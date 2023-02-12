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12 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Depremzedeye kulak ver

Faruk ÇAKIR
12 Şubat 2023, Pazar
Bugün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yedinci günü.

Geçen her gün ve her saat, depremzedeler için acıların katlanması anlamına da gelir. Kurtarmada bir saat geç kalmanın nelere mal olduğun en iyi göçük altında kalan ve onların yakınları bilir. 

Bu vesile ile bir defa daha depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyor ve yaralı kurtarılanlara acil şifa temenni ediyoruz. Ve tabii ki her geçen saat zorlaşsa da, enkazdan sağ kurulanların sayısının artması için de duacıyız. Allah’ın, her türlü felaketlerden hepimizi korusun inşallah.

Aynı gün meydana gelen iki büyük depremin sebep olduğu yıkımı bugün bile tam olarak kavrayamamış olabiliriz. Deprem, maddi anlamda da büyük kayıplara sebep oldu. Şimdiki tahminlere göre maddi hasarın 25 milyar dolar olabileceği söyleniyor ki bu rakamın daha da artması mümkün olabilir. Elbette her zaman için “Mala gelsin, cana gelmesin” denir; fakat malın da can yongası olduğu unutulmamalı. 

Felaket büyük, depremin yıkıma sebep olduğu saha çok geniş. Dolayısı ile küçük depremlere göre bu yarayı sarmanın kolay olmadığı da belli. Önceki depremlerde olduğu gibi bu depremde de ‘yeterli çalışma yapıldı ya da yapılmadı, geç kalındı ya da vaktinde ulaşıldı” gibi yorum ve değerlendirmeler yapıldı ve yapılıyor. Felaketin büyük olması, eğer geç kalındıysa bizim için bahane olabilir mi? En önemlisi, deprem öncesinde yapılması gereken işleri yapabildik mi?

Bu noktada esas kararı verecek olanlar; depreme maruz kalanlardır. Deprem bölgesinden uzakta yaşayanları TV’lerdeki yayınlarla ya da beyanatlarla belki bazı konularda ikna etmek mümkündür. Fakat evi yıkılan, yakınları enkaz altında kalan depremzedelerin ne düşündüğü, de dediği çok önemlidir. Deprem bölgesinden kilometrelerce uzakta, başka şehirlerde yaşayanların bakışı ile depreme maruz kalanları bakışı aynı olabilir mi?

Türkiye’yi idare edenler en önce depremzedelerle ve onların yakınlarıyla yüzleşmeli. “Her işi tam vaktinde yaptık” diyen bir idareciyi, eğer depremzede “Doğru diyor” demek suretiyle tasdik ediyorsa mesele yok. Eğer böyle yapmayıp da bizzat şahit olduğu mağduriyet ya da ihmalleri sıralıyorsa idarecilerin bir daha düşünmesi icap eder. 

Mesela, dün ya da önceki gün itibarıyla bazı bölgelerde gidilmeyen enkaz kalmadığını söyleyen idareciler olmuş. Ancak bu beyanlara değil depremzedeler, onlarla konuşan Amerika’dan dahi itiraz geldi. Bir TV kanalının Amerika temsilcisi, depremde büyük hasar gören bir ilçenin belediye başkanının bu yöndeki sözleri üzerine “Hayır, akrabalarımla konuştum. Şurada burada kaldırılmayan enkaz var” benzeri paylaşımlar yaptı. O halde esas mesele ‘kamuoyunu’ değil, depremzedeleri ikna edebilmektedir.

İdareciler mutlak surette depremzedelere kulak vermeli ve daha sıkı çalışmalı vesselam.

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