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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Ders al, yanlıştan dön

Faruk ÇAKIR
02 Temmuz 2019, Salı
Mahalli idare seçimleri geride kaldı ama ortaya çıkan tabo ile ilgili değerlendirmeler devam ediyor.

Umumi kanaat, iktidarın ortaya çıkan bu tablodan ders ve ibret almadığı yönünde şekilleniyor. Elinde bulundurduğu medya imkanlarıyla milleti uzun süre oyalayacağını hesaplayan idareciler durumun tersine döndüğünün farkına varmış değil.

Seçimlerden sonra yapılan bazı açıklamalar “ders aldık, hatalardan geri döneceğiz” anlamına gelse de ortaya konulan icraatlarda temel bir farklılık yok. Seçimlerden önce uygulanan ve sonrasında tekrarlamayan bir ‘hata’ var mı? Yine kayırma, yine iltimas, yine ehil olmayanlar iş...

İktidarın seçim kaybettikçe merkeziyetçi politikalara ağırlık verdiği ifade ediliyor ki bu da uzun dönemde yine iktidarın kaybını arttırıyor. Merkeziyetçi idare sisteminin çıkmaz sokak olduğunu belirten Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, iktidarın sandıktan ders almadığı görüşünü ifade etmiş.

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, mevcut tabloyu yorumlarken şöyle demiş: “Düşünce ve ifade hürriyetinin ortadan kaldırılması, adalet mekanizmasının işlemez hale gelmesi, Türkiye’nin bir anlamda içe kapanması seçmende yeni bir arayışı hızlandırdı. Türkiye’de belediye seçimleri hiçbir zaman belediye seçimlerinden ibaret olmadı ama öncesi ve sonrası itibariyle 31 Mart ve 23 Haziran, geçmiş yerel seçimlerin çok ötesinde bir anlam ortaya çıkardı. (...) Merkeziyetçi yapıyı bizler akademik olarak tartışıyoruz ama aslında insanlar bunu günlük hayatlarında yaşayarak deneyimliyor. İnsanlar alt kademedeki yetkililere defalarca taleplerini ilettikleri halde çözüm bulamayınca, erişmeleri çok güç olan üst kademedeki yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Bu kadar büyük nüfuslu bir ülkede her yurttaşın, sorununu çözmek için cumhurbaşkanına ulaşmaya çalışması çok zor, imkânsız. (...) Son anayasa referandumuyla birlikte zaten merkeziyetçi olan sistem daha da katı bir merkeziyetçiliğe döndü. Oysa parlamenter sistemde insanlar başbakana ulaşamasa bile, bakana veya bakana erişebilecek kişiye ulaştığında sorununu çözebiliyordu. Şimdi bakana da ulaşmanız bir anlam ifade etmeyebiliyor. Dolayısıyla katı merkeziyetçiliğin sonuçlarıyla 31 Mart sonuçları arasında bir ilişki kurmak lâzım. Çünkü demokratik ülkelerden farklı olarak Türkiye’de insanların tepkilerini ifade etmek için elindeki tek formel araç seçim.” (Konuşan: İrfan Aktan, gazeteduvar.com.tr, 20 Haziran 2019)

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa’ya göre ‘çıkış yolu’ şöyle: “Türkiye’nin çıkış yolu, devolüsyonda. Yani merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında yetkilerin kanunlarla paylaşılması, idari yapının yerelleştirilmesi gerekiyor. Devolüsyon zaten bizim yapmadığımız veya bilmediğimiz bir şey değil. Devolüsyon yerel yönetimleri kuran ve geliştiren şeydir. Türkiye’de yerel yönetim sistemine ağırlık verdiğimiz, yerelleştiğimiz ölçüde güçlenir, sorunlarımızı çözeriz.”

Vatandaşın mahallerde karşılaştığı dertleri ‘merkez’den, Ankara’dan çözmeye çalışması işlerin tıkanmasına sebep oluyor. Akıl için yol birdir: Hatalardan, ikazlardan ders almak akın kârıdır. Aynı şekilde yetkileri ‘merkez’e toplamak işlerin yavaşlamasına ve hatta tıkanmasına yol açıyor. Yetkiyi ve sorumluluğu mahallere dağıtmak vatandaşın işlerini kolaylaştırır.

İktidarın sandık neticelerinden ders almadığı ve niyeti de olmadığı ortaya çıkıyor. Yanlışta ısrarın faturasını ise bütün bir millet ödüyor. Temennimiz, hatalardan ders ve ibret alınmasıdır...

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