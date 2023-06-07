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7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Demokrasi için büyük tehlike...

Faruk ÇAKIR
07 Haziran 2023, Çarşamba
Bütün dünyada ‘iyi’lerle ‘kötü’lerin mücadelesi devam ediyor ve muhtemelen daha da devam edecek. Bir bakıma fıtratın gereği bu. Mühim olan ‘iyi’lerle birlik olmak ve ‘kötü’lerin planlarını neticesiz bırakmak olmalı.

‘Kötü’lerin en çok istismar ettikleri konulardan biri de ırkçılıktır. En basit şekilde kendisini üstün görmek ve “Ben iyiyim, başkası kötü” anlamına gelen bu tavır, İslam dünyasını da içinden çıkılmaz sıkıntılara sürüklüyor. Irkçılığın en tehlikeli çeşitlerinden biri de, bu yanlış anlayışın dindarlıkla iç içe sunulmasıdır. Dinini ve milletini sevmeyi ırkçılık ‘sosu’na batıranlar İslam dünyasına da büyük kötülük yapmış oluyorlar.

Irkçılık Avrupa’nın da dertleri arasında yer alıyor. Nitekim, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ırkçı terörizmin sebep olduğu ölümcül tehlikenin asla hafife alınmaması gerektiğini belirterek, “Aşırı sağ, demokrasimiz için en büyük tehlikedir” demiş. (AA, 1 Haziran 2023)

Nancy Faeser, aşırı sağcı biri tarafından (2019’da) katledilen vali Walter Lübcke’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yapmış. Saldırıyı bir kez daha lanetleyen Faeser, “Bu saldırı bize aşırı sağcılığın ve sağcı terörizmin ortaya koyduğu ölümcül tehlikeyi asla hafife almamamız gerektiğini gösteriyor. Radikalleşmeyi erken aşamada fark etmeli ve önlemeli, aşırı uçları gözetim altında tutmalı ve aşırı sağcı kesimi sürekli olarak silahsızlandırmalıyız” ifadelerini kullanmış.

“Aşırı sağ, demokrasimiz için en büyük tehlikedir” diyen Faeser, (Vali Walter Lübcke’in 2019’daki katli ile ilgili olarak) “Aktif bir yerel siyasetçinin mültecilere yönelik insanlığı, netliği ve cesareti nedeniyle bir Neonazi tarafından vurulmuş olması, bugün bile akıl almaz bir suç olmaya devam ediyor. Walter Lübcke’nin ölümü ölçülemez bir kayıptır” değerlendirmesini yapmış. 

Konu ile ilgili haberlerde yer alan bilgiye göre, Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015’te mültecilerin Almanya’ya gelmelerini eleştirenlere karşı, “Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir” ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmiş. Vali Lübcke, 2 Haziran 2019’da evinin bahçesinde bir ‘ırkçı’ tarafından katledilmiş.

Peki, Alman siyasetçinin ‘aşırı sağ’ ya da ‘ırkçı’ düşünceleri ‘demokrasi için tehlikeli’ bulmasına karşılık; bizdeki bazı siyasetçilerin ‘ırkçı anlayış’ları savunması, kucaklaması ve teşvik etmesi nasıl yorumlanacak? 

Tekrarlamakta fayda var: Irkçı anlayış sadece Almanya ya da başka ülkeler için değil; ülkemiz demokrasisi için de ciddi tehlikedir, farkına varılsın!

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