Savaşlardan en çok mağrur olanların çocuklar olduğuna tarih şahittir.

Ukrayna’da patlak veren savaşta da yine çocukların ilk mağdurlar olduğuna dair haber ve fotoğraflar dünya medyasında yer alıyor. Bununla birlikte dünya idarecilere çocuklara kulak vermiş olsa muhtemelen savaşlar patlak vermez ve başlayan savaşlar bir an önce sona erer.

Çocuk Vakfı, bir çalışma başlatarak bu duruma dikkat çekmiş. “Savaşı çocukların kalplerinde doğan sözler durdurabilir” başlıklı çağrıda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimini dünya çocuklarının kaygıyla izlediğine işaret ediliyor. Açıklamaya göre dünya çocuklarının birinci gündemi III. Dünya Savaşı olmuş durumda.

Çocuk Vakfı’nın yayınladığı “Savaşa Karşı Çocuk Görüşü”nde (Basın Bülteni, 2 Mart 2022) şu bilgiler paylaşılmış:

“Çocuğa saygı ilkesi çerçevesinde çocukların ve ebeveynlerin izni ile iletilecek çocuk görüşleri. Türkçe ve İngilizce olarak çocuk ve yetişkinler yanında politika yapıcılara, ulusal ve uluslar arası insan hakları kuruluşlarına sunulacak. Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği, İnsanlık Savunma Hattı girişimiyle alınacak çocuk görüşleri Savaşa Karşı Dünya Çocuk Barışı Çağrıları başlığıyla medya ve sosyal medyada duyurulacak.

Ukrayna’ya karşı tek taraflı savaş açan Rusya’nın ‘dijital savaş oyunu’ oynamadığının farkında olan çocukların savaşı durdurmaya yönelik sözlerinden örnekler:

Benim güneşimin önünden çekil.

Şerife Hafsa / 5 yaşında

Çocukları korkunçtan kurtarmalıyız.

Atlas/ 5 yaşında

Yeter artık dünyamıza zarar veriyorsunuz. Bu dünya bizim. Ferda Bilge/ 6 yaşında

Dur artık Putin, o çocukların ne suçu var?

Ayşegül/ 8 yaşında

Savaş en çok çocukları etkiler. Bu yüzden savaş çok kötü bir şeydir. Muhammed Kutay/ 8 yaşında

Savaş bitsin, barış gelsin.

Mariya/ 10 yaşında, Emir Efe/ 10 yaşında

Savaşın neyi var, sevginin gücü var.

Mustafa / 9 yaşında

Savaş yapmayın barış yapın. Elif/ 9 yaşında

Bombalanmasın göğyüzümüz. Mahnılarla gülsün yüzümüz. Selin/ 10 yaşında

Dünya durmasın, savaş dursun. Yağmur/ 8 yaşında, Safiya/ 11 yaşında

Savaş kazanırsa insanlık kaybeder.

Asaf Arkın/ 13 Yaşında

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Çocukların bu anlamlı çağrılarına kulak veren liderler acaba savaşı mı yoksa barışı mı tercih eder? Ya da bu gün savaş kararı alan liderler, içlerindeki çocuğu yaşatabilmiş olsalardı bugünkü savaşlara karar verilir miydi?

Çocuklardan alınan haberlere göre savaşın değil, barışın hakim olduğu bir dünyaya ihtiyaç var vesselâm.