Deprem dersi

Çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldığımız doğru.

Hatta gün değil saat farkıyla iki büyük depremle sarsıldık. Binlerce bina yıkıldı, on binlerce insan enkaz altında kaldı. Öyle ki, aynı gün meydana gelen ‘ikinci deprem’ bile 1999’daki ‘Marmara Depremi’ gibiydi. Dolayısı ile tahribatın büyüklüğünü kimse görmezden gelemez.

Bununla birlikte önceki depremlerden gerekli ibretleri ve dersleri almadığımız da gün gibi ortada. Eğer ‘Marmara Depremi’nden gerekli dersleri çıkarmış olsaydık, acaba önceki yıllarda yapılmış olan ‘sakat bina’ları yıkıp yenilememiz gerekmez miydi? 6 Şubat 2023 sabahı meydana gelen depremi değerlendirirken, “Eski binalar yıkıldı, yenileri ayakta kaldı” demek meseleyi halletmiş oluyor mu?

Depremin üzerinden geçen günler, bu büyük depremde de gerekli ibretleri ve dersleri çıkarmadığımızı akla getiriyor. Türkiye’yi idare edenlerin konuşmaları, tartışmaları, beyanları, yaptıkları; “ders çıkarıldı” demeyi zorlaştırıyor. En başta depremin büyük olması ileri sürülerek, sonrasında meydana gelen aksamalar görmezden geliniyor. İnsan yaptığı hataları görmez ve kabul etmezse, o hatalarını düzeltebilir mi? Resmi makamlarca yapılan değerlendirmelerde “Bu depremde hiç aksama olmadı. Her şey planlandığı gibi gitti” kanaati hakim olursa, Allah muhafaza etsin bir sonraki deprem için daya iyi tedbirler alınma yoluna gidilir mi? Oysa herkes gördü ve bildi ki, deprem ve benzeri felaketlere karşı daha hazırlıktı, daha donanımlı, daha hızlı harekete geçebilmek gerekir. Düşünün ki depremin 9 günü dahi enkazdan canlı çıkarılan insanlar oluyor. Keşke 10. gün de, 15.nci gün de insanlar sağ çıkarılabilse. Bu tablo, depremden hemen sonraki ilk saatlerin çok önemli olduğunu ve ne kadar erken harekete geçilse o kadar insanın sağ olarak kurtarılma ihtimalini göstermez mi?

Dikkate alınması gerekin bir başka konu da, depremin ilk saatlerinde yapıla bazı yorumların, sanki 5.nci ya da 10.uncu günde yapılmış gibi sunularak milletin yanıltılmak istenmesidir. Mesela, ilk gün, ilk saatlerde yapılan “Kimse yardıma gelmedi” şeklindeki bir beyanı; sanki 3. gün ya da 5. gün yapılmış gibi gösterip; “Bakın yanlış bilgi veriyorlar” demek kamuoyunu yanıltmak anlamına gelmez mi? Ya da sonraki günlerdeki çalışmaları örnek gösterip, ilk saatlerdeki hataları görmemek uzun dönemde depremle mücadele çalışmalarını sekteye uğratmaz mı?

Depremin büyüklüğünü ve meydana gelen yıkımı kimse inkâr etmiyor. Madem deprem büyük, o halde tedbirler de büyük olmalı. Ve bu tedbirler depremden sonra değil, önce alınmalı ki meydana gelen deprem daha az can yakıcı olsun.

Bu büyük depremin açtığı yara ortadayken hatırlayalım ve soralım: Allah muhafaza etsin, ama tahmin edilen ‘İstanbul depremi’ne karşı hazırlıklarımız tam olarak alınabilmiş mi?