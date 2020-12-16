Devlet kemer sıkmaz mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ülkemizin 2021 yılı bütçesi konuşuldu, tartışıldı ve ortaya bir tablo çıktı. Hemen ifade edelim ki bu bütçe övünülecek bir bütçe olmadı.

Anlaşılan, devlet yine israfa devam edecek ve dar gelirliler belki de daha az gelirle geçinmek durumunda kalacak.

Her sene olduğu gibi bu seneki bütçe görüşmelerinde de heyecanlı tartışmalar yaşandı. Güzel konuşmalar yapanlar olduğu gibi dinleyenleri bezdiren konuşmacılar da çıktı. Elbette güzel konuşmalar yapmak Türkiye’nin dertlerini çözmeye yetmiyor. Esasında bütçe konusu, Türkiye’nin bir yıllık gelir gider tablosu ne kadar çok konuşulsa ve tartışılsa o kadar faydalıdır. Çünkü konuşuldukça bütçede yer alan ve yer almayan konuların farkına varmak mümkün. Bütçede yatırımlara ne kadar pay ayrılmış, faize ne kadar pay ayrılmış ve benzeri konular ancak konuşularak ve tartışılarak ortaya çıkar.

Meselâ, 2021 yılına girmek üzere olduğumuz bu günlerde Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin “Devlet Hesapları”yla ilgili rakamları açıklamış. Buna göre, genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 4,5 olarak belirlenmiş. Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 1 trilyon 531 milyar 456 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,4 olarak hesaplanmış. Söz konusu oran 2018’de yüzde 34,7 olarak gerçekleşmiş. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 338 milyar 448 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31’e düşmüş. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görülürken, genel devlet 193 milyar 8 milyon lira açık vermiş. (AA, 14 Aralık 2020)

Rakamlardaki ayrıntılara girmeden ortada var olan gerçeği görmek icap ediyor: Devlet, her geçen yıl biraz daha fazla harcama yapıyor. Acaba bu harcamalar hak eden yerlere mi yapılıyor yoksa büyük bir israf denizi ile mi karşı karşıyayız? Hesapların ayrıntılarına vakıf olmasak da çok rahatlıkla israf alışkanlığın her geçen yıl artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü israf sadece merkezde, Ankara’da ya da bakanlıklarda olmuyor ki. Hangi il ya da ilçeye bakılsa mutlaka devletin yaptığı bir israf göze çarpıyor. Bu kadar maddî sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devlet harcamalarının hiç kısılmadan devam etmesi başlı başına bir yanlışlıktır. Hele hele virüs salgınının sebep olduğu ekonomik kayıplar orta yerde dururken, ‘hiçbir şey olmamış gibi’ davranmak en başta devlete yakışan bir tavır değil. Hem millet, hem de devlet olarak ciddî bir tasarruf kampanyası açılmalı ve bu kampanyaya herkes, hepimiz destek vermeliyiz.

Başka zamanlarda da teklif edilip dile getirildiği üzere bu iş için özel bir bakanlık kurulsa yeridir ve kurulmalıdır. Tabiî ki bu bakanlık yeni bir israf kapısı açmayacak şekilde planlanmalı. Ve mümkün ise bu bakanlığın çalışanlarının büyük çoğunluğu ‘gönüllü’ olmalı, maaş almamalı. İsterseniz buna bakanlık demeyiniz. Ama mutlak surette devletteki israfı önleyecek bir yapı şarttır.

Millete ‘kemerleri gevşetmeyin’ diyenlerin en başta kendileri israf alışkanlıklarına son vermek durumundadırlar. Devlet olması gerektiği gibi kemer sıksa, israf alışkanlığına son verse inanın bundan bütün Türkiye istifade etmiş olur. Millet menfaatine olan böyle bir kampanya niçin açılmasın?