"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Doğruları tekrar edelim

Faruk ÇAKIR
10 Mart 2024, Pazar
Ekonomik, sosyal ve siyasi hayatı derinden etkileyen bir kriz içine sürüklenmiş durumdayız.

Türkiye’de yaşayanların çoğunluğu ekonomik krizi hissederken, sosyal ve siyasi krizlerle çok da ilgilenen olmuyor. Acaba sosyal ve siyasi krizleri de dert edinmek gerekmiyor mu?

Diyelim ki ceplerimizi etkileyen ekonomik krize çare bulundu. Sosyal ve siyasi hayat şimdiki gibi sıkıntılı olduktan sonra ekonomik krize çare bulunması Türkiye’yi huzura kavuşturabilir mi? 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) 6 Mart 2024 Çarşamba günü Ankara’da, “Ekonomide istikrar ve hukuk” konulu bir toplantı düzenleyip sadece ekonomik sıkıntıları değil, hukuki ve siyasi sıkıntılara da dikkat çekip çareler dile getirmiş. Toplantıda dile getirilen çareleri; “Demokrasi ve hukuka yatırım yapan kazanır” şeklinde özetlemek mümkün.

Moderatörlüğünü TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Gönenç’in yaptığı toplantıda söz alan Prof. Dr. Güven Sak, 30 yıl önce dünyanın ana tedarikçisinin Batı olduğunu hatırlatarak, “Bu durum artık değişiyor. Eğer gereken ekonomik ve demokratik adımlar atılırsa, Türkiye’nin bu yeni durumda öne çıkma şansı var. Doğrudan yabancı yatırım çekmemiz lazım. Bunun için gerekenler de hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve şeffaflık” diye konuşmuş. 

Prof. Dr. Levent Gönenç de, “Türkiye’de ekonomik açıdan en rasyonel yatırım, demokrasi ve hukuk devletine yapılacak yatırımdır” tespitinde bulunmuş.

Toplantıda konuşan “Daha İyi Yargı Derneği” Başkanı Av. Mehmet Gün ise, bütün sorunların başında “hukukun üstünlüğü ve yargı” sorununun geldiğini ifade ederek şöyle demiş: “Yargı, eli kolu bağlı görevini yapamaz durumda, hukukun üstünlüğünü gerçekleştiremez haldedir. Vasat bir hukuk sistemi, vasat bir yargı sistemi var ise orta demokrasi ve orta gelir tuzağına düşülüyor. Ekonomide kalıcı iyileşme istiyorsak işe yargıyı iyileştirmekle başlamalıyız. Orta demokrasi, devlette ve ekonomide vasat yönetim demektir. Orta demokrasi, orta gelir tuzağının sebebidir. Orta demokrasi ve orta gelir tuzaklarından çıkış daha iyi yargı ile mümkündür. Refahımızı kalıcı olarak artırmak, ileri bir hukuk devleti ve demokrasi haline gelmek, ekonomide istikrar ve sürdürülebilir büyüme için daha iyi yargı şarttır.” (Köprü İletişim Basın Bülteni, 7 Mart 2024)

Türkiye’yi idare edenlerin de büyük çoğunluğu bu tespitlere itiraz etmez. Fakat onların ‘bağımsız yargı’ ve ‘şeffaflık’tan anladıkları şey çok farklı. “Biz göre bağımsız” olsun demekle uluslar arası ölçüde bağımsızlık sağlanmış olmaz. İktidardakilerin bir yanlışı da, geçen dönemlerdeki ‘kötü kararlar’ı kendilerine örnek almalarıdır. “Hukuk adil işlemiyor” denildiğinde hemen “Eskiden de şöyle olmuştu. Filan bakan da kendisi gibi düşünen 5 bin kişiyi işe almıştı” diyerek bugün yaptıkların yanlışları savunmaya çalışıyorlar. Bugünkü yanlışın dünkü yanlışla savunulması kabul edilebilir mi? 

Bazıları memnun olmasa da Türkiye ve millet menfaati için bilinen doğruları her zaman tekrarlamakta fayda var: Türkiye’nin düzlüğe çıkması ancak hak, hukuk ve adaletin tam olarak sağlanması ve tabii ki şeffaf bir idare ile mümkündür. Başka çareler aramak Türkiye’ye zaman kaybettirir. O halde “demokrasi ve hukuk devleti” için yatırım yapalım.

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk teravih, ilk sahur bu akşam

    Batı Afrika'nın en büyük camisinde Ramazan hazırlığı

    Batı Afrika'nın en büyük camisinde bu yıl da Ramazan boyunca iftar programları düzenlenecek

    Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması 60 günü bulabilir

    Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 köyü derhal geri istiyor

    Yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail ateş açtı

    İsrail'i protesto eden çalışanını işten çıkardı

    Filistinli baba, çocuklarını kaktüsle doyurmaya çalışıyor

    Gazze'deki soykırımda 30 bin 960 Filistinli katledildi

    Yardım kutuları da ölüme sebep oldu

    Hazinede nakit açığı ikiye, faiz giderleri üçe katlandı

    Gıdalar çöpe gitmesin

    Yerleşimler savaş suçu

    Erdoğan: Bu son seçimim

    Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

    Kartlı harcamalarda yeni rekor

    “İslam Çinlileştirilmeli”ymiş

    Vatandaş acı reçeteyi seçimden sonra içecek

    Deprem konutları nerede?

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Demokles’in kırık kılıcının ucu
    Mehmet KARA

    Talihsiz istismar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrahim Simav’dan Enver Tezer’e
    Genel

    İlk teravih, ilk sahur bu akşam
    Osman ZENGİN

    İsmi gibi Nurlu, “Enver Tezer” ağabeyim…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Doğruları tekrar edelim
    Sami CEBECİ

    Muhabbet fedaisi olmak lâzım
    Adnan NACİR

    Bakteri ve siyanür
    Hasan ŞEN

    Bediüzzaman’ın talebesi Ali İhsan Tola

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.