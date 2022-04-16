Dikkate alan kazanır

Yapılan yeni bir kamuoyu araştırmasına göre gençlerin çoğunluğu, ülkemizin Avrupa Birliği’ne üye olması yönünde kanaat belirtmişler. Ankete göre gençlerde AB üyeliğine destek ‘çok yüksek’ ve Rusya giderek ‘tehdit’ olarak görülüyormuş.

Alman Marshall Fonu (GMF) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin AB Algıları” araştırması Türkiye’nin 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden 2.180 kişiyle, 27 ilde Mart ayında yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiş.

Araştırmaya göre, Türkiye’de kamuoyu uluslararası konularda kendisine en yakın ortak olarak Avrupa Birliği’ni görürken ve diğer ülke gruplarına göre dünya meselelerini çözmede AB’nin en etkin güç olduğu düşünülürken, bu eğilim genel nüfusa oranla en fazla 18-24 yaş aralığında, yani gençlerde görülmüş. Katılımcıların yüzde 58’i AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olduğunu düşünürken, 18-24 yaş aralığındakiler arasında üyeliğe destek yüzde 73 seviyesinde tespit edilmiş. Bu tabloya göre her dört gençten üçü Türkiye’nin AB üyeliğine taraftar görünüyor.

Alman Marshall Fonu’nun kıdemli araştırmacısı Dr. Kadri Taştan, Türkiye kamuoyunda Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin halen bir çıpa olmaya devam ettiğini ve AB üyeliğinin özellikle gençlerin gözünde ekonomik iyileşme, istihdam ve demokratikleşme perspektifinden değerlendirildiğini belirtmiş. Taştan, “İçlerinde daha önce hiç oy kullanmamış bir kesimin de olduğu bu gençlerin AB’ye bu denli pozitif bakıyor olması, ülkeyi nerede görmek istediklerine dair bir referans anlamı taşıyor” demiş. (gazeteduvar.com.tr, 14 Nisan 2022)

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ne kadar iniş ve çıkışlı olduğunu gençler değilse de ihtiyarlar iyi bilir. Düşünün ki, 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da yapılan Hükûmetlerarası Konferans ile Türkiye resmen AB’ye katılım müzakerelerine başlamış bir ülkedir. Peki, aradan geçen yıllarda ne oldu da AB üyelik hedeflerinden bu kadar uzaklaşıldı?

Elbette bu konudaki tartışma çok su götürür. Türkiye’yi idare edenler bütün kabahati Avrupa Birliği idarecilerine atsa da, acaba kendilerinin kabahati yok mu? Düşünü ki bir iktidar yaklaşık 10 yıl boyunca “Hedefimiz AB üyesi olmak” derken, son yıllarda “Onlar bizi üye yapmaz. AB üyesi olmak şart değil. Bize ‘Ankara Kriterleri’ yeter” mealinde beyanlarda bulunmaya başladılar. Elbette AB idarecilerinin de büyü kabahati vardır. Ancak hadiseye “Avrupa ikidir” penceresinden bakmayan idarecilerin bu meseleyi çözmesi mümkün değil. AB’deki ‘kötü’ idarecilerin kem sözlerini duyup, ‘iyi’ idarecilerin Türkiye’yi teşvik eden sözlerine kulak tıkayarak AB üyesi olmak mümkün mü?

Türkiye’nin AB üyesi olması ya da AB’ye üye olacak şartları yerine getirmesi hem gençlerin hem de ‘ihtiyar’ların menfaatinedir. Gençlerin taleplerini dikkate alan idareciler kazanmaya, diğerleri ise kaybetmeye mahkûmdur vesselam.