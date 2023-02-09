Depreme hazır mıydık?

Büyük Marmara Depremini (17 Ağustos 1999) yaşayan Türkiye’nin, o büyük depremden yeterli ibret ve dersi almadığını; Kahramanmaraş (6 Şubat 2023) merkezli depremle hepimiz bir defa daha görmüş olduk.

Doğrudur, deprem ve benzeri afetleri engelleme imkânı yok. Tabii afetler her ülkede yıkıma sebep olur. Fakat bu ve benzeri afetlere karşı erkenden ve önceden tedbir almak mümkün. Acaba Türkiye’yi idare edenler alınması icap eden tedbirleri vaktinde ve zamanında alabildi mi?

Bu soruya gönül huzuruyla ‘Evet, aldılar’ demek mümkün değil. Çünkü depremden en çok etkilenen ve muhtemelen bundan sonra da etkilenmesi mümkün olan İstanbul’da gereği gibi deprem tedbirlerinin alındığını kim söyleyebilir? Hepimiz biliyor ve hatırlıyoruz ki, 1999 depreminden sonra idareciler; “İstanbul’daki eski binaların tamamının yıkılıp yeniden yapılacağını” söylemişlerdi. Hatta “Yarı yıkılıp yeniden yapılsa bile faydadır” diyenler de oldu. Buna rağmen bu vaadin yerine getirilmediği tartışmasızdır. Peki, ‘İstanbul’daki eski binaları yıkıp yenilerini yapmak ekonomik olarak kolay değil’ deniliyorsa; için bu vaatler dile getirildi? Elbette maksat üzüm yemek olmalı. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere vatandaş da her fırsatta bu vaadi yapanlara “Yaptınız mı?” ya da “Niçin yapmıyorsunuz?” diye hatırlatmalarda bulunmalıydı.

Kahramanmaraş, Pazarcık merkezli yeni deprem (6 Şubat 2023, saat: 04:17) sonrası ortaya çıkan tablo, 1999’daki Marmara Depreminden gerekli dersleri almadığımızı göstermiyor mu? O tarihten sonra yapılan binalarda dahi hasarlar meydana geldiğine göre kabahat kimde? Ayrıca mesele sadece İstanbul ya da Marmara Bölgesindeki sağlam olmayan binaları yenilemekle de bitmeyecek bir mesele. Demek ki Türkiye genelinde ve bilhassa ‘deprem kuşağı’nda bulunan bütün binalar bu gözle elden geçirilmeli. Tedbir ancak bu şekilde alınmış olur.

Son günlerdeki tablo, deprem sonrası için de yeterli ön hazırlıkların yapılmadığını akla getiriyor. Tabii ki karşı karşıya kaldığımız deprem felaketi çok büyük. 10 il etkilenmiş ve binlerce bina yıkılmış vaziyette. Hiç kimse bu depremi küçük ve basit göremez. Bununla birlikte alınması gereken tedbirleri vaktinde ve zamanında almayanları da ikaz etmek yine herkesin görevi. Mesela, sosyal medyada paylaşılan mesajlara bakılırsa bazı ‘meşhur kişi’ler daha aktif kampanyalar açıyor. Söz gelimi, bir aktivist ‘jeneratör’ üreticilerine seslenerek “Çok sayıda jeneratör alacağız. Hemen fiyat verin” diyor. Peki, böyle durumlar için şehirlerde bir jeneratör stoku yok mu ya da olması gerekmez mi? Veya böyle bir ihtiyacı karşılamak niçin bir aktiviste, bir yardımsevere, bir ‘meşhur’a kalsın? Bunun bin katını idareciler bir günde yapamaz mı veya yapması icap etmez mi?

Demek ki sistemde bir aksaklık var ve bunun bir an önce kalıcı şekilde düzeltilmesi gerekir.

1999’dan bu güne baktığımızda depremlere ön hazırlık bakımından gerekli adımların atılmadığını söyleyebiliriz. Keşke yaşadığımız bu deprem hepimizin uyanmasına vesile olsa da bundan sonraki depremler için gerekli hazırlıklar yapılsa... Bunun için kararlı adımlar atalım vesselam.