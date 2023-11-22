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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Dizini döven dünya

Faruk ÇAKIR
22 Kasım 2023, Çarşamba
Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın her yerinde İsrail zulmüne karşı itiraz sesleri yükseldiği halde katliam halen bitmiş değil. Ve maalesef en ağır insan hakları ihlalleri, katliam ve zulümler sıradanlaşmak üzere.

Çoğu defa Birleşmiş Milletler’i “Ölen insanların sayısını açıklayan kurum” haline gelmiş olmakla kınarken artık bütün liderler bu işi yaptığı görülüyor. Eskiden ‘yanlışlıkla’ dahi olsa bir hastahaneye bomba düşmesi tepki toplarken; şimdi önceden ilan edilerek hastaneler resmen bombalanıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Dünyayı idare eden ‘büyük ülke liderleri’ ise ekseriyetle susmayı ve Gazze’de yaşanan vahşeti görmemeyi tercih etmiş durumda.

Tabii ki İsrail zulmüne tutarlı şekilde itiraz eden siyasetçi ve idareciler de var. Bu siyasetçilerden biri de ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders.

ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, işgalci İsrail ordusunun Filistin’e yönelik saldırıları ve ABD’nin verdiği desteklere ilgili olarak yazılı bir açıklama yapmış. Sanders, 1,6 milyon insanın yerlerinden edilmesinin, gıda, su, ilaç ve yakıttan mahrum bırakılmasının ve 12 bin kişinin öldürülmesinin hem uluslararası hukukun ihlali hem de “insanlığın ihlali” olduğunu belirterek, bunun durması gerektiğini not etmiş.

ABD’nin her yıl İsrail’e 3,8 milyar dolar yardım sağladığını, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin 14,3 milyar daha yardım talebinde bulunduğunu hatırlatan Sanders, “Netanyahu ya da yeni bir İsrail hükümeti, siyasi ve askeri pozisyonda değişiklik olmadan ABD’den İsrail’e tek bir kuruş dahi gönderilmeyeceğini anlamalı” görüşünü dile getirmiş.

Sanders, İsrail’e yardım için dayatılması gereken şartları da şöylece sıralamış: “Ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik bombardımanın sonlandırılması, insani yardımın bölgeye geçişi için çatışmalara uzun ara verilmesi, Gazze halkının evlerine geri dönme haklarının güvence altına alınması, İsrail’in tekrar Gazze’yi işgal etmesi ya da kuşatmasının engellenmesi, Batı Şeria’da yerleşimcilerin şiddetine son verilmesi ve genişlemenin engellenmesi ile barış müzakerelerinin başlatılması.” (aa.com.tr, 19 Kasım 2023)

Esasında İslam dünyası idarecilerinin ve tabii ki Türkiye’nin yapması gereken şey, bu “doğru söz”leri dile getirenlerle el ele vermek olmalı. Mesela, Sandres gibi İsrail’e ‘dur’ diyen siyasetçileri bir araya getirip ortak bir açıklama ve belki de savaş sona erdirecek girişimlere öncülük yapmak gündeme getirilemez mi? Kalıcı çözüm için etkili adım atmayan dünya, maalesef dizini deven insan durumundadır.

Sanders’in teklifleri İsrail’e ‘dayatılırsa’ Gazze’deki zulüm sona erer. İdarecilerimiz hadiseye bu zaviyeden, bu pencereden baksa iyi olmaz mı?

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