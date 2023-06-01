Değişmeyen gündemimiz

Seçimler geride kaldı ve ortaya çıkan tablonun tahlil ve değerlendirmesi en başta siyasi parti yöneticilerinin işi.

Kazanan da, kaybeden de sandıktan çıkan mesajı iyi okumalı, yorumlamalı ve bundan sonraki yol haritasını ona göre çizmeli. Bunu yapmayıp millete küsen ya da kızan siyasetçi olursa, kazanan değil, kaybeden olur.

Netice itibarıyla milletin tercihi çok önemlidir, fakat bu tercihi etkileyen sebeplerin de iyi tahlil edilmesi icap eder. Çoğunluğun tercihi her zaman doğru yönde olmayabilir. Bunun en çarpıcı misali, 12 Eylül idarecilerinin millete kabul ettirdiği “12 Eylül 1982 anayasası”dır. O günkü şartlarda yüzde 90’dan fazla ‘evet’ oyu olan 1982 anayasası, sonraki seçimlerde hep tartışma konusu olmuş ve anayasayı hazırlayanlara ‘destek’ olan millet, onların işaret ettiği siyasi partiyi iktidara getirmemiştir. Darbecilerin anayasasına ‘evet’ diyen çoğunluk, acaba yine onların kurduğu siyasi partiye niçin ‘hayır’ demiştir? O günkü hadiseler göstermiştir ki ekseriyetin tercihi tek başına ‘doğru’ için yeterli olmayabilir.

Peki, millet o günkü şartlarda niçin darbecilerin anayasasına ‘evet’ dedi? Gençler hatırlamaz, ama yaşı müsait olanlar bilir ki; referanduma sunulan anayasaya ‘evet’ demek mecburi olduğu halde, ‘hayır’ demek hükmen yasaktı! Bugünden bakıp, “Olur mu öyle şey?” diyen gençler olabilir ama bizzat olmuş ve yaşanmış hadisedir. Yine hatırlamak gerekir ki darbenin lideri General Evren, ‘tek aday’ olarak cumhurbaşkanı seçilmiştir. Daha doğrusu anayasa konulan geçici bir madde ile, anayasanın kabulü halinde Evren’in de ‘devlet başkanı’ olacağı kaydedilmişti. Şimdi o günkü seçimlerin adil olduğu bugün iddia eden çıkar mı? Doğru, bugün için ‘O seçimler adildir’ diyen çıkmaz; fakat o gün “Adil değil” diyerek itiraz eden de çıkmamıştı! Elbette az sayıda ‘demokrat’ bu duruma itiraz etti ve anayasaya ‘hayır’ dedi; ama alışıldığı üzere o günkü seçimlerde ‘anayasaya hayır’ diyenler ‘yetkililer tarafından’ anarşiye destek vermekle itham edilmişti. İsimler ve resimler değişmiş olmakla birlikte benzer tartışmalar bugün de yaşanmıyor mu?

Türkiye’nin ve milletin menfaati ‘değişmeyen gündemler’i tartışmaktır. Hak, hukuk ve adalet gibi konular ülkemiz için değişmez ve değişmemesi icap eden kalıcı gündemlerdir. Seçimlerden önce olduğu gibi, seçimlerden sonra da “hak, hukuk ve adalet” demeye devam etmek şarttır.

Hele hele eşit şartlarda yarışmayan adayların yarıştığı bir ‘seçim’de kazananın gerçek anlamda kazanmış olduğu söylenebilir mi?

Seçimlerde de, ‘geçim’lerde de adalet temel şart olmalı vesselam.