasında Türkiye’nin ileri  gitmesine mani olan maddeler mutabakatla değiştirilebilir. Ancak Türkiye’yi idare eden ‘irade’nin böyle bir meseleyi dert etmediği görülüyor. Başka pek çok konuda adımlar atılırken sıra yeni ve çok daha sivil, çok daha iyi, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak ‘demokrat bir anayasa’ya sıra gelince işler tıkanıyor. Daha doğrusu son yıllarda idarecilerimizden “Türkiye’nin, milletimizin çok daha iyi bir anayasaya ihtiyacı var” diye bir söz dahi duymuş değiliz. Onların gündeminde böyle bir mesele yok ve bu iyi bir hal değil. 

Milletimiz çok daha iyi bir anayasa ve tabiî ki çok dahi iyi bir hukuk ve adalet düzenine ihtiyacı vardır. Anayasa’da çok güzel maddeler olabilir, ama onları uygulama imkânı bulamadıktan sonra ‘çok güzel maddeler’ bir anlam ifade eder mi?

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hz. Ömer adaletinin neresindeyiz?

    Mobilyada ham madde krizi

    Kişi başı gelirde 15 yıl gerileyeceğiz

    Başakşehir, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı

    Fransa, Filistin yanlısı 'Şeyh Yassine Kollektifi'ni kapatacak

    Küresel salgının son 24 saatinde dünya genelinde neler yaşandı?

    Son 24 saatte 1894 vatandaşa daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Zengilan kent merkezi ve 24 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    5'inci ve 9'uncu sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor

    'Bir oldubittiye boyun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı'

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 225 bini geçti

    Ukrayna Devlet Başkanından 'Türkiye' açıklaması

    Çin'den aşı açıklaması

    Bu tablonun sorumlusu kim?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    BAE, İsrail'de büyükelçilik açmak için başvuruda bulundu

    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Merkel'den DEAŞ açıklaması

    Mustafa Şentop: Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir

    İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hz. Ömer adaletinin neresindeyiz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden erken seçim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Grup şöhreti
    Genel

    Mobilyada ham madde krizi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Pandemide ev hanımlığı dersleri
    Genel

    Başakşehir, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Bitcoin’in risk, yasallık ve cevaz durumu
    Genel

    Kişi başı gelirde 15 yıl gerileyeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.