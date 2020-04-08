"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Doğru adımların tam zamanı

Faruk ÇAKIR
08 Nisan 2020, Çarşamba
Herkesin bildiği üzere bazen bir musîbet, bin nasihatten daha faydalı neticeler verebilir. Bunun tek şartı, musîbetin kimden ve nereden geldiğini iyi bilmek ve tabiî ki ibret ve ders de almaktır.

Koronavirüs salgını sonrası neredeyse bütün dünya eve kapandı. Salgını durdurmanın en kolay yolu, bulaşma ihtimalini azaltmak. Bu da evde kalmakla mümkün. “Evde kal”manın iyi neticelere sebep olmasını temenni ediyor ve bunun için de duâ ediyoruz.

Sigara içenlerin bu virüse yakalanma ve hasta olma ihtimalinin içmeyenlere göre 14 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Yeşilay, “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” sloganıyla uyarıcı bir film hazırlamış ve kampanya başlatmış. “Küçük bir alışkanlık” gibi görülen sigaranın bir mahzuru daha böylece ortaya çıkmış oluyor. 

Kampanya ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şöyle demiş: “Bugüne kadar olduğu gibi salgın döneminde de iyi ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmanın, bireyleri iyi yaşamaya dâvet etmenin en önemli sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle herkesin sağlığına dikkat ettiği bu dönemde sigaranın verdiği zararlara özellikle dikkat çekmek istedik. Çünkü koronavirüsün akciğerleri hedef aldığını, enfekte hastaların tablolarından biliyoruz. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı da akciğerde tahribat doğuruyor; bağışıklığı zayıflatıyor. Ayrıca duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddî enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyoruz ve onlara ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ diyoruz.” (AA, 6 Nisan 2020)

Virüs salgını hakkında açıklamalar yapan bütün uzmanlar, virüse karşı asıl başarının ‘bağışıklık’ ile mümkün olduğunu söylüyor. Allah hepimizi muhafaza etsin, ama sigara içenler daha fazla tehlikeye maruz. Bu bakımdan bu salgını, bu afeti sigaradan kurtulmaya vesile etmek lâzım.

“Evde kal” tavsiyeleri büyük ölçüde salgından sonra da devam etmesi muhtemel ve mümkündür. Bu salgının, bu musîbetin cemiyette nasıl değişiklikler ve tartışmalar açacağını şimdiden tam olarak tahmin etmek kolay değil. Bütün insanların temelde âciz ve zayıf olduğunu net bir şekilde ortaya koyan bu salgın, insan kibrini yerle bir etmiş olması lâzım.

Elbette mesele sadece tavsiyelere uyup evde kalmakla bitmiyor. Acaba evde kaldığımız bu günleri, bu anları nasıl ve ne ile değerlendiriyoruz? Bu salgın ve musîbet günlerini kitap okuyarak, tefekkür ederek ve tabiî ki tövbe ederek değerlendirenler kârlı çıkmış olacak.

Böyle yapmayıp ‘evde kal’ günlerini en az bu salgın kadar zararlar verme istidadı taşıyan TV’lere teslim olarak geçirenler çifte kayıp etmiş olur.

Doğru adımları atmak için bu fırsatları iyi değerlendirelim vesselâm.

Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vuhan'daki karantina kaldırıldı

    Suudi Arabistan'dan maksimum vaka tahmini

    Ambalaj atıkları ayrı biriktirilmeli

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?

    Ek ödemede personel ayrımı yapılmasın

    Anayasaya aykırı

    Petrolde avantaj elde edebiliriz

    Fransa'da son 24 saatte 1427 ölüm

    Dünyada son 24 saat

    Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak

    107 yaşındaki koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

    Berat Albayrak'tan 'nakdi yardım' açıklaması

    Trump Dünya Sağlık Örgütünü eleştirdi

    Son 24 saatte 76 vatandaşımız koronavirüsten vefat etti

    'Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı 2 bin 341 lira'

    TBMM'de maskeli oturum

    "Semptom göstermeyen vaka çok olunca maske takmayı önerdik"

    DSÖ: Önlemler erken kaldırılmamalı

    İBB Bilim Kurulu'ndan 8 öneri

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ittifakı: Bugün değilse ne zaman?
    Genel

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?
    Cevher İLHAN

    Felâket gününde hâlâ siyaset...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet, komitacıların elinde
    Risale-i Nur'dan

    Bu hastalıktan milyon defa daha büyük hastalık
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkulmayacak şeylerden bile korkmuşum
    Faruk ÇAKIR

    Doğru adımların tam zamanı
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin köşkleri güzel sözlüye
    Ahmet BATTAL

    Robin Hood devletin yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.