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11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Doğru temsilin güzel meyveleri

Faruk ÇAKIR
11 Ağustos 2022, Perşembe
Nefret ettirmeyen güzel bir lisan ile insanlara anlatılan her şey ekseriyetle kabul görür.

Fıtrat dini olan İslamın meselelerinin ‘kavl-i leyyin’ ile Müslümanlara anlatılması çok güzel meyveler vereceği gibi, başka dinlere mensup olanlara anlatılması dahi karşılık bulur. Bazı cami imam hatiplerinin insanları camiden ve cemaatten küstürdüğüne herkes şahittir. Elbette ‘kötü emsal, emsal kabul edilmez’ kaidesinde bunları fazlaca dikkate almamak icap eder. Güzel lisanlarla insanlara İslamı anlatan hatip ve vaizler de şükür ki fazlaca vardır. Güzel örneklerin çoğalması için bunların bilinmesi ve tanıtılması da ayrıca vazifedir. 

İzmir’den gelen bir haber, turistlere camiyi sevdiren bir imam hatibi konu edinmiş. Buna göre İzmir’in Selçuk ilçesindeki İsa Bey Camisi’nde imamlık yapan İbrahim Taşdemir, şeker ikramıyla karşıladığı misafirlerini 25 farklı dildeki sohbetiyle ağırlıyor, abdest almayı öğrettikten sonra da uğurluyormuş. Böyle ‘güzel haber’lerin daha sonra başka maksatlarla gündeme getirildiğine de şahit olunduğu için ‘yoğurdu üflemekte fayda var’ kaidesiyle hadiseye yaklaşmak gerekir.

Habere göre, İsa Bey Camiinin imam hatibi İbrahim Taşdemir’in, görev yaptığı camide dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçilerini ağırlaması büyük ilgi görüyormuş. 1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camisi’ni ziyaret eden turistler burada misafirperver bir ‘din adamıyla’ tanışıyor. (AA, 8 Ağustos 2022)

Haberde şu bilgiler de var: “Turistin konuştuğu yabancı dile göre, İngilizce, Almanca, Fransızca, Urduca, Portekizce ve daha 20 farklı dilde hazırlanmış notlarından uygun olanını seçen Taşdemir, ziyaretçilerine ana dillerinde hitap etmeye başlıyor. İslamiyeti, diğer dinlere hoşgörüyle bakışını anlatan imam Taşdemir, ziyaretçileri 20 farklı dilde hazırlanmış Kur’an-ı Kerim’lerin yer aldığı standın önüne davet ediyor. İsa Bey Camisi bahçesinde arzu eden turistlere abdest almayı da öğreten imam Taşdemir, bazı ziyaretçilerden yıllar sonra bile mektuplar alıyor. İslamiyet’in güzel yüzünü anlatmak istediğini belirten Taşdemir, ‘Normalde biraz İngilizcem var. Çok mükemmel değil aslında. Birazcık Arapça, biraz Hollandaca biliyorum. Burada insanlara Kur’an’ı anlatırken şunu fark ettim, onların dilinde birkaç cümle söylediğinizde onların bu çok hoşuna gidiyor. Bayılıyorlar. ‘İmam bizim dilimizden konuşuyor.’ diyorlar. Ben onların da böyle gönüllerinin hemen bize ısındığını fark edince küçük kartlar hazırladım. Bana en çok lazım olacak cümleleri onlara soruyorum. Onlar da çok memnun oluyorlar. Taşdemir, aynı dili konuşunca gönüllerin birbirine ısındığını ifade ederek, çok sayıda yabancının ülkesine döndükten sonra kendisiyle iletişime geçtiğini, sayısı az da olsa aralarında İslamiyet’e geçmeyi tercih edenlerin de yer aldığını aktardı. Ziyaretçilere dağıttıkları Kur’an-ı Kerim sayısının 26 bine ulaştığını anlatan Taşdemir, isteyenlere abdest almayı da öğrettiğini belirtti. Ziyaretçilerden Belçikalı Albin Saelens hem camiden hem de imamın ilgisinden çok memnun olduğunu, kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i okuyacağını ifade etti.”

İnşallah ‘doğru temsil’cilerimiz her geçen gün artar ve ‘güzel haber’ler almaya devam ederiz. Amin.

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