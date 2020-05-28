"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dertler de geride kalsa...

Faruk ÇAKIR
28 Mayıs 2020, Perşembe
Buruk geçen bir Ramazan Bayramı’nı daha geride bıraktık. İnşallah bütün İslâm âlemi ve insanlık için gerçek bayramların yaşandığı günlere kavuşuruz.

Bu seneki Ramazan Bayramı’nın öncekilerden farkı, camilerde bayram namazlarının dahi kılınamamış olmasıydı. Korana salgını sebebiyle alınan tedbirler gereği camiler kapalı olduğu için belki çoğu kişi ilk defa bayram namazını evinde kıldı. Bu bayramda başka pek çok ilkler de yaşandı. Düşünün ki arefe gününden başlayarak 4 gün boyunca (23-26 Mayıs 2020) bütün Türkiye için ‘sokağa çıkma kısıtlaması, yasağı’ uygulandı. Arefe günü marketler açık olduğu için kısmen dışarı çıkmak mümkün olsa da, sonraki 3 bayram gününde herkes evinde kaldı. Komşu ve akrabalarla bayramlaşmak ancak telefon vasıtasıyla mümkün oldu. Bu yönüyle bakıldığında ‘akla gelmeyenler başa gelmiş’ oldu.

Elbette olanda hayır vardır. Bu sıkıntıların da insanlara verdiği mühim mesajlar vardır ve bunları düşünmek, tefekkür ve tezekkür etmek icap eder. Gözle görünmeyen bir virüsün bütün dünyayı teslim alması ve çaresiz bırakması “Büyük dağları ben yarattım” tavrında olan insana büyük bir ders olsa gerek. Nihayetinde insanın “âciz ve fakir” olduğu bir defa daha anlaşılmış oldu. Bir virüse teslim olan insanın “büyük”lük iddiası inandırıcı olabilir mi?

Ramazan Bayramı vesilesiyle alınan kararlar medya dünyası için de öğretici oldu. Bütün Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulandığı için yayıncılar da mecburen ortak karar alıp 3 gün boyunca gazete basmama kararı aldı. Hatırlanacağı üzere bayram günlerinde sadece “Bayram Gazetesi” çıkar, diğer gazeteler tatil yapardı. 1946’larda başlayan bu durum 1993 yılına kadar devam etmiştir. 1993’de ise ‘reklâm pastasında pay alma’ bahanesiyle bazı gazeteler bu uygulamaya itiraz etmiş ve bayram günlerinde de yayınlanmıştı. Sonra bu durum AYM tarafından da ‘kanunlara uygun’ bulunmuş ve bu defa da “Bayram Gazete”leri yayınlanmamaya başlamıştı. Birkaç defa daha yeniden bu geleneğin hayata geçirilmesine teşebbüs edilmiş olsa da son anlarda bir mani çıkmış ve bir uzlaşma olamamıştı. Bu sene Ramazan Bayramı’nda 4 gün boyunca ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulanınca gazeteler de mecburen tatil edildi. Belki bu vesileyle önümüzdeki yıllarda yine bu gelenek hayata geçer ve gazeteler, gazeteciler ‘bayram tatili’ne çıkar.

Acaba bu geleneği bozan gazete patronları şimdiki bu ‘mecburî uygulama’dan gerekli dersleri ve ibretleri almış mıdır? Nerde kaldı ‘reklâm pastası’ndan pay kapma yarışı? Eğer her şeyin para olmadığını bu öğretici günlerde de idrak edemediysek başka ne zaman idrak edebiliriz ki?

Farklı başlayan Ramazan ayı ve farklı idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı da böylece geride kalmış oldu. Biriktirerek getirdiğimiz dertler de inşallah bu vesileyle geride kalır ve Türkiye hak ettiği maddî ve manevî zenginliğe kavuşur. Bunun için hak, hukuk ve adalet yolunu tercihten başka şansımız var mı?

İnşallah bir dahaki Ramazan Bayramı’na dertlerden kurtulmuş olarak kavuşuruz. Bunun için duâ edelim...

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gündemde olan birçok seçenek var'

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı

    ‘İdlib ile dayanışma’ çağrısı

    Çiftçilere âcil destek verilmeli

    ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

    Libya'dan çağrı: İnsan hakları ihlallerinin sorumluları yargılansın

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Cemaatle ibadet hasreti sona eriyor

    Çekirgeler Afrika’daki açlık tehlikesini büyütüyor

    Dört ilde yeniden korona

    Küresel ateşkes çağrıları, salgın sürecinde bile karşılık bulmadı

    'İstikrar sağlandı'

    İtalya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 33 bini aştı

    ABD Dışişleri Bakanından 'Hong Kong' açıklaması

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü

    Hafızalarda kara bir leke

    Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor

    Fransız hükümeti sıtma ilacının kullanımını durdurdu

    Trump'tan sosyal medyayı kapatma tehdidi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaçıncı ibret?
    Genel

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı
    Cevher İLHAN

    Bayat provokasyon…
    Ahmet BATTAL

    Biz birini gözetleyelim ki…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kambur velîler ve Düğüm Babalar
    Genel

    'Gündemde olan birçok seçenek var'
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış yapan imama uyulmaz; uyarılır!
    Faruk ÇAKIR

    Dertler de geride kalsa...
    Hüseyin Şahinoğlu

    Peygamberimizin (asm) duâ öğretme usûlü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.