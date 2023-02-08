Deprem yarasına merhem

Büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık ve önceki afetlerde olduğu gibi milletimiz bu yaraya merhem olmak için kenetlendi, seferber oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 günü sabaha karşı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin sebepleri ‘canlı yayın’larda konuşulurken önce artçı olduğu tahmin edilen ama sonradan bağımsız olduğu açıklanan 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha yaşandı. Yaşanan depremleri yorumlayan uzmanlar, deprem öncesi böyle felaketlere karşı gerekli tedbirlerin alınmadığına dikkat çekiyorlar.

“Tarihe geçecek büyük depremlerden birini yaşadık” diyen Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür, “Bu bölgede geçmişte de küçük depremler oldu ama İskenderun ve Hatay’a bağlı büyük bir deprem gerçekleşmemişti. Dolayısıyla bu bölgedeki hareketlenme ve etkileşim devam edecek” şeklinde konuşmuş.

Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sepanta Naimi de şöyle bir değerlendirme yapmış: “Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 7,8 büyüklüğündeki (AFAD 7,7) Kahramanmaraş merkezli depremin hiç hasar vermemesi imkansız. Ancak gelen görüntülere göre de bazı binalar tamamen yıkılırken yandaki binaların sadece hasarla atlatması ve ayakta durması yine de bizim eski bina stoğumuz (eski yönetmeliğe göre özellikle yapılan binalar) depreme dayanaksız olduğunu bir kere daha gösteriyor. Bu tarz binaların acilen depreme karşı güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi gerekir. Velhasıl, yerleşim yerlerinin de direk fayın üzerinde yapılması ve kentlerin oluşumunda bu konuya dikkat edilmemesi de bugün felaketin habercisiydi. Öte yandan servis binaları (hastaneler, okullar, itfaiyeler, vb.) bu durumlarda ayakta kalmalı ve hizmet durumunda olmalı onun içinde bu tarz binalarda kesinlikle deprem izolatörlerden faydalanmalıdır. Yeni yapılan hastaneler buna sahip, ancak her zaman bahsettiğimiz gibi en büyük meselemiz eski yapı stoğumuzdur. Unutmayalım bugün ki deprem ilk değil son da değil. Bugün Maraş’ta yarın da İstanbul olabilir.” (Basın Bülteni, 6 Şubat 2023)

Uzmanların ittifak ettiği konuların başında, “binaların acilen depreme karşı güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi” gerektiğidir. Aynı zamanda “yerleşim yerlerinin fay hatları üzerinde yapılması” da büyük bir hata ve felaketin habercisi. O halde bilenlere soralım ve deprem yarasına uygun merhemleri sürelim...