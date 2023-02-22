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22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Deprem acısını paylaşmak

Faruk ÇAKIR
22 Şubat 2023, Çarşamba
6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ‘büyük deprem’ sonrası, aynı ölçüde büyük bir yardım kampanyası başlatılmış olması; umutları diri tutmak gerektiğini de göstermiş oluyor.

Türkiye ve Suriye’yi vuran bu deprem sonrasında başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde yürütülen yardım çalışmaları gerçekten takdire şayan bir durum.

Elbette Türkiye ve Suriye’deki bu yıkıma yardım elinin uzatılması “İslam alemi” için önemli bir vazifedir. Aynı şekilde dünyanın değişik ülkelerinden de yardımların gelmesi, yeni kampanyalar açılması insaniyet adına sevindiricidir. Kim olursa olsun bu yarayı sarmak için bir ‘merhem’ uzatıyorsa tebriki, takdiri ve teşekkürü hak ediyor.

Bazıları, yardım yapan ülkeler arasında kıyaslama yaparak “Bakın, şu ülke daha fazla yardım yaptı; şu yapmadı” diyerek birilerini tebrik ederken diğerlerini kınama yolunu tercih ediyor. Acaba böyle bir ‘yarıştırma’ya ihtiyaç var mı? Elbette her ülkenin kendisine yakışır şekilde yardım yapmasını arzu ederiz; fakat ülkelerin sosyal ve siyasi yapısının da bu kampanyalarda rol oynadığını unutmamak icap eder. Dolayısı ile ortak değerlerin çok daha fazla olduğu ‘İslam dünyası’ndan daha fazla yardım gelmesi işin tabiatı gereğidir.

Bu cümleden olarak, İslam dünyasının maddi anlamda en sıkıntılı bölgelerinden biri olan Gazze’de açılan ‘depremzedelere yardım’ kampanyası hakikaten çok dikkat çekici. Konu ile ilgili haberde şu bilgiler var: “Abluka altındaki Gazze’de Filistinli sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bağış kampanyası ve dayanışma etkinliği düzenledi. (...) Bağış kampanyalarına Filistinli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklere katılan çok sayıda Filistinli çocuk, Türkiye, Suriye ve Filistin bayrakları ve deprem bölgelerinden karelerin yer aldığı fotoğrafların yanı sıra “Kalbimiz masum insanlar için sızlıyor”, “Her daim sizinleyiz”, “Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye”, “Tek yürek iki millet”, “Acınız acımızdır”, “Filistin sizinle beraber” yazılı dövizler taşıdı. Yüzlerini Türk ve Suriye bayrakları renkleriyle boyayan Filistinli çocuklar, harçlıklarını Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışladı. (...) Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan camilerde cuma namazı sonrası “Acılarını Dindirin” sloganıyla kampanya düzenleyerek, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar yardım toplamıştı.” (AA, 20 Şubat 2023)

Gazze, ekonomik anlamda sıkıntıların zirve yaptığı bir yer olmakla birlikte, ilave olarak İsrail zulmüne maruz kalan bir belde. Bir yandan fakirlik, öte yandan da “İsrail bombaları” ile ölüm tehlikesi altındalar. Buna rağmen “Her daim sizinleyiz” diyerek depremzedelere yardım kampanyası düzenlemesi unutulacak bir gayret değil.

Milletimiz inşallah hem bu anlamlı kampanyalar unutmaz hem de ihtiyaç anında bin misli mukabil yardım yaparak teşekkür vazifesini yerine getirir...

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