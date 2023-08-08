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8 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Depreme hazırlanabilir miyiz?

Faruk ÇAKIR
08 Ağustos 2023, Salı
Herkesin bildiği sırra göre başta İstanbul olmak üzere ülkemiz “muhtemel bir büyük depreme” hazırlıklı değil. Türkiye’yi idare edenler her ne kadar “Depremle birlikte yaşamaya alışmak lazım” ve “(Mesela) Deprem hazırlığı için İstanbul’u yıkıp yeniden inşa edeceğiz” demiş olsa da bu yönce ciddi adımlar atılmadığını herkes görüyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin değil yaralarının sarılması, “6 ayda unutulduğu” söyleniyor ki her halde bu da inkar edilmez. Konu ile ilgili bir haber özetle şöyle:

“Tarihte Antakya, 7 defa yıkılmasına rağmen hiç terk edilmedi. Havası, suyu, bereketli toprakları, çok tarihli, kültürlü yapısı Antakya’yı tercih edilen şehir yaptı. Antakya 6 Şubat gecesi 8. kez yıkıldı. Binlerce insan enkaz altında kalarak vefat etti, binlercesi de yaralandı. Felaketin üzerinden tam 6 ay geçti. İlk aylardaki hayata tutunma telaşından ve ‘mutlaka döneceğiz’ umudundan gelinen nokta; toz içinde bir şehir, su kuyrukları, çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veren insanlar ve unutulmuşluk… Antakyalı depremzedelerin bir kısmı neredeyse tamamen unutulduklarını düşünüyor. 6 Şubat merkezli depremler nedeniyle Malatya’da 1400 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 300 bin kişi de şehri terk etti. Aradan 6 ay geçmesine rağmen kentteki pek çok sorun çözülmeyi bekliyor.

Barınma sorununun ciddi kronikleştiği Malatya’da, şimdiye kadar 2 bin 124 binanın yıkımı gerçekleşti. Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı bina sayısı ise 33 bin. Kentte barınma sorununun yanı sıra yıkımı yapılan binalar da tehdit saçıyor. Depremlerin üzerinden 6 ay geçmesine ve yetkililer tarafından sözler verilmesine rağmen, hasarlı binaların çoğunun yıkımı gerçekleşmedi. En fazla yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiği belirtilse de yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda neredeyse bir ilerleme kaydedilemiyor.”

Bir de “büyük deprem” beklenen İstanbul hakkındaki ‘uzman’ görüşünü aktaralım: “Bugünkü halinde İstanbul depreme hazır değil. Hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. İlk başlarda Acil Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Belediyeler ona göre çalıştı. Her mahalleye konteyner konuldu. İstanbul Valiliği, hastane ve okulları elden geçirdi. Viyadükler, yollar, köprüler yapıldı. Bir takım tatbikatlar yapıldı. AFAD planlar programlar yaptı. Hazırlıklar yapıldı. Lakin bunlar yeterli değil. Bu yapılanların çoğu ya afete yönelik ya da masa başında kalıyor. 16 milyonun oturduğu konutlar depreme hazırlanmadı. Vatandaşlar kendi evlerini depreme hazırlamadı. Bunlar vatandaşın kabahati değil. Devlet gözetim denetim ve sorumluluğu altında yapmalı.” (Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk TV, 6 Ağustos 2023) 

Bu tablo varken, “İstanbul ve Türkiye depreme hazır” diyenler samimi olabilir mi? Lütfen, yarını beklemeden atılması gereken adımlar atılsın.

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