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25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Deprem sorularına kim cevap verir?

Faruk ÇAKIR
25 Şubat 2023, Cumartesi
Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların oluşturduğu “Denge ve Denetleme Ağı”, depremde alınamayan tedbirler ve müdahaledeki sıkıntılarla ilgili olarak idarecileri sorular yöneltmişler.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Devletin biz vatandaşlara karşı sorumluluklarının farkında olmak, bu sorumluluklara ilişkin talepte bulunmak ve hesap sormak bizleri ‘muhtaç’ olan değil, haklarının farkında olan ve bu haklara ilişkin gerektiğinde hesap soran onurlu vatandaşlar yapar” denilmiş. 

Yaşanan bu depremlerin ne ilk ne de son olacağı hatırlatılan duyuruda, 289 sivil toplum kuruluşundan oluşan bir ağ olarak, yaşanılan yıkıcı afete ilişkin yetkililere sorulan soruların bir kısmı şöyle sıralanmış:

Özellikle 2020 yılında yaşanan Elazığ depremi sonrası bölgede bir deprem riskinin arttığı yönündeki uyarılar neden dikkate alınmamıştır? Bölgede olabilecek depremlere müdahale için neden ön hazırlık yapılmamıştır?

Merkezileşmiş, afetlere daha etkin müdahale ve koordinasyonu sağlama konularında etkin olacağı söylenen sisteme rağmen depremin yıkıcı hasarlar verdiği bölgelere neden ekipler uzun süre ulaşamamıştır? 

Depreme müdahale ve bu müdahaleyi koordinasyonla yetkilendirilmiş olan AFAD’ın personel sayısı deprem riski olan bölgelerde neden arttırılmamıştır? 

AFAD gibi son derece önemli yetkilere sahip bir kurumun idari personeli yeterli yetkinlikte midir? Bu kurumun yönetimi liyakatli kadrolardan oluşmakta mıdır? “Türkiye Afet Risklerini Azaltma Platformu” ne kadar işlevsel ve çoğulcu çalışmıştır? 

Kızılay gibi köklü bir kurumun yönetici kadrosu, siyasi ilişkisi olmayan liyakatli kadrolardan oluşmakta mıdır?

10 ili etkileyen depremlerde, deprem yönetmeliğinin uygulamada olduğu yıllardaki, hatta 1-2 yaşındaki binalar dahi neden çökmüştür?

Binaların depreme dayanıklılıkları bağımsız ve yetkin kurumlar tarafından denetlenmiş midir?

Uzun yıllardır vatandaşlardan toplanan deprem vergileri nerelere harcanmıştır? Özellikle 2020 yılından itibaren deprem riskinin arttığı söylenen bu bölgede bu vergiler ne şekilde kullanılmıştır? 

İletişim her depremde neden kesiliyor?

Deprem sonrası delillerin karaltılmasını engellemeye yönelik adımlar (enkazlardan numune alma vd.) etkin şekilde atılmakta mıdır?

Deprem sonrası iletişim neden neredeyse tamamen çökmüştür? Diğer depremler sonrasında da yaşanan bu durum neden tekrarlanmıştır? Telekomünikasyon şirketleri neden her depremde bu anlamda sınıfta kalmaktadırlar?

Depremde yakınlarını kaybetmiş çocuklara yönelik ne gibi önlemler alınmaktadır?

Deprem bölgelerinde hasar gören ya da görmeyen tarihi yapıların korunmasına yönelik adımlar atılmakta mıdır? (www.dengedenetleme.org, erişim: 23 Şubat 2023)

Bu ve benzeri soruların cevabı verilse ve tespit edilen hatalar giderilse; sonraki afetlere çok daha iyi hazırlanmış olmaz mıyız?

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