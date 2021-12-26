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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Devlet önden buyursun

Faruk ÇAKIR
26 Aralık 2021, Pazar
Hem idarecilerin hem de vatandaşın çok haklı bir talebi var. Deniliyor ki, “Dövizdeki dalgalanma sonrası raflardaki fiyatları arttıranlar, döviz kısmen ‘normal’e döndüğüne göre şimdi de azaltsınlar.”

Bu talep elbette haklıdır, ama Türkiye ve dünya şartlarına çok da uygun değil. Dolayısıyla fiyatların düşmesini beklemek sadece kendimizi oyalamak anlamına gelir. Elbette fahiş fiyat uygulayanlara mümkün olan her türlü ceza verilsin ve verilmeli. Fakat bunu tesbit için açıklık, şeffaflık ve ehil bir idare gereklidir. Fiyatların ölçüsüz şekilde arttığından kimsenin şüphesi yok. Ancak bu artışta devletin ve idarecilerin hissesi ve payı yok mu? En başta devlet üzerine düşeni tam olarak yapsa ve ‘tekel’inde bulunan ürün ve hizmetlere aşırı zam yapmasa ‘piyasa’ zam yapabilir mi?

Devlet ve idareciler bu konuda kararlı olduklarını göstermek için, kendi yaptıkları harcamaları kıstıklarını ve azalttıklarını ortaya koymalı ve ilân etmelidirler. Meselâ, herhangi bir devlet kurumu bir ya da iki ay önceye göre hangi harcamasını kısmıştır? Hangi ‘israf’a son vermiştir? Her vilayet, her kamu kurumu bunu açıklamak ister mi? Devlet ve idareciler kendi harcamalarındaki israfa son vermeden, başkasından ‘fiyat indirimi’ istemesi tutarlı olur mu?

En çarpıcı olan da, akaryakıttaki ‘indirim’in pompaya, vatandaşa yansımaması. İndirim yapılıyorsa bu durum niçin vatandaşın lehine olacak şekilde hayata geçirilmiyor? İndirim miktarı kadar vergilerin arttırılarak fiyatların ‘dengelenmesi’ doğru bir yol değildir. 

Elbette devletin vergi alması da gerekir. Aksi halde ‘çark’ dönmez. Yani bugün devleti idare edenler “Şu vergileri almıyoruz” dese, eğer vazgeçtiği vergileri başka bir kaynaktan temin edemeyecekse doğru bir adım atılmış olur mu? Devlet bir yandan alacak, öte yandan âdil bir şekilde millete dağıtacak. Önemli olan bunları yaparken âdil olmak, milletin imkânlarını israf etmemek ve keyfiliğe fırsat vermemektir. Bazen oluyor ki idareciler, yapılması gereken zamları seçim ve değişik vesilelerle erteliyorlar. Tabiî ki sonra daha büyük bir fatura ödenmek durumunda kalınıyor. Bu bakımdan her işi yerinde ve zamanında yapmakta fayda var.

Meselâ, sanki dünyanın aklına gelmeyen ve bizim idarecilerimizin keşfettiği ‘yap-işlet-devret’ projeleriyle millete çıkartılan fazlaca yükün farkında mıyız? Türkiye’yi idare edenler ne diyordu? “Bu projelere hiç para vermedik. Yaptılar, işletecekler ve sonra bize devredecekler.” Böyle olsa kim bunu istemez? Ama işin esası ve özü öyle mi? Belki baştan bir para verilmiyor, ama çeşitli garantiler sağlanarak esasında bu yatırımlar ‘taksitle’ yapılmış oluyor. Millete bunu bu şekilde anlatmak yerine, yanıltmayı tercih ederek “Bu yatırımlar için hiç para vermedik, vermiyoruz” demek nasıl izah edilecek? Öyle ya, hiç para verilmeyen bir ‘yatırıma/hizmete’ birilerinin karşı çıkması mümkün olur mu? “Karşı çıkanlar var. O halde onlar ‘dış güçler’ adına hareket ediyor” denilmedi mi?

Bu şekilde yapılan yollar ve köprülerden geçiş fiyatları yeni yıl itibarıyla artmış olacak. İlgili bakanlık, “Bu ücretlerin hepsini vatandaşa yansıtmayacağız. Orta yolu bulacağız. Bir kısmı Hazine’den karşılanır” mealinde açıklamalar yapmışlar. İyi de Hazine milletin değil mi?

Fiyatlar mutlaka inmeli, ama bunun için devlet örnek olmalı. Tabiî ki bunun kalıcı yolu da devletteki israfı en aza indirmekten geçer. Başka yollar hem geçici hem de ‘pansuman’ tedbir mahiyetinde kalır vesselâm.

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