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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Demokrasiye yaklaş

Faruk ÇAKIR
04 Temmuz 2023, Salı
Türkiye’nin karşı karşıya olduğu esas meselenin ‘hukuksuzluk ve adaletsizlik’ olduğuna yüzlerce delil vardır.

The Heritage Foundation tarafından hazırlanan “Ekonomik Özgürlükler Endeksi” de bu delillerden biri sayılabilir. Endekse göre ülkemiz “büyük ölçüde özgür olmayan ekonomiler” arasında yer almış. 

Bazıları, ‘yabancılar’ tarafından hazırlanan bu endeksin ölçü alınmasına itiraz edebilirler. Onlara göre bu ve benzeri rapor ve araştırmalar ‘dış düşmanlar’ın Türkiye’yi karalamak için yaptığı ya da yaptırdığı işlerdir. Böyle bir ihtimal olsa bile, ülkemizdeki hal ve gidişe bakanlar “Türkiye ekonomik ve siyasi bakımdan problemlerini aşmış” denilebilir mi?

Konu ile ilgili haberde şöyle denilmiş: “The Heritage Foundation tarafından hazırlanan “Ekonomik Özgürlükler Endeksi”ne göre Türkiye giderek “büyük ölçüde ekonomik özgürlüklere sahip olmayan” bir ülke konumuna düştü. Bu endekste ülkelere 0 ila 100 puan arasında değerler veriliyor. Bu değerler için mülkiyet hakları, vergi yükü ve emeğin özgürce kullanımı gibi göstergelere bakılıyor. Baz alınan dört ana kategori (...) ekonomik özgürlüklerin ölçülmesinde kullanılıyor. (...) Toplam 184 ülke arasında 80 ve üzerinde bir puana sahip olan ekonomilere “özgür ekonomiler” denilirken, (...) (50-59,9) puan aralığında olanlar “büyük ölçüde özgür olmayan ekonomiler” (...) olarak adlandırılıyor. Türkiye 56,9 puan ile “büyük ölçüde özgür olmayan ekonomi” olarak kendisine ancak 104’üncü sırada yer bulabiliyor. Sıralamada Senegal, Namibya ve Gambia gibi ülkeler Türkiye’nin üzerinde bulunuyor. (...) Türkiye’nin ekonomik özgürlükler puanının 2018 yılından bu yana düştüğü görülüyor. Yani ülke demokrasiden uzaklaştıkça ekonomik özgürlükler de giderek azalıyor ve bu özgürlükler büyük ölçüde siyasal iktidarla hemhal olmuş dar bir sermaye kesiminin kullanımı ile sınırlı kalıyor.” (t24. com.tr, 2 Temmuz 2023)

Demokrasiden uzaklaştıkça ekonomik özgürlüklerin de giderek azaldığı inkar edilebilir mi? Ekonomik özgürlüklerin azalması problem değil mi? Elbette bu meseleleri dert olarak görmeyenler vardır, ancak millet nezdinde bunların ciddi dertler olduğu akılda tutulmalıdır.

Çare, demokrasiye yanaşmak, demokrasiyi ayakta tutmak ve adaleti tesis etmekten geçer. İdareciler ve siyasetçiler “Adalet olmasa da olur” dediği müddetçe Türkiye’nin dertleri sona ermez vesselam. 

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