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23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Deprem yarası geçer, ya dil yarası?

Faruk ÇAKIR
23 Şubat 2023, Perşembe
Depremle olan imtihanımız bitmiş değil. Kahramanmaraş ve diğer illerimizi büyük ölçüde etkileyen iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken; 20 Şubat akşamı (Hatay) Defne merkezli 6.4 ve hemen ardından Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi ‘deprem korkusu’nu iyice alevlendirdi.

Depremlerin devam etme ihtimalinden kaynaklanan korku, en başta deprem yaşanan yerleri etkilemiş durumda. Bu korku, insanların sağlam evlere girmesine dahi mani oluyor ve zaten imkânı olanlar başka illere taşınıyor.

Şu bir gerçek ki, deprem kuşağında olan ülkemizde bu mesele yeteri kadar ciddiye alınmamış. Ciddiye alınmış olsaydı bunca bina yıkılır mıydı? Ciddiye almış olunsa, eldeki eski binalar daha bir ciddiyetle incelenip sağlam olmayanlar yıkılıp yenilenmez miydi? Kişilerden bağımsız olarak bu meselede yapmamız gerekenleri yapmadığınız çok belli. Elbette ki uzun yıllar ülkeyi tek başına idare edenlerin bu noktadaki sorumlulukları daha fazladır. Söz verildiği halde sağlam olmayan binaların yenilenmesi yapılmadı. ‘Kentsel dönüşüm’ büyük ölçüde ‘rant’a göre şekillendi. “Bu bina sağlam değil, yıkılıp yerine yenisi yapılsın” diyecek bir sistem kurulmadı ve “Bu bina yenilenirse buradan şu kadar para kazanırız” anlayışına yol verildi. Her halde aksini iddia eden olmaz.

İdarecilerin, depremin ilk gününden itibaren ortaya koydukları ‘dil’ ne yazık ki kapsayıcı, şefkatli ve kucaklayıcı olmanın çok ötesinde; yaralayıcı oldu. Depremin çok büyük bir alanda meydana gelmiş olması elbette yardımların vaktinde ve zamanında yerlerine ulaşmasına en büyük engeldir. Öyle olmasa bile bazı işlerin aksaması mümkündür. Böyle durumlarda, “Bana yardım ulaşmadı. Ben mağdur olduk. Acele çadır, giyecek, yiyecek bekliyoruz” benzeri serzenişte bulunanlar; “Sus! Git! Hiç bir eksik yok! Her şey yolunda! Doğru söylemiyorsun! Art niyetlisin! Seni kim konuşturuyor! Sen kimsin” ya da benzeri beyanlar en az deprem kadar yaralayıcı olur ve olmuştur. 

İdareciler hem depremden etkilenen alanın çok büyük olduğunu söylüyorlar hem de “Her yere ulaştık, hiç ihtiyaç kalmadı” mealinde tespitlerde bulunuyorlar. İyi de bu kadar geniş bir alana bir anda yardım ulaştırmak zaten kolay değil. “Yaptık, ettik” demek yerine “Elimizden geleni yaptık. Eksiğimiz gediğimiz varsa onları da en kısa zamanda tamamlayacağız” denilse ne kaybedilir?

Bakınız, geçen gün bir ‘koordinatör vali’ depremzedelere hitap ederken, “Yardım için geç kaldıysak kusura bakmayın. Daha erken gelmemiz icap ederdi” manasına gelen sözler söyledi ve o konuşmayı dinleyen depremzedeler, “Yok, ne demek. Canınız sağ olsun” gibi sözlerle mukabele ettiler. Yani idareciler yumuşak dil kullansa ve olan eksiklikleri itiraf etseler depremzedeler bundan sadece memnun olur. 

Netice olarak, deprem sebebiyle maddi ve manevi anlamda yaralananlara bir de ‘dil yarası’ açmayalım vesselam.

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