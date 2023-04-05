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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Depremzedeye şefkat

Faruk ÇAKIR
05 Nisan 2023, Çarşamba
Ülke olarak büyük bir deprem yaşadık ve sonrasında aksi iddia edilse de iyi bir imtihan veremedik. Depremin üzerinden 2 ay geçti ve sıkıntılar bitmiş değil. Düşünün ki 2 ay sonra bile (Malatya’da) enkazdan ceset çıktığı medyada yer aldı.

Depremin büyük ve çok geniş bir sahaya yayıldığı kimse inkâr edemez. Bu büyüklükte bir afeti yönetmek de elbette kolay değil. Ancak, dile getirilen aksaklıkları inkâr ederek de bir yere varamayız. Evet sıkıntı büyük, fakat Türkiye el ele vererek bu yarayı sarabilir ve acilen sarmalıdır. 

Yaklaşık 13,5 milyon insanı etkileyen (6 Şubat 2023) bir depremden bahsediyoruz. Deprem sonrası 2 milyon kişinin göç ettiği belirtiliyor ki büyük bir rakam. Depremlerin ardından Antep’ten İzmir’de bulunan akrabalarının yanına gelen bir depremzedenin anlattıklarına kulak vermek lazım: 

“(G.Antep’de) Oturduğumuz yer oldukça hareketli bir bölgeydi. Esasında o kalabalık içinde size hiçbir şey olmaz zannediyorsunuz. Ancak, deprem sonrası şehir ölü kente döndü. Kimse yoktu, elektrikler yok ve her yer karanlık. Doğup büyüdüğümüz yerde kendimizi kimsesiz hissettik.”

“Tam üç günün sonunda bir dilim ekmek elimize geçti. Allah ondan razı olsun, bir kafe sahibi kendi imkânlarıyla elinde kalan dilim tost ekmeklerine çikolata ve reçel sürüp dağıttı.”

“Ben ve akrabalarım bırakın konteynırı, çadır gibi bir şey görmedik. Yahu onu bırakın bir battaniye istedik, beşinci gün geldi ama vermediler. Orada istiflenmiş kamyonda var, ama bunlar başka yere gidecek dediler.”

“Bakın bunu duyduğumla değil, gitmiş görmüş yaşamış biri olarak söylüyorum, dikkat edin lütfen. Emre Apartmanı önünde dördüncü gün sadece dua eden bir teyze ve elleriyle enkaz kazmaya çalışan insanlar vardı.” 

“(İzmir’e) Buraya gelince depremzede olduğumu anladım. Ayağımda terlik, üstümde yardım kolilerinden verilen pijama ve ablamın montuyla çıktım sokağa. Burada ilk defa ‘geçmiş olsun, bir şeye ihtiyacınız var mı’ gibi şeyler söylendi. (...) Sağ olsun Buca Kaymakamlığı bir miktar para yardımında bulundu. Devlet de hesabımıza 10 bin lira yolladı. Peki ama burada nasıl kalacağız, sonrası ne olacak. İzmir’e nasıl tutunacağız, ya da nasıl geri döneceğiz bilmiyoruz. Bilinmezlik içerisinde ve boşluktayız.”

“Depremzedelere dilenci muamelesi edilmesin. 6 Şubat’tan önce bizim de her şeyimiz vardı. Bu pozisyona düşürmemek devletin elindeydi. Bekleyeceksin, yapacağız gibi dikte cümleler değil, şefkat görelim istiyoruz. Yaşadığımıza şükrediyoruz ama böyle mi olmalıydı? İnsanlar kalacak yer bulamıyor, yiyecek-içecek bulamıyor, çadırları su basıyor, köydekiler hayvanları bırakıp çıkamıyor. Her şeyi bırakalım, devlet ulaştı diyelim, çadır kentler kuruldu diyelim… Çadırda hayatını idame ettirmeyi kim ister?” (Aktaran: Emirhan Durmaz, gazeteduvar.com.tr, 2 Nisan 2023)

Depremzedeye mutlaka şefkatle yaklaşılmalı, herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı ve yaralar sarılmalı. “Yaptık, ettik” şeklindeki resmi açıklamalar depremzede olmayanlar belki ikna eder ama mağdur olanların beyanatlarla ikna olması mümkün görünmüyor. Ne edip edelim, deprem yarasını sarmakta gecikmeyelim...

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