“Dindar ve her anlamda iyi bir insan”

Vefatının 19’uncu yılında bilenlerce rahmetle anılan Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in özel doktoru Sekib Sokolovic, onun hakkında “O, dindar ve her anlamda iyi bir insandı” demiş.

Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnaklar için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan, 19 Ekim 2003’te vefat eden, bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in “Doğu ve Batı Arasında İslam” adlı kitabı, onun hayat anlayışını anlatan önemli bir eseridir. Bu eser okunduğunda İzzetbegoviç’in ‘dindar ve iyi bir insan’ olduğu kanaati kendiliğinden anlaşılır.

Vefat yıldönümü vesilesiyle İzetbegoviç’i anlatan özel doktoru emekli kardiyolog Sekip Sokolovic, “Hem insan hem de karakter olarak büyük bir insandı. Her anlamda erişilebilir, yumuşak ve merhamet sahibi birisiydi. Sahip olduğu merhamet, ona cumhurbaşkanı olsa da kolayca ulaşabilme fırsatı veriyordu. Dinimizin de istediği ‘sadeliği ve merhameti’ kendisinde hissedebilirdiniz. O, dindar ve her anlamda iyi bir insandı” ifadelerini kullanmış. (AA, 19 Ekim 2022)

Cumhurbaşkanlığı uçağı ile yurt dışı seyahatlerinde de İzetbegoviç’in yanında bulunduğunun altını çizen Sokolovic, “Cumhurbaşkanlığı uçağında, daha fazla konfor sahibi olabilirsiniz ama Cumhurbaşkanı, insanın konforlu ortamlarda her zaman iyi hissetmediğini, mütevazı koşullarda daha rahat hissettiğini söylerdi. O konfor, kendisi için bir şey ifade etmiyordu. Çok mütevazı bir insandı. Bir toplantıya katılmak için Pentagon’a gittik, FBI ve CIA’ya ait güvenlik araçları bizi bekliyordu. Saat 13.00 sıralarıydı ve Cumhurbaşkanı’nın bana, ‘Haydi önce öğlen namazını kılacağız’ dediğini hatırlıyorum. Onun odasında namaz kıldıktan sonra hareket ettik” şeklinde konuşmuş.

Sokolovic’in anlattı ‘savaş hatırası’ da önemli: “(Bosna Savaşında) Savaş koşulları olsa da cumhurbaşkanına iyi bir yemek verilmesi normaldir ancak Aliya, her zaman ‘Askerlerimin yediği yemekten verin’ derdi ve askerlerle aynı yemeği yerdi.”

19 Ekim 2003’te Saraybosna’da vefat eden İzzetbegoviç’in cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişi katılmış. Boşnak lider, vefatından önce “şehitlerin arasında mütevazı bir mezara defnedilmek istediğini” vasiyet etmesi üzerine Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’ne gömüldü. Saraybosna’ya giden herkes şehitlikteki ‘mütevazı mezarlığı’ görebilir.

Vefat edenlerin artından “güzel şahitlik” yapılması çok önemli olmakla birlikte, “Dinimizin de istediği ‘sadeliği ve merhameti’ kendisinde hissedebilirdiniz” tespiti, bir idareci için çok çok önemli değil mi?

Keşke başta idarecilerimiz olmak üzere hepimiz böyle hayırla yâd edilecek şekilde bir ömür sürebilsek...