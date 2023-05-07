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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Demek ki bir problem var

Faruk ÇAKIR
07 Mayıs 2023, Pazar
Basitçe ifade etmek gerekirse, bir arabanın durumu; ‘gösterge paneli’ne bakılarak anlaşılmaz mı?

Türkiye’nin ekonomik durumu da aynı şekilde ‘ekonomik göstergeler’e bakılarak görülmez mi? ‘Panel’i ya da ‘ekonomik göstergeler’i dikkate almayan her açıklama gerçekten ve doğrudan uzaklaşmış sayılır.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın paylaştığı ve Türkiye’yi idare edelerin dikkate almasında fayda olan videodaki tablo şöyle:

“Son kez söylüyorum, faiz kötü bir şeydir ama faizin indirilmesi böyle emirle olmaz. Bir de biz Merkez Bankası faizinin inmesini değil, insanlarla alakalı olan piyasa faizinin inmesini istiyoruz. O da doğal yollarla olur. O da yabancı dış yatırım çekilmesiyle olur. Faiz kötü bir şeydir, herkes duysun, ancak faiz emir ile inmez. Bak tekrar ediyorum faiz tek başına bir çözüm değildir, faiz arttırımı size sadece zaman kazandırır. O sırada sizin yapısal reformları yapmanız gerekir. Eğitimde, tarımda, teknolojide, şirketleşmede, vergi hukukunuzda yapısal reform yapmanız gerekir. Ama siz sadece faizi arttırıp, ondan sonra da olduğunuz yerde oturursanız o bir işe yaramaz.

“Yüzlerce kez önemli olanın yapısal reformları olduğunu tekrar ettik. Hatta yapısal reformları tane sahne saydığım bir sürü videom var. Daha ne diyeyim? Bakalım faiz indiriminin Türkiye’ye maliyeti ne olmuş? Buyurun bir grafik getiriyorum şimdi sizlere. Ne olmuş, barınma sorunu olmuş. Peki bu niye olmuş kardeşim? Dünyanın birçok yerinde konut fiyatları artıyor ama Türkiye’deki artış muazzam. Bunun birkaç nedeni var ama inşaat malzemelerin fiyatlarındaki artış. (...) İnsanlar cebindeki parayı koruma refleksiyle gidip ev aldılar. (...) Emir ile faizi indirirseniz her şeyi berbat edebilirsiniz o zaman. (...) O yüzden önümüzdeki seçimi kim kazanırsa kazansın ister iktidar ister muhalefettir ricam var: Lütfen yapısal rekorlar yapın. Şu anki ekonomi politikası doğru değil. Tekrar ediyorum şu an ekonomik politikası doğru değil kardeşim. Şu an ekonomik politikası doğru olsa patlıcanın, soğanın, domatesin, bilmem neyin, etin fiyatı bu kadar olur mu? Bir ev bilmem kaç milyon liraya uçar mı? Demek gibi problem var. Yahu demek ki bu problemi bizim kabul etmemiz gerekiyor. Bakın çözümün yarısı yanlış yaptığımızın kabulüdür. İnsan hatalıdır o yüzden yanlışımızı kabul etmeliyiz buna ben de dahilim. Benim de hayatta yaptığım bir sürü yanlış var. (...) Dolayısıyla seçimde ne olursa olsun, ricamdır, sizlere söylüyorum. Bu ekonomi politikası yanlıştır. Böyle giderse uçuruma doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu ekonomi politikasının bir an önce değiştirilmesi gereklidir. (...) Aynı zamanda bir optimist bir iyimser tarafım da var. O yüzden enseyi karartmayın, Türkiye’nin güzel olacağına inanıyorum.” (2 Mayıs 2023 tarihli “Gerçek” başlıklı videodan.)

“Gösterge tablosu” Türkiye’nin iyi yönetilmediğini gösterdiği halde yanlışta ısrar etmenin bir anlamı var mı? “Problem yok” demekle problemler yok olmuyor ki...

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