"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Dış politika da, ekonomi gibi

Faruk ÇAKIR
13 Mart 2022, Pazar
Devlet idaresi de bir bakıma ‘fabrika’ idaresi gibi düşünülebilir.

Ya da tamamına bir ‘makine’ gibi bakılsa yanlış olmaz. Yani, düzenli çalışan bir fabrikada üretilen ürünler işe yararken, meselâ saatte bir elektriği kesilen fabrikada arzu edilen kalitede ürün elde edilebilir mi?

Türkiye’de meselâ ekonomi sahasında iyi işler yapılamazken, dış politikada başarılara imza atılmasını beklemek doğru olur mu? Bir ülkenin eğitimi geri giderken, sağlıkta dünya ile yarışması mümkün mü? 

Dolasıyısıyla ülkemizde ekonomi, eğitim, sağlık, adalet, ticarî hayat ve sosyal meselelerle başımız dertte iken dış politikada dünyaya ‘meydan okumak’ ya da ‘çözüm üreten adımlar’ atmak nasıl mümkün olsun? Bütün bunlar bir ‘fabrika’nın çarkları hükmünde olan işler değil mi? Dış politikada başarılı olmak bir bakıma eğitimde, adalette ve kültürdeki başarıya da bağlıdır ve doğrudan ilgilidir.

Türkiye’yi idare edenler uzun yıllar ‘komşularla sıfır sorun’ politikası izlediler. Elbette komşularla ve dünya ile ‘sıfır sorun’ olması takdir edilmesi gereken bir niyettir. Fakat bunu temin etmek için bir günü değil, bin günü planlamak icap eder. İdareciler ise bu meselede plansız hareket ettiler ve netice olarak ‘sıfır sorun’dan neredeyse dünyanın öbür ucundaki ülkelerde ‘tam sorun’ politikasına gelindi. 

Dış politika bakımından gel-gitlerin yaşandığı ülkelerden biri de İsrail oldu. Filistin meselesi elbette Türkiye için önemlidir ve öyle olmaya da devam edecek. Fakat atılan adımlar ve yapılan açıklamalar netice olarak Filistinlilerin işine de yaramadı. Hatta uzun dönemli bakıldığında Filistinlilerin aleyhinde gelişmeler olduğuna herkes şahit. 

En büyük kırılmalardan biri, belki de Mavi Marmara hadisesinde yaşandı denilse yanlış olmaz. Önce bu yolculuk en üst seviyede teşvik edildi. Sonra hadiseler büyüyüp, İsrail’in gemiye saldırması ve ölümler olmasıyla işin rengi değişti. En üst seviyedeki idareciler, “Bize mi sordunuz da Filistin için yardım yolculuğuna çıktınız. Bu işleri de biz yaparız, niye işimize karışıyorsunuz” anlamına gelen sözler sarf ettiler. Devamında da İsrail’deki idareciler aleyhinde açılan dâvâda onlardan yana tavır alındı ve ‘para’ ile bu işin kapatılması cihetine gidildi.

Şöyle oldu, böyle oldu ve neticede gelinen noktada İsrail’le yeniden dostluk köprüleri kuruldu. İşin garibi, baştaki aleyhte sarf edilen sözleri alkışlayan taraftar ve tarafgirler, şimdi utangaç bir ifade ile de olsa yine bu ülke ile kurulan dostluğu alkışlıyor. Nasıl oluyor da birbirine zıt iki politika aynı anda alkış alıyor? Niçin bu günler düşünülüp o gün daha akıllı politikalar geliştirilmedi?

Netice olarak ülkemizde sadece ekonomik kriz değil, hukuk, adalet ve dış politika gibi sahalarda da krizler yaşanıyor vesselâm.

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enerji enflasyonunda zirvedeyiz

    Mantıkla izah edilemez

    'İstiklâl Şairi'ne Kur’ân

    '2 milyon 597 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti'

    Zelenskiy: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir

    Son 24 saatte 20465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi vefat etti

    Beklemeye dayanamaz: UNICEF Yemen'deki âcil insani krize dikkat çekti!

    Aileler doğal gazı açamıyor

    İstanbul'da gündem yoğun kar yağışı

    Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan çirkin saldırıya Türkiye'den sert tepki

    Mağdur Esnaf Derneği de iflâs etti

    Fransa’da ırkçı suçlar arttı

    İndirim sözünden sonra peş peşe zam

    Pandemi gidecek, siz de gideceksiniz

    Hayaldi, AKP gerçeğe çevirdi!

    Ahlâkın bittiği yer

    Kâbe’de sosyal mesafe ve PCR şartı kalktı

    Ekonomik pandemiyle karşı karşıyayız

    Sudan 1 haftadır yeniden ayakta: Batı Darfur'daki olaylarda 35 kişi öldü

    Rusya: ABD'ye karşı yaptırım listemiz hazır, yakında açıklayacağız

    En Çok Okunanlar

    Halil ELİTOK

    Hz. Ali’den tavsiyeler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mü’mine Güneş’ten gençlere
    Ahmet BATTAL

    Muteber Teyzeden tasarruf nasihatleri
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP dış politikada pusulasız
    Genel

    Enerji enflasyonunda zirvedeyiz
    Adnan NACİR

    Kuyruk acıları
    Risale-i Nur'dan

    Ey insanlar! Dünya fanî, adaveti bırakınız
    Genel

    Mantıkla izah edilemez
    Mehmet KARA

    STK’lar “kuyruklara” neden sessiz?
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Risale-i Nur, gençliğin imanını kurtarıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.