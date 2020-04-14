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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Ders çıkaran kâr edecek

Faruk ÇAKIR
14 Nisan 2020, Salı
Umumî kanaate göre bundan sonra dünya tarihi ‘koronadan önce’ ve ‘koronadan sonra’ olarak ikiye ayrılacak. Uzmanlar şu an yaşanan salgının büyük değişimlere ve dönüşümlere zemin hazırladığını ifade ediyorlar. Bu tahminlerin ne ölçüde tutacağını ömrü olan yaşayıp görecek...

Bundan önce de değişik hadiselerle ilgili olarak “Dünya eskisi gibi olmayacak” denilmişti. Fakat insanoğlu ‘zalim ve cahil’ olduğu için muhtemelen yaşanan bu hadiselerden de arzu edilen ders ve ibreti almayıp unutabilir.

Sanatçı Sezen Aksu’nun korona günleriyle ilgili yorumu da dikkat çekici. Ünlü sanatçı Sezen Aksu yeni şarkısının demosunu paylaştı bir mesajında sevenleriyle dertleşirken yaşadıklarını şu sözlerle anlatmış: “Başımıza gelen şeyin adına hayat diyoruz arkadaşlar, küçücük aklımızla yönetebileceğimizi, değiştirip dönüştürebileceğimizi zannettiğimiz evrenin kusursuz matematiğiyle dövülerek terbiye ediliyoruz şu an. Öyle ya da böyle geçilecek bu ateş çemberinden. Anadolu’nun özdeyişlerini çok önemserim. Bilhassa dar zamanlarda tek bir satır bütün endişelerimizin, sorularımızın cevabı olabilecek güçtedir. Demem o ki kışın sonu bahardır.” (ntv.com.tr, 9 Nisan 2020)

“Küçücük aklımızla yönetebileceğimizi (...) zannettiğimiz evrenin kusursuz matematiğiyle dövülerek terbiye ediliyoruz şu an” benzetmesi dikkat çekici. Aklımızın küçük olduğu ve ‘terbiye’ edildiğimiz tartışma götürmez. Ancak bizi terbiye edip ikaz edenin “evrenin kusursuz matematiği” değil, ‘kâinatı kabza-i tasarrufunda tutan’ Allah (cc) olduğunu görmek icap eder. Esasında sanatçı Aksu’nun da bunun farkında olduğunu, ama yaşanan terbiyeyi ‘matematik’le izah etmeye çalıştığını tahmin ediyoruz. Bu yorumlardan anlaşılan, yaşananın bir terbiye ve ikaz olduğunun herkes farkında. Mesele, bu ikazlardan ibret ve ders almakta düğümleniyor.

Sağ olan görecek ki inşallah bu günler de bir şekilde geçecek. Koronalı günlerin sona erip de ‘normal’e dönüldüğünde bu süreçten ders çıkaranlar kâr etmiş olacak. Bunu yapmayıp, ‘korona günleri öncesi’ne dönen ve ‘küçük akıl’la kâinatın yaratıcısına itiraz etmeyi marifet bilenler zarar içinde zarar etmiş olacak. Böyle bir durumdan hepimizin uzak kalması için duâ edelim.

Her musîbet bir saadetin habercisi olduğuna göre bütün dünyayı tesiri altına alan korona musîbetinin altından da inşallah güzel neticeler çıkacak. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hiç olmadığı kadar İslâmın gündeme gelmesi, şimdiye kadar yasak olan Ezan-ı Muhammedilerin (asm) okunmasına sınırlı ve geçici de olsa izin verilmesi güzel haberlerden değil mi?

Tahmin ediyoruz ki “İslâmdan korku/İslamofobi” büyük ölçüde gerilemiştir ve her geçen gün daha da gerileyecektir. Temennimiz ve duâmız bu musîbetin büyük bir uyanışa vesile olmasıdır. Elbette ilk uyanış ülkemizde ve İslâm âleminde yaşanmalı. Ki, dalga dalga bütün dünyaya yayılsın...

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