"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Devletteki israf biter mi?

Faruk ÇAKIR
18 Mart 2021, Perşembe
Kalıcı bir iyileşme ve ülke zenginliği için yapılacak işlerden biri de devletteki israfı sona erdirmek olsa gerek.

Türkiye’yi idare edenler de her ne kadar bu doğruyu dile getirmiş olsalar da israfı önleyecek adımların atıldığını söylemek kolay değil.

En başta neyin israf, neyin yerinde harcama olduğu tesbit edilmeli. “İtibardan tasarruf edilmez” dedikten sonra israfa kapılarını kapatmak mümkün olur mu? Basit gibi gelebilir, ama devletin ‘karşılama ve uğurlamalar’a ne kadar para harcadığını biliyor muyuz? Karşılama ve uğurlamaların ‘israf’ olduğunu kaç kişiye kabul ettirebilirsiniz? Meselâ, devlet idarecileri ve bürokratlara tahsis edilen lüks arabaların israf olduğunu söyleseniz, ‘Haklısınız’ diyen çıkar mı? Yoksa, “Eh, validir, başkandır; lüks araca binmek hakkıdır” diyenler mi daha fazla olur? Üstelik yürürlükteki kanun ve mevzuata göre çoğu idareci lüks ve ithal araçlara binmemesi icap eder. Gelin görün ki bu mevzuatı uygulayan ve denetleyen var mı? Bu anlayışla, bu bakış açısıyla devletteki israf önlenebilir mi?

Bakınız, 2015’de yapılan bir değerlendirmeyi hatırlamakta fayda var: Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’daki bir toplantıda israf konusuna değinerek, “İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla, başarıyla doludur. Ama israf konusunda karnemiz kırıktır. Haberiniz olsun. ‘Allah israf edenleri sevmez’ diyor. Belediye başkanı da, milletvekili de, anne baba olarak ebeveyn olarak siz de israf etmeyeceksiniz. Çocuk da israf etmeyecek. O pahalı ambalajlı şeylerden alıp da yarısını atmak, ekmeğin yenmemiş kısımlarını çöp tenekesine koymak, yemeği sünnetlemeden, ucundan alıp artık hale getirmek bizim inancımızda yok.” (Hürriyet, 17 Nisan 2015)

Peki, bu tesbitlerin dile getirildiği günden bu ana kadar israfı önleyecek ciddî adımların atıldığını gören var mı? İsrafa dayalı işler daha da hız kazanarak devam etmiyor mu? Hatta ve hatta israfı önleyecek işler yapmak isteyenler kınanıyor bile. Geçen aylarda İstanbul’un ‘duvar’larını süsleyen, ama özünde ‘israf’ olan ‘duvar çiçekleri’ uygulaması sona erdi diye bunu yapanlar kınanmadı mı? Neymiş, İstanbul dünya şehriymiş ve yol kenarları ve ‘duvar’lar güzel olmalıymış. Tamam, duvarlar güzel olsun, ama İstanbul’un ve Türkiye’nin güzel olmayan ve göze hoş görünmeyen sadece yol kenarlarından ‘duvar’lar mı kaldı? Bu işler sıra ile yapılmaz mı? Önce Türkiye’nin bir ucundaki köy yolları doğru dürüst yapılır ve para da artarsa belki o zaman İstanbul’un ya da başka büyük şehirlerin ‘duvar’larını süslemeye sıra gelir.

Hesapsız ve ölçüsüz ihalelerle milletin imkânlarını boşa harcamak, beş liralık işi on liraya yaptırmak da başka bir israf değil mi? Hangi ihale hakkıyla, açıklıkla, şeffaflıkla ve gerçekten rekabetle yapılıyor? Rekabetin olmadığı yerde milletin imkânları israf edilmez mi?

Yeri geldi teklifimizi tekrarlayalım: İsrafı önlemek üzere bir bakanlık kurulsa yeridir. Ama bu bakanlık yeni bir israf kapısı olmamak şartıyla. Çalışanların çoğu gönüllü olmak hedefiyle...

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgının son 24 saati

    Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: '60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak'

    Demokrasi güçleri birlik olmalı

    Kuyumcular tepkili

    Polis intiharları niye önlenemiyor?

    Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

    Biden: Putin bedel ödeyecek

    BM Genel Sekreteri: Medya Müslümanlara karşı tek tip ön yargıyı artırıyor

    Türkiye'de 18 bin 912 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Washington'daki Rus Büyükelçisi Moskova'ya çağırıldı

    HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açıldı

    Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

    AB'den Çin'e yaptırım kararı

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın çıktı

    Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

    ‘Bir tık altında’ diplomasisi

    Meclisi terk etmem

    'Hindistan barış için ilk adımı atmalı'

    Kovid-19 Rehberi'nin bazı bölümlerindeki güncellemeler ne getiriyor?

    Kısa çalışma ödeneği bu ay sona eriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gergerlioğlu yalnız değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’a love, öbürüne…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bize Kur’ân yeter” diyenlerin derdi ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlar daima rehberimiz olsun
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: '60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak'
    Faruk ÇAKIR

    Devletteki israf biter mi?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mikail YAPRAK

    “Ecel elinden terhis tezkeresi”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.