Dış politika da, ekonomi gibi

Devlet idaresi de bir bakıma ‘fabrika’ idaresi gibi düşünülebilir.

Ya da tamamına bir ‘makine’ gibi bakılsa yanlış olmaz. Yani, düzenli çalışan bir fabrikada üretilen ürünler işe yararken, meselâ saatte bir elektriği kesilen fabrikada arzu edilen kalitede ürün elde edilebilir mi?

Türkiye’de meselâ ekonomi sahasında iyi işler yapılamazken, dış politikada başarılara imza atılmasını beklemek doğru olur mu? Bir ülkenin eğitimi geri giderken, sağlıkta dünya ile yarışması mümkün mü?

Dolasıyısıyla ülkemizde ekonomi, eğitim, sağlık, adalet, ticarî hayat ve sosyal meselelerle başımız dertte iken dış politikada dünyaya ‘meydan okumak’ ya da ‘çözüm üreten adımlar’ atmak nasıl mümkün olsun? Bütün bunlar bir ‘fabrika’nın çarkları hükmünde olan işler değil mi? Dış politikada başarılı olmak bir bakıma eğitimde, adalette ve kültürdeki başarıya da bağlıdır ve doğrudan ilgilidir.

Türkiye’yi idare edenler uzun yıllar ‘komşularla sıfır sorun’ politikası izlediler. Elbette komşularla ve dünya ile ‘sıfır sorun’ olması takdir edilmesi gereken bir niyettir. Fakat bunu temin etmek için bir günü değil, bin günü planlamak icap eder. İdareciler ise bu meselede plansız hareket ettiler ve netice olarak ‘sıfır sorun’dan neredeyse dünyanın öbür ucundaki ülkelerde ‘tam sorun’ politikasına gelindi.

Dış politika bakımından gel-gitlerin yaşandığı ülkelerden biri de İsrail oldu. Filistin meselesi elbette Türkiye için önemlidir ve öyle olmaya da devam edecek. Fakat atılan adımlar ve yapılan açıklamalar netice olarak Filistinlilerin işine de yaramadı. Hatta uzun dönemli bakıldığında Filistinlilerin aleyhinde gelişmeler olduğuna herkes şahit.

En büyük kırılmalardan biri, belki de Mavi Marmara hadisesinde yaşandı denilse yanlış olmaz. Önce bu yolculuk en üst seviyede teşvik edildi. Sonra hadiseler büyüyüp, İsrail’in gemiye saldırması ve ölümler olmasıyla işin rengi değişti. En üst seviyedeki idareciler, “Bize mi sordunuz da Filistin için yardım yolculuğuna çıktınız. Bu işleri de biz yaparız, niye işimize karışıyorsunuz” anlamına gelen sözler sarf ettiler. Devamında da İsrail’deki idareciler aleyhinde açılan dâvâda onlardan yana tavır alındı ve ‘para’ ile bu işin kapatılması cihetine gidildi.

Şöyle oldu, böyle oldu ve neticede gelinen noktada İsrail’le yeniden dostluk köprüleri kuruldu. İşin garibi, baştaki aleyhte sarf edilen sözleri alkışlayan taraftar ve tarafgirler, şimdi utangaç bir ifade ile de olsa yine bu ülke ile kurulan dostluğu alkışlıyor. Nasıl oluyor da birbirine zıt iki politika aynı anda alkış alıyor? Niçin bu günler düşünülüp o gün daha akıllı politikalar geliştirilmedi?

Netice olarak ülkemizde sadece ekonomik kriz değil, hukuk, adalet ve dış politika gibi sahalarda da krizler yaşanıyor vesselâm.