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14 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Diploma iş bulur mu?

Faruk ÇAKIR
14 Aralık 2023, Perşembe
Sosyal medyada çok izlenen kısa videolardan birinde, siyasetçi ve iş adamı Besim Tibuk, kendisine sorulan bir soru üzerine (22 Kasım 2019) soruya cevap vermeden önce “Bir faydası olmayacak, boşuna konuşuyoruz. Kesinlikle boşuna konuşuyoruz” diye cevap vermişti.

Gençlik, eğitim, üniversite, diploma ve işsizlik konusundaki konuşmalar da kısmen buna dahildir. Gerek idareciler ve gerekse idare edilenler olarak bütün Türkiye, gençlerin arzu ettikleri işleri bulamadığını bilir. Aynı şekilde iyi işler için diplomanın tek başına yetmediğini de yine biliriz. Buna rağmen ‘uygun işler için ehil çalışanlar’ yetiştirmek yerine ‘her ile bir üniversite’ kampanyası açılır. Elbette üniversiteler de olsun ve olacak; fakat ondan çok daha önce ‘iyi yetişmiş insan’lara ihtiyacımız yok mu? 

Son zamanlarda hem iş yapacak ehil insanlar bulmak zorlaştı, hem de elinden iş gelenlerin istedikleri ücretler dudak uçuklatıyor. Ayrıca, bir ustanın istediği ücret ile başka bir ustanın istediği ücret arasında dağlar kadar fark var. Geçen gün komşular bir ‘çatı ustası’ getirmiş. Çatı tamiri için fiyat veren usta 40 bin TL talep etmiş. Bir başka usta aynı iş için 7 bin TL fiyat biçmiş. İki teklif arasındaki bu fiyat uçurumu sadece ‘iyi iş yapmak’la izah edilebilir mi? Muhtemelen işin içine ‘ahlak’ da girmiş durumda. “Fırsat bu fırsat” diye düşünenle, elini vicdanına koyup fiyat veren de var.

Akademisyen, iktisatçı ve siyasetçi Hayri Kozanoğlu, ‘işsizlik’ konusunda yaptığı bir değerlendirmede şöyle demiş: “İşgücü göstergelerinde en dikkat çekici olanlardan biri de, yükseköğretim görenlerde işsizlik oranının lise altı eğitim görenlerin üzerine çıkmış olması. Üniversite mezunlarının işsizlik düzeyi yüzde 10.7 iken, lise eğitimini bile tamamlayamayanlarda bu oran yüzde 7,3. Bunun üç açıklaması olabilir: 1) Sayıları mantar gibi çoğalan üniversitelerden nitelikli eleman çıkmaması, firmaların verilen diplomaları geçerli kabul etmemesi. 2) Açılan işlerin çoğunlukla hizmet sektöründe kuryelik, garsonluk, tezgâhtarlık gibi üniversite mezunlarına uygun, nitelikli pozisyonlar olmaması. 3) Asgari ücretin işgücü piyasasında egemen hale gelmesi, diplomalıların bu ücretlerden çalışmaya rıza göstermemesi. Bunlardan her biri, ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar doğurabilecek vahim bir duruma işaret ediyor. Bu konunun titizlikle araştırılması gerekiyor.” (Birgün, 12 Aralık 2023)

Tespitlerin hepsi önemli, fakat ‘iş dünyası’nın verilen diplomaları geçerli kabul etmemesi ihtimali çok vahim ve sarsıcı değil mi? Mezunlarına verdiği diplomanın değersiz görüldüğü bir üniversite sistemi, kendisini sorgulamak mecburiyetinde olmaz mı?

Keşke eğitim sistemimiz iyi olsa ve diplomalar da gençlerin iş bulmasının yolunu açsa...

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