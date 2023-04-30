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30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Deprem unutulur mu?

Faruk ÇAKIR
30 Nisan 2023, Pazar
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşanan hadiselerden ders alıp almadığımız önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacak. İdareciler, “Her türlü tedbir alındı” demiş olsa da, vatandaş böyle düşünmüyor.

TBMM Deprem Komisyonu Raporu açıklanmış ve haberlere bakılırsa bu raporla “165 ciddi tespit”e dikkat çekilmiş. Afyonkarahisar Milletvekili ve Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, komisyon raporunda dile getirilen tespitlerin çözümüne dair 295 tekliflerinin olduğunu söylemiş. Eroğlu, komisyonun kısa sürede 13 ayrı toplantı yaptığını, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum teşkilatları, dernekler, üniversitelerden akademisyenleri dinleyerek Kahramanmaraş depremlerini en ince ayrıntılarına kadar incelediğini de kaydetmiş. (AA, 27 Nisan 2023)

Eroğlu, rapordaki tespit ve tekliflerinin bir kısmını söyle sıralamış:

*AFAD Başkanlığı yapılanmasında sahada daha etkin ve hızlı karar alınarak kaynakların doğru yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple yetkilerin en alt müdür/grup başkanı seviyesinde dağıtılması sağlanarak afet yönetiminin sürekliliği sağlanmalıdır.

*Bütün Bakanlıklarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı kurulmalıdır.

*Büyükşehir ve il belediyelerinde Afet ve Risk Azaltma Daire Başkanlığı ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı kurulmalıdır.

*1985 yılında, takriben 38 yıl önce, yürürlüğe 3194 sayılı İmar Kanunu günümüz şehircilik, planlama, yapı üretim ve denetim hizmet ihtiyaçlarına cevap veremez ve ulusal afet mevzuatıyla da kopuk bir durumdadır. Afet, koruma ve çevre gibi konularda politika ve ilmi gelişmeler ile uyumlu olan yeni bir mekânsal planlama anlayışının oluşturulan yeni bir İmar Kanunu hazırlanmalıdır.

*Depreme hazırlık ve deprem ile alakalı çalışmaların il esasında ele alınması için illerde Valilikler riyasetinde bir “Üst Kurul” teşkil edilmelidir. Bu kurulda belediyeler de dahil olmak üzere ilin ilgili kurumları yer almalıdır.

*Kentsel Dönüşüm uygulamasında riskli bölgelerin tespit edilerek, yapılacak uygulamanın bu risk durumuna göre öncelik sıralaması yapılmalıdır.

*Kentsel Dönüşümün en önemli bileşeni olan müteahhitlik sektörünün disipline edilmesi gerekmektedir.

*Zemin taşıma gücü zayıf olan bölgelerde zemin iyileştirme çalışması yapılması şarttır. 

*Binalarda dükkân katı olarak kullanılan yerlerde depremin etkisi farklı olmaktadır. Dolayısıyla konutların altı mümkün mertebe dükkân ve mağaza olarak kullanılmamalıdır.

*Bazı belediyelerde yeterli sayıda teknik eleman olmamasına rağmen yüksek katlı binaların projeleri onaylanabilmektedir. 

*Binaların özellikle bodrum katlarında kaliteli bir su tecridi yapılması gerekmektedir. 

*Yetkin Mühendislik uygulamasının başlatılması gerekmektedir.

*Depreme dayanıklı bina inşasının en önemli unsuru olan usta, kalıpçı, betoncu, demirci gibi ara elemanların bir eğitime tabi tutulup bu eğitim neticesinde sertifika verilmesi çok faydalı olacaktır.

Eğed bu tekliflerin gereği yerine getirilebilirse mutlaka faydalı olur. Ancak hemen şunu soralım: Bu tedbirleri gündeme taşımak için büyük bir deprem yaşamamamız mı gerekiyordu? Ve bu teklifler hayata geçirilebilecek mi?

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