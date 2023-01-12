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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Dert kuyusunu yandan dolaşmak

Faruk ÇAKIR
12 Ocak 2023, Perşembe
Türkiye’yi idare edenlerin, dertlerin gerçek sebeplerini görmemek ve bahaneler üretmek üzerine bina ettikleri politikalarında ısrar etmesi acaba hem millete, hem devlete zarar vermeyecek mi?

Ekonomik, sosyal ve siyasi pek çok sahada sayılamayacak kadar problemimiz var. Aynı şey, eğitim ve sağlık için de söylenebilir. Peki, idarecilerimiz ne yapıyor? Problemleri görmemek, ötelemek ve ertelemek en çok tercih ettikleri yol. 

Mesela, herkesin bildiği üzere fiyatlar her gün yükseliyor. İyi işleyen bir rekabet sisteminin olduğu yerde isteyen istediği gibi fiyatları yükseltebilir mi? Keyfi olarak fiyat yükselten rakipleri karşısında kaybeder. Artık fiyatlar bir il ya da ilçede ya da bir firma tarafından tespit edilebilecek durumda değil. İnternetten alış verişin yaygınlaşması sebebiyle vatandaş artık ‘en ucuz’un nerede olduğunu kolayca öğrenebiliyor. Dolayısı ile keyfi fiyat artışları eskisi kadar kolay değil.

Fiyat artışını durdurmak için idarecilerin tercih ettiği yok, marketlere “fiyat sabitleme ve indirim” çağrısı yapmak şeklinde kendisini gösteriyor. Bu çağrıya uyan bazı marketler de 100 üründe, 500 üründe ya da daha fazla ürün çeşidinde fiyatları “bir ay boyunca sabit tutma” sözü veriyor. Tamam, iyi bir yol belki; ama bu çağrılar ve bir ay boyunca sürecek ‘fiyatları sabit tutma sözü’ uzun dönemde ne kadar faydalı olabilir? Değil bir, iki ya da üç ay ‘sabit tutulan’ fiyatlar; üç ay sonra hangi seviyeye çıkacak? Bu meseleler hatır ile, geçici söz ile çözülebilecek meseleler değil. Fiyat artışlarının temeline inmeyen ve kalıcı çözümler getirmeyen hiç bir uygulama uzun dönemde milletin ve memleketin faydası olmaz ve olamaz. 

Fiyat artışlarının temelinde yatan esas mesele, ülkemizin yeterince üretememesi değil mi? Elbette üretememenin de sebepleri vardır. İthalata bağlı ve kazandığından çok harcayan bir ülkede uzun dönemde fiyatların kontrol edilmesi ya da düşmesi mümkün olur mu? Eşyanın tabiatına aykırı talepler ve uygulamalar niçin gündeme getirilir?

Bu davranış, yüksek ateşle yatan bir hastaya ‘ateş’in sebebini bilmeden ve çözmeden geçici ‘şurup’lar içirmek anlamına gelmez mi? Türkiye’yi idare edenlerin yapması gereken; fiyat artışlarının temelinde yatan asıl sebebi teşhis etmeleri ve uzun dönemli çareler uygulamalarıdır. Bunu yapmak belki zordur, ama başka çarenin olmadığı da bilinmelidir.

Hem böyle ‘çare’ler daha önce de uygulandı ve kalıcı çare olmadığı görüldü. Bilhassa seçim dönemlerinde yapılması gereken zamlar ertelenir ve seçimden sonra da çok yüksek zamlar yapılır. Vaktinde yapılmayan zamlar sadece birikir ve sonra ‘katlı zam’ yapmak icap eder. Mesela, dışarıdan alınan petrole zam yapmayıp, zammı ertelemek hiç çare olur mu? İcap ettiğin zam yapmak, icap ettiğinde de indirim yapmak asıl politika olmalı. Bakınız, Avrupa ülkeleri kriz anında enerji fiyatların aşırı şekilde arttırdı; ama dünya piyasasında fiyatlar düşünce de indirim yaptı. Biz de ise, kısa süreli ‘yanıltma’lar için güya fiyatlar sübvanse ediliyor; ama sonra birikmiş zamlar milletin başına boca ediliyor. 

Devletteki israfa devam ettiği müddetçe raflara ucuzluk yansımaz vesselam.

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