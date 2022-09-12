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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ders de alınmadı, hesap da sorulmadı

Faruk ÇAKIR
12 Eylül 2022, Pazartesi 21:06
Yaşlı ve emekli bir kişi edasıyla şöyle desek çok yanlış mı olur: “Gençler bilmez, 42 yıl önce bu ülkede bir darbe olmuştu ve darbeciler dünyada hesap vermeden öbür âleme göçtü.”

Evet, 12 Eylül 1980’deki askeri darbenin üzerinden 42 yıl geçmiş olmasına rağmen; darbelerden ders alındığını söylemek kolay değil. Aynı zamanda darbecilere hukuk önünde hesap sorulduğunu da söyleyemiyoruz.

Gerçi darbeye imza atanların başında bulunanlar yıllar sonra mahkeme karşısına çıkarıldılar ama buna ‘Hukuk önünde hesap verdiler’ demek kolay değil. Zaten bir darbeciye hesap sormayı 32 yıl sonra akla getirmek başlı başına bir hata ve yanlış. Böyle yapılınca, sonraki darbeciler cesaret bulmaz mı?

Bununla birlikte elbette Türkiye’nin ‘şartlar’ını da bilmiyor değiliz. Darbeye hesap sorması gereken ve asil mağdur olan vatandaş, hakkını ve hukuku bilmez ve darbecileri alkışlamayı tercih ederse darbecilere hesap sorulabilir mi? Ya da, “Bana destek verin. Sizin adınıza darbecilere hukuk önünde hesap sorayım” diye bir siyasetçiler gerekli destek verilmeyince bundan vatandaş da sorumlu olmaz mı?

12 Eylül 1980 darbesinde neler olduğunu bir defa daha hatırlayalım: Dönemin genel kurmay başkanı Kenan Evren’in talimatı üzerine, “Bayrak Harekatı” adı verilen darbe planını hazırlandı. Ardından ordu komutanlarına, 11 Temmuz saat 04.00’te harekete geçileceği bilgisi verildi. Ancak Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki hükümetin 2 Temmuz’da güvenoyu almasıyla darbeciler bu planı erteledi. Tarihler 12 Eylül’ü gösterdiğinde, Türkiye demokrasisine darbe vuracak plan, sabaha karşı uygulandı. Darbeci Milli Güvenlik Konseyi, bütün yetkileri ele aldı. Anayasayı kaldıran darbeciler, ardından TBMM’yi lağvederek antidemokratik faaliyetlerine hız verdi. Siyasi partilerin kapısına kilit vuran darbeciler, bazı parti liderlerini sürgüne göndererek siyasi yasaklar getirdi. Kenan Evren’in söylediği “Asmayalım da besleyelim mi?” ifadesi, tarihe mal oldu. Demokrasinin askıya alındığı süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı, 7 binden fazla kişi hakkında idam talep edildi. 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı ve 50 kişi hakkında idam kararı yerine getirildi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı, 30 bin kişi ise “sakıncalı” olduğu iddiasıyla işinden edildi.

Darbeci generallerin belirlediği danışma meclisinin hazırladığı anayasa, 1982’de “güdümlü” referandumla yüzde 92’lik evet oyu aldı. Evren ve diğer darbeciler, darbe anayasasına dahil ettikleri “geçici 15. madde” ile ömür boyu dokunulmazlık hakkı kazandı. Ancak bu geçici 15. madde, 12 Eylül 2010’daki referandumla anayasadan çıkarıldı. Böylece o dönem hayatta olan Milli Güvenlik Konsey üyeleri hakkında dava açıldı.

Mahkeme, 18 Haziran 2014’te bunları “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay’dayken Evren 10 Mayıs 2015’te 98 yaşında, Şahinkaya ise 9 Temmuz 2015’te 90 yaşında öldü. Neticede mahkeme, Evren ve Şahinkaya hakkında “kamu davasının ortadan kaldırılmasına” karar verdi. (Derleme: AA, 12 Eylül 2022)

Netice olarak darbecilere ne hesap sorulmuş oldu ne de darbelerden ibret alınabildi. Temennimiz; hem ibret alınması hem de darbecilere ‘adil’ bir hesap sorulması... Tabii ki bütün darbecilere...

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