Dünya barışına da tuzak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikalıların menfaatlerini koruyup koruyamadığı tartışılabilir, ama dünya barışı ve insanlığın umumî menfaatine zarar verdiği her geçen gün biraz daha netleşiyor.

“Yüzyılın Anlaşması” olarak tanıtılan planın hem Filistin’e, hem Ortadoğu’ya, hem de dünya barışına zarar vereceği ortaya konulan tepkilerden anlaşıldı. Öyle ki İsrail’de yaşayan bazı parti ve sivil toplum kuruluşları dahi bu plana itiraz ediyor.

“Orta Doğu’da âdil, kapsamlı ve kalıcı barışın ancak Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurma hakkının tanınmasıyla tesis edileceği” dünya ülkeleri nezdinde de büyük ölçüde kabul gören bir tesbit. Trump’ın sunduğu planda ise bu yok.

İngiliz ve Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ile eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ‘barış planı’na tepki göstermiş. AP’nin İngiliz üyesi Magid Magid, yaptığı açıklamada, “Trump’ın dengesiz, kibirli ve utanç verici son planı, Filistin halkının apartheid ve işgale karşı daimî direnişini kıramaz ve kıramayacak” demiş.

“İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçek bir Filistin devleti kurulma şansını ve iki devletli çözümü sonsuza kadar yok etmek için uğraşıyor” ifadelerine yer veren İsveç eski Başbakanı Carl Bildt ise, Netanyahu’nun, Trump’ın desteğiyle gerçekçi iki devletli çözüm şansını ortadan kaldırdığını belirtmiş.

AP’nin Danimarkalı üyesi Nikolaj Villumsen de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Trump’ın iddia ettiği barış planı, sadece Filistinliler ve uluslar arası yasalara hakaret değil, aynı zamanda kalıcı barışı getirecek iki devletli çözüm fırsatını bozmak için de etkin bir deneme. Danimarka ve AB, Trump ve onun tehlikeli fikirlerine karşı çıkmalı” yorumunu yapmış. (AA, 29 Ocak 2020)

Donald Trump’ın gündeme taşıdığı “Yüzyılın Anlaşması” ya da planına bazı İsrailliler de itiraz ediyor. Nitekim Siyonizm karşıtı Yahudilerden biri şöyle demiş: “Orta Doğu’da barışı sağlamanın tek yolu, Filistin halkının tüm haklarını geri vermek, yaşatılan acıları telâfi etmek ve işgalin bir an önce durdurulmasından geçer. İsrail’in Filistinlilere uyguladığı nefret ve şiddet odaklı baskı ve suç politikası Yahudilik dini ile uyuşmamaktadır.” (www.aa.com.tr, 30 Ocak 2020)

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın planına şu gerekçeyle itiraz etmiş: “Halihazırdaki planın aklen kabul edilmesi mümkün değildir. Bu plan, İsrail’in geçen 52 yıl boyunca işlediği suçları ve insan hakları ihlâllerini meşrûlaştırıyor, kökleştiriyor ve derinleştiriyor.” (www.milliyet.com.tr, 29 Ocak 2020)

Elbette Trump’ın planını destekleyenler de var, ama açıklanan gerekçelere kendilerinin de inandığı şüpheli.

Bu bakımdan Filistin meselesinde çözümün, 1967 sınırlarına dayalı, uluslar arası hukuka saygılı ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olmasına dikkat çekenler ağırlıkta.

En önemli nokta da bu ‘barış planı’nın sadece Filistinliler ve uluslar arası yasalara hakaret değil, aynı zamanda kalıcı barışı getirecek iki devletli çözüm fırsatını bozan büyük bir tuzak ve ‘deneme’ olduğunu görmek gerekir.