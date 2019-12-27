Diyanet’e mesaj

Devleti idare edenler ‘çok güzel söz’ler sarf ettikleri gibi bir de ‘çok güzel işler’ yapsalar ne iyi olur değil mi?

Belki dokuz yüz defa “Devlet milletin emrindedir, milletin istediği olur ve olacak, memurluk yan gelip yatma yeri değildir” benzeri sözler duyuldu.

Elbette böyle de olması icap eder. Neticede devlet, millete kulak verdiği ölçüde başarı olur ve ‘devlet millet kaynaşması’ temin edilir. Milletin taleplerine kulak vermesi beklenenlerin başında da elbette Diyanet camiası gelir. Cami, namaz ve mescit gibi konularda istekler ve talepler olduğunda elbette Diyanet İşleri Başkanlığı ya da müftülükler devreye girmelidir. Bu konulardaki talepleri ara sıra gündeme taşıdığımız halde bu güne kadar bunların duyulduğuna dair bir işaret görülmedi. Meselâ, “İstanbul’daki yol kenarlarında [E-5 gibi] küçük mescitler yapılsın” diye bir talep dile getirildiğinde ilgili kişiler devreye girip, ya gereğini yapmalı ya da “Biz araştırma yaptık. Yolculardan böyle bir talep yok” demesi gerekmez mi? Ya da camilerle, mescitlerle ilgili başka bir talep dile getirildiği bunlarla ilgilenilmesi icap etmez mi?

Hatırlanacağı üzere geçen aylarda İstanbul’u korkutan bir deprem meydana geldi ve Avcılar’daki bir caminin minaresi hasar gördü. Neticede minare yeniden yapılmak üzere ilgililerce yıkıldı ve çalışmalar sebebiyle cami de ibadete kapatıldı. Çalışmalar sebebiyle ibadete kapatılan cami, metrobüs ve otobüs duraklarının yanında bulunuyor. Dolayısıyla gerek aktarma yapan yolcular bakımından ve gerekçe çevredeki insanlar bakımından namaz kılınacak bir yere acil ihtiyaç duyuluyor. Kasım ayı sonlarına doğru Avcılar metrobüs aktarma istasyonunda inerek İETT otobüslerine binmeden önce durak yakınında bulunan bu camiye gittik. Tamir çalışmaları sebebiyle caminin kapalı olduğunu gördük. Etrafta namaz kılınacak başka bir yer de yok. En yakın cami Avcılar merkezdeki ‘Havuz’ yanında. Oraya gidip gelmek de epey zaman alır. Neyse, bankların üzerinde namazımızı eda ettik. Sonra baktık ki, caminin dışındaki alana bir naylon hazır atılmış bir iki kişi orada namaz kılıyor. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na durumu bildirmek için twitter hesabını etiketleyerek (@diyanetbasin) şunu yazdık: “Bu camiye bir mescit lâzım! Avcılar E-5 üzerinde bulunan bu caminin minaresi depremde yıkılmıştı. Bu sebeple cami ibadete kapatılmış. Peki, kapısına küçük bir ‘seyyar mescit’ açılsa iyi olmaz mı? Önümüz kış... Yağmurda insanlar nasıl namaz kılacak? @diyanetbasin” (20 Kasım 2019)

Aradan bir buçuk ay geçti, (son günlerde böyle bir mescit açılmadıysa) arayan da olmadı, soran da. Hatta bir kaç gün önce aynı camiye namaz kılmak için giden iki kişi, dışarıda namaz kılmak mecburiyetinde kaldıklarını söylediler. Velev ki son günlerde bu talep yerine getirilmiş olsun, bir günde yapılacak işi 1.5 ayda yapmak ne ile izah edilebilir? Ayrıca böyle talepleri duymamak, işitmemek nasıl yorumlanabilir? Böyle bir talebi Diyanet’e değil de başka yerlere mi bildirmek icap eder? Hem bu camiyi tamir vesilesiyle ibadete kapatanların bunu en başta düşünmesi gerekmez mi? Başkasının hatırlatmasına ihtiyaç var mı?

Tekrarlayalım: Bu güne kadar yapılmadıysa “(İstanbul) Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii”nin önüne rahatça namaz kılınabilecek bir yer, bir mescit açılmalı. Bu da yetmez, hemen karşısındaki (İÜ kampüsü yanı) İETT aktarma merkezine de bir mescit ihtiyacı var. Ayrıca, E-5 üzerinde küçük mescitler yapılmasını da arzu ediyoruz. Kış geldi, yoğun trafikte namaz kılmak isteyenlerden duâ almak isteyenler bu taleplere kulak versin. Bu talepleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi de duysun ve ihtiyaç duyulan yerlere yeni mescitler açılsın. Talep bizden, iş yapmak idarecilerimizden...