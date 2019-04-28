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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Dindarlar imtihanı niçin kaybetti?

Faruk ÇAKIR
28 Nisan 2019, Pazar
Dindar insanların iktidarla imtihanının çetin geçtiği ve hatta bu imtihanın büyük ölçüde kaybedildiği artık daha fazla dillendiriliyor.

Bu yöndeki tesbitler daha ilk günden beri de yapılıyordu, ama o gün bu ikazlar dikkate alınmadı. Şimdi de bu ikazların geç kaldığı yönünde eleştiriler var.

Tabiî ki yol gösteren ikazların çok erkenden yapılması arzu edilir. Fakat aynı şekilde ikaz edilenlerin de bu eleştirileri dikkate alması beklenir. Türkiye’yi idare edenler ilk günlerde yapılan ikazları dikkate almadıkları gibi, son eleştirileri de pek dikkate almış görünmüyorlar. Hal ve gidişe bakılırsa, son ikazcılar, ilk ikazcıları fersah fersah geçecek gibi görünüyor.

Medyaya yansıyan bilgilere göre Rekabet Derneği tarafından düzenlenen “Adil Rekabete Katkı” ödül töreninde bir konuşma yapan Haşim Kılıç, Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiğinden bu yana 186 kez değiştirildiğini hatırlatıp şöyle konuşmuş: “Bir kanun niye bu kadar değiştirilir? Pozitif hukuk kuralını kaldırıyorsunuz ki öbür tarafa, ahlâkî tarafı terk ediyorsunuz. Ne yazık ki önce ‘ahlâk ve maneviyat’ diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar, ne de ahlâk bıraktılar. Dolayısıyla ne bir rekabet, ne bir şey söz konusu olamayacaktır. Biz bu ahlâkı daha doğrusu insanların subjektif alanına bırakılan işleri sıfıra indirmediğimiz sürece, bu ülkede rahat edemeyeceğiz.”

Elbette konuşmanın önü ve sonu vardır ve bu gazetelere yansımadığı için tam olarak bilemiyoruz. 

Ancak ortada ortak kabul gören bir gerçek var: Mütedeyyin insanlar iktidar imtihanını iyi veremedi. Bu yöndeki tenkitler bir ya da iki kişi ile sınırlı değil. Gerek sosyal medya hesapları, gerekse benzer toplantılarda yapılan tesbitler bu hastalığın iyice yaygınlık kazandığını gösteriyor. “İmtihanın kaybedildiği” noktasında umumî bir kabul var. Hemen herkes bu noktada şikâyetçi.

İlahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hoca da benzer tenkitleri dile getirmiş. Prof. Dr. Karaman, dindarların sosyal hayatta görünen tablosunu şöyle değerlendirmiş: “Eline para geçen ve zengin olan ‘dindarlar’, lüks ve israfta dinsiz veya dinî hayatı gevşek/kusurlu olanları fersah fersah geçtiler. 

Müslümanca örtünmenin içtimaî hayata katılmaya engel olmaması için yıllarca mücadele ettik, değerli bedeller ödendi, sonunda engeller kalktı, bu defa da sözde örtünenler ‘örtülü açıklar’ nitelemesinin örneği haline geldiler. Birçok ‘dindar’ iş adamının işyerinde Müslümanca düzen, hakkını verme ve liyakati gözetme  yok. Birçok ‘dindar’ (böyle görünen ve bilinen) olup kamu otoritesi kullanan kimsenin elindeki imkân ve yetkiyi kötüye kullandığına dair pek çok örnek var. ‘Bu saydıkların [dindar] kesimde var da ötekilerde yok mu?’ diye soranlar ve eleştirenler olacaktır. Vardır, olmaz mı, ama bizde ya hiç ya da az (müstesna) olması gerekmiyor mu? Sonuç: Biz ne kadar ahlâklı olursak bizi yönetenler de o kadar ahlâklı olurlar; onlar gökten inmediler, bizden çıktılar. Durum bundan ibarettir, tercihler yapılırken ayaklarımız gerçek durumun üstünde olsun.” (Yeni Şafak, 25 Nisan 2019)

Bütün bu tartışmalar, tesbitler, ikazlar ve eleştiriler şunu gösteriyor: Türkiye’nin birinci önceliği ‘adam’ yetiştirmek olmalı. Bunun yolu da tabiî ki sağlam temelleri olan bir eğitim sisteminden geçer. Ahlâklı, adil ve hakperest ‘adam’ yetiştiren bir sisteme sahip olmuş olsak israf denizinde boğulur muyduk?

Binlerce kişinin yıllarca anlattığı temel meseleleri yaşanan hadiseler çok daha kısa sürede anlatmış oldu. Temenni edelim ki bu mesele iyi anlaşılmış olsun ve tekrar tekrar aynı ‘yılan’ tarafından milletimiz  ısırılmasın...

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