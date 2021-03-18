Devletteki israf biter mi?

Kalıcı bir iyileşme ve ülke zenginliği için yapılacak işlerden biri de devletteki israfı sona erdirmek olsa gerek.

Türkiye’yi idare edenler de her ne kadar bu doğruyu dile getirmiş olsalar da israfı önleyecek adımların atıldığını söylemek kolay değil.

En başta neyin israf, neyin yerinde harcama olduğu tesbit edilmeli. “İtibardan tasarruf edilmez” dedikten sonra israfa kapılarını kapatmak mümkün olur mu? Basit gibi gelebilir, ama devletin ‘karşılama ve uğurlamalar’a ne kadar para harcadığını biliyor muyuz? Karşılama ve uğurlamaların ‘israf’ olduğunu kaç kişiye kabul ettirebilirsiniz? Meselâ, devlet idarecileri ve bürokratlara tahsis edilen lüks arabaların israf olduğunu söyleseniz, ‘Haklısınız’ diyen çıkar mı? Yoksa, “Eh, validir, başkandır; lüks araca binmek hakkıdır” diyenler mi daha fazla olur? Üstelik yürürlükteki kanun ve mevzuata göre çoğu idareci lüks ve ithal araçlara binmemesi icap eder. Gelin görün ki bu mevzuatı uygulayan ve denetleyen var mı? Bu anlayışla, bu bakış açısıyla devletteki israf önlenebilir mi?

Bakınız, 2015’de yapılan bir değerlendirmeyi hatırlamakta fayda var: Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’daki bir toplantıda israf konusuna değinerek, “İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla, başarıyla doludur. Ama israf konusunda karnemiz kırıktır. Haberiniz olsun. ‘Allah israf edenleri sevmez’ diyor. Belediye başkanı da, milletvekili de, anne baba olarak ebeveyn olarak siz de israf etmeyeceksiniz. Çocuk da israf etmeyecek. O pahalı ambalajlı şeylerden alıp da yarısını atmak, ekmeğin yenmemiş kısımlarını çöp tenekesine koymak, yemeği sünnetlemeden, ucundan alıp artık hale getirmek bizim inancımızda yok.” (Hürriyet, 17 Nisan 2015)

Peki, bu tesbitlerin dile getirildiği günden bu ana kadar israfı önleyecek ciddî adımların atıldığını gören var mı? İsrafa dayalı işler daha da hız kazanarak devam etmiyor mu? Hatta ve hatta israfı önleyecek işler yapmak isteyenler kınanıyor bile. Geçen aylarda İstanbul’un ‘duvar’larını süsleyen, ama özünde ‘israf’ olan ‘duvar çiçekleri’ uygulaması sona erdi diye bunu yapanlar kınanmadı mı? Neymiş, İstanbul dünya şehriymiş ve yol kenarları ve ‘duvar’lar güzel olmalıymış. Tamam, duvarlar güzel olsun, ama İstanbul’un ve Türkiye’nin güzel olmayan ve göze hoş görünmeyen sadece yol kenarlarından ‘duvar’lar mı kaldı? Bu işler sıra ile yapılmaz mı? Önce Türkiye’nin bir ucundaki köy yolları doğru dürüst yapılır ve para da artarsa belki o zaman İstanbul’un ya da başka büyük şehirlerin ‘duvar’larını süslemeye sıra gelir.

Hesapsız ve ölçüsüz ihalelerle milletin imkânlarını boşa harcamak, beş liralık işi on liraya yaptırmak da başka bir israf değil mi? Hangi ihale hakkıyla, açıklıkla, şeffaflıkla ve gerçekten rekabetle yapılıyor? Rekabetin olmadığı yerde milletin imkânları israf edilmez mi?

Yeri geldi teklifimizi tekrarlayalım: İsrafı önlemek üzere bir bakanlık kurulsa yeridir. Ama bu bakanlık yeni bir israf kapısı olmamak şartıyla. Çalışanların çoğu gönüllü olmak hedefiyle...