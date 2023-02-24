Depremzedelerin ev ihtiyacı

Büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığımızı kimse inkâr etmiyor.

“Büyük Türkiye”nin bu felaketi aşması mümkündür ve inşallah aşacaktır. Bunun şartı, ‘el eve verebilmek’ten geçer. Sıkıntılar olsa da 80 milyonluk bir ülkenin bu felaketin yaralarını kısa sürede sarabildiğini dünyaya göstermek durumundayız.

El ele vermek, bir ve beraber olmak ‘kavga’ ile olmayacağına göre en başta siyasetteki ‘dil’in düzelmesi gerekir. 10 milyondan fazla kişinin etkilendiği bir felakette hata, eksik ve kusurların olması mümkündür. Yanlış olan, bunları inkâr etmek ve dile getirenleri kınamaktır. Nitekim, “Hiç bir aksama olmadı” denilen günde, neredeyse ‘canlı yayın’la bazı köy ya da ilçelerde sıkıntılar yaşandığını anlatanlar oldu. Eksiğini, kusurunu, hatasını görmek niçin zayıflık olarak anlaşılsın ki? Her insan hata yapabileceğine göre, önemli olan hatalardan ders alıp bunları tekrar etmemekte değil mi? “Bizde yanlış olmaz. Bizde hata olmaz. Biz her şeyin en iyisini yaptık ve yaparız. Bizi tenkit edenler en baştan suçlu” gibi bir yaklaşım; idarecilere yakışır mı? Hata olmamış olsa, bazı kararlardan geri adım atılması nasıl izah edilir?

Sayılı günler gelip geçer. Bakınız, daha dün gibri bildiğimiz depremin üzerinden kaç gün geçti? Bir de bakacağız ki aylar geçmiş ve verilen sözleri yerine getirmek için günler azalmış. O bakımdan doğru adımlar atılmasında fayda vardır. Önümüzdeki günlerin yaz ayları olması büyük bir avantajdır. Bugünden uzak görünse bile, önümüzdeki kış aylarına kadar depremzedelerin barınma ihtiyacının tamamının karşılanması çok önemli ve hayatî bir konudur. Bugün bile çadır ihtiyacından bahsediliyor ki, uzun süre çadırda yaşamanın çok kendine göre sıkıntıları vardır. Keşke bütün depremzedeler konteyner ya da prefabrik evlere yerleştirilebilse.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler sonrası afetten etkilenenlerin barınma ihtiyacını karşılamak maksadıyla başlatılan “Evim Yuvan Olsun” kampanyası isabetli bir kampanyadır ve gerektiği şekilde duyurulması ve desteklenmesi icap eder. Bu kampanya ile ikinci bir eve sahip olanlar, bu evlerini geçici birü süre için depremzedelerin barınmasına açmış oluyor. Kampanyaya, depremzede evine kira desteği vermek de mümkün. Bu kampanya iyi organize edilebilirse belli sayıda ev ihtiyacı karşılanmış olur. Bu noktada, ulaşım ve benzeri zorlukları olsa da köylerdeki boş evlerin dahil edilmesi de düşünülmeli. En azından emekli ve bir işte çalışmayan, yani şehirlerde yaşamak mecburiyetinde olmayan depremzedeler köy evlerinde barınmış olur.

Deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılan sivil toplum kuruluşları ve idarecilerin de dikkat çektiği üzere; bölgeye maddi ve manevi yardımların devam etmesine fayda var. İlk günlerin heyecanı söner ve yardımlar azalırsa depremzedelerin mağdur olma ihtimali vardır. İnşallah el ele vererek bu büyük yarayı sarmak mümkün olur ve olsun.