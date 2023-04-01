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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Doğru bunun neresinde?

Faruk ÇAKIR
01 Nisan 2023, Cumartesi
Ticari işletmelerin kâr için çalışması kuruluş maksatları bakımından tabii karşılanır.

Ancak alın teri yerine ‘sen çalış ben yiyeyim’ mantığıyla çalışan bankaların ‘en kârlı sektör’ olduğu bir ekonomiye ‘başarlı ekonomi’ demek mümkün değildir.

Ülkemize baktığımızda üretim ve sanayiden ziyade faiz üzerinden para kazananların kasalarını doldurduğu görülüyor. Açıklanan rakamlara göre kârlılıkları geçen yıla nispeten azalmış olsa da bankacılık sektörü yine kasalarını faiz gelirleriyle doldurmuşlar. Burada kınanması gerekenler, yanlış politika uygulayan idareciler değil mi? 

Yıllardan beri faize savaş açtıklarını ilan edenlerin idare ettiği bir ülkede faizciler kârlarına kâr katıyorsa ‘doğru’ bunun neresinde aranabilir?

Haberlere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şubat dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporunu yayımlamış. Buna göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34 milyar 371 milyon lira düzeyinde gerçekleşmiş. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 65 milyar 564 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Şubatta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıkmış. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437 milyar 901 milyon liraya yükselmiş. (ntv. com.tr, 30 Mart 203)

Faiz üzerinden para kazanan bir sektör geçen yıla nispetle kârını yüzde 68 nispetinde arttırıyorsa orada üretimin desteklendiğinden ve ‘ekonomik adalet’ten bahsedilebilir mi? Acaba tarım ve sanayi firmaları aynı nispette kâr elde edebildiler mi?

Burada bankalardan ziyade, banlara bu imkânı sunan ‘ekonomist idareciler’i kınamak gerekir. Nasıl bir politika uygulanıyor ki, “Biz faize karşıyız, çalışanları destekleyeceğiz” denildikçe kazananlar hep bankalar faizciler oluyor. Bu tablo sadece bu ayın ya da bu yılın tablosu da değil. Ekonomik şartlar yıllardan beri bankacıların ve faizden geçinenlerin lehinde gelişiyor. Bu duruma seyirci kalan siyasetçi ve idarecilerin haktan, hukuktan ve adaletten bahsetmeleri inandırıcı olabilir mi?

“Büyük Türkiye”nin yolu, üretmeden kazanmaya dayalı faiz değil; tam aksine sanayi, tarım ve üretim olmalı. Sanayi ve üretimi destekleyen politikalar geliştirilmedikten sonra ekonomik, sosyal ve siyasi krizleri aşmamız mümkün olmaz.

Evet, faizcilerin kazandığı bir Türkiye’de millet ekseriyetinin kazanması mümkün değil. Dolayısı ile buna sebep olan idarecilerin kazanması da imkânsız...

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